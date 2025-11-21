Squeeze Momentum Alert MT4

Squeeze Momentum Alert

1. Identifie les Points "d'Explosion" du Prix (The "Squeeze") Le principal avantage est sa capacité à repérer les périodes de "consolidation" avant un mouvement massif.

Pourquoi c'est bon : L'outil vous dit : "Le graphique se comprime, préparez-vous à la prochaine envolée", pour ne pas rater le début d'une tendance majeure.

2. Distingue la "Force" de la Tendance (Color Coded Momentum) L'histogramme utilise 4 couleurs :

Citron vert (Lime) : Hausse forte.

Vert foncé (Dark Green) : Hausse faible (Attention, l'élan faiblit).

Rouge (Red) : Baisse forte.

Bordeaux (Maroon) : Baisse faible (La pression vendeuse s'épuise).

Pourquoi c'est bon : Il aide à savoir quand "Entrer" et quand "Sortir" dès que la couleur change.

3. Filtre le Bruit dans les Marchés Latéraux (Noise Filtering) En absence de tendance, il affiche un statut de "Compression".

Pourquoi c'est bon : Il vous évite de trader excessivement quand le marché n'a pas de direction. Il vous dit de "rester tranquille" jusqu'à la fin de la compression.

4. Système d'Alerte Complet (Never Miss a Trade) Alertes pour :

Squeeze Start : Début de consolidation.

Squeeze Fire : Explosion du prix.

Momentum Reversal : Changement de couleur du momentum.

Canaux : Popup, Notification Push, Email.

5. Tout-en-un Visuel (All-in-One Visual) Combine les bandes de Bollinger, les canaux de Keltner et le MACD.

Pourquoi c'est bon : Garde le graphique propre (Clean Chart) et accélère la prise de décision.

Résumé : Cet indicateur est comme un "Ressort". Il vous indique quand le ressort est comprimé (Squeeze) et quand il se relâche (Fire), vous aidant à saisir le mouvement au moment parfait.