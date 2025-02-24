Moedas / CAC
CAC: Camden National Corporation
41.04 USD 1.22 (3.06%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CAC para hoje mudou para 3.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.16 e o mais alto foi 41.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Camden National Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CAC Notícias
- Marie McCarthy to succeed Lawrence Sterrs as Camden National board chair
- Camden National Corporation (CAC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Camden National misses EPS forecast in Q2 2025
- Compared to Estimates, Camden National (CAC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Camden National (CAC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Camden National shares drop after Q2 earnings miss
- Camden earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- NBT Bancorp (NBTB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Atlantic Union (AUB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Internet Bancorp (INBK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Camden National declares quarterly dividend of $0.42 per share
- Camden National Bank Selects Spiral to Empower Customers with Personalized Savings and Financial Wellness Tools
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
- Camden National: Anticipate Strong Growth For This Regional Bank (NASDAQ:CAC)
- Stock futures gain ground after Friday's Wall Street wipeout
Faixa diária
40.16 41.20
Faixa anual
34.53 50.07
- Fechamento anterior
- 39.82
- Open
- 40.36
- Bid
- 41.04
- Ask
- 41.34
- Low
- 40.16
- High
- 41.20
- Volume
- 41
- Mudança diária
- 3.06%
- Mudança mensal
- 1.71%
- Mudança de 6 meses
- 2.09%
- Mudança anual
- -0.58%
