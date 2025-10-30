Intrade Sentinel Bos Assistant
- Experts
- Christian Alexander Foehl
- Version: 1.0
Intrade Sentinel BOS Assistant – Moteur d’exécution basé sur la structure du marché
Structure précise. Logique BOS automatisée.
Intrade Sentinel BOS Assistant est un EA pour MetaTrader 5, conçu spécifiquement pour le S&P 500 (US500 / SPX500). Il combine logique Smart Money, gestion du risque maîtrisée et contrôle manuel complet via un panneau intégré au graphique.
Utilisable en mode entièrement automatisé ou semi-automatisé, il détecte automatiquement les ruptures de structure (BOS) et n’agit que sur impulsions confirmées, sans martingale ni moyennage risqué.
Fonctions principales
- Détection BOS en temps réel
- Trading automatisé ou semi-automatisé via panneau intégré
- Système de profils pour tous les brokers (AUTO / SET_01 / SET_0.01 / DIRECT)
- Pré-optimisé pour le S&P 500 ; sans restriction, optimisation possible sur tout actif via DIRECT
- Gestion monétaire à paliers basée sur l’equity
- Trailing stop dynamique multi-paliers
- Equity stop et take-profit au niveau du compte
- Panneau interactif (Start/Pause, Only Long, Only Short, Close Trade)
- Prend en charge tous les types de comptes (Hedging & Netting)
- Aucun système d’escalade ou de moyennage dangereux
Conçu pour un usage professionnel
- Compatible avec tous les brokers (0.01 / 0.1 lot)
- Optimisé pour US500 / SPX500 CFD
- Entrées en M5 sous conditions M15
- Unité de temps : au choix — exécution interne en M5
Configuration recommandée
- Symbole : US500 / SPX500 / S&P500 CFD
- Unité de temps : au choix (algorithme interne M5)
Remarque : en réel, le paramètre Validation Mode doit toujours être réglé sur FALSE.