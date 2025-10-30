Intrade Sentinel Bos Assistant

Intrade Sentinel BOS Assistant – Moteur d’exécution basé sur la structure du marché

Structure précise. Logique BOS automatisée.

Intrade Sentinel BOS Assistant est un EA pour MetaTrader 5, conçu spécifiquement pour le S&P 500 (US500 / SPX500). Il combine logique Smart Money, gestion du risque maîtrisée et contrôle manuel complet via un panneau intégré au graphique.

Utilisable en mode entièrement automatisé ou semi-automatisé, il détecte automatiquement les ruptures de structure (BOS) et n’agit que sur impulsions confirmées, sans martingale ni moyennage risqué.

Fonctions principales

  • Détection BOS en temps réel
  • Trading automatisé ou semi-automatisé via panneau intégré
  • Système de profils pour tous les brokers (AUTO / SET_01 / SET_0.01 / DIRECT)
  • Pré-optimisé pour le S&P 500 ; sans restriction, optimisation possible sur tout actif via DIRECT
  • Gestion monétaire à paliers basée sur l’equity
  • Trailing stop dynamique multi-paliers
  • Equity stop et take-profit au niveau du compte
  • Panneau interactif (Start/Pause, Only Long, Only Short, Close Trade)
  • Prend en charge tous les types de comptes (Hedging & Netting)
  • Aucun système d’escalade ou de moyennage dangereux

Conçu pour un usage professionnel

  • Compatible avec tous les brokers (0.01 / 0.1 lot)
  • Optimisé pour US500 / SPX500 CFD
  • Entrées en M5 sous conditions M15
  • Unité de temps : au choix — exécution interne en M5

Configuration recommandée

  • Symbole : US500 / SPX500 / S&P500 CFD
  • Unité de temps : au choix (algorithme interne M5)

Remarque : en réel, le paramètre Validation Mode doit toujours être réglé sur FALSE.

