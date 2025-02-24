货币 / CAC
CAC: Camden National Corporation
40.00 USD 0.20 (0.50%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CAC汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点40.00和高点40.31进行交易。
关注Camden National Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAC新闻
- Marie McCarthy to succeed Lawrence Sterrs as Camden National board chair
- Camden National Corporation (CAC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Earnings call transcript: Camden National misses EPS forecast in Q2 2025
- Compared to Estimates, Camden National (CAC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Camden National (CAC) Lags Q2 Earnings Estimates
- Camden National shares drop after Q2 earnings miss
- Camden earnings missed by $0.22, revenue topped estimates
- NBT Bancorp (NBTB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Atlantic Union (AUB) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- First Internet Bancorp (INBK) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Camden National declares quarterly dividend of $0.42 per share
- Camden National Bank Selects Spiral to Empower Customers with Personalized Savings and Financial Wellness Tools
- JPSV ETF: These 2 Competitors Look Better For Now
- Camden National: Anticipate Strong Growth For This Regional Bank (NASDAQ:CAC)
- Stock futures gain ground after Friday's Wall Street wipeout
日范围
40.00 40.31
年范围
34.53 50.07
- 前一天收盘价
- 39.80
- 开盘价
- 40.31
- 卖价
- 40.00
- 买价
- 40.30
- 最低价
- 40.00
- 最高价
- 40.31
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- -0.87%
- 6个月变化
- -0.50%
- 年变化
- -3.10%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值