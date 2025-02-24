Währungen / CAC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CAC: Camden National Corporation
41.52 USD 1.70 (4.27%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAC hat sich für heute um 4.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.11 bis zu einem Hoch von 41.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die Camden National Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAC News
- Marie McCarthy to succeed Lawrence Sterrs as Camden National board chair
- Camden National Corporation (CAC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Camden National misses EPS forecast in Q2 2025
- Compared to Estimates, Camden National (CAC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Camden National (CAC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Camden National shares drop after Q2 earnings miss
- Camden earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- NBT Bancorp (NBTB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Atlantic Union (AUB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Internet Bancorp (INBK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Camden National declares quarterly dividend of $0.42 per share
- Camden National Bank Selects Spiral to Empower Customers with Personalized Savings and Financial Wellness Tools
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
- Camden National: Anticipate Strong Growth For This Regional Bank (NASDAQ:CAC)
- Stock futures gain ground after Friday's Wall Street wipeout
Tagesspanne
40.11 41.53
Jahresspanne
34.53 50.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 39.82
- Eröffnung
- 40.11
- Bid
- 41.52
- Ask
- 41.82
- Tief
- 40.11
- Hoch
- 41.53
- Volumen
- 133
- Tagesänderung
- 4.27%
- Monatsänderung
- 2.90%
- 6-Monatsänderung
- 3.28%
- Jahresänderung
- 0.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K