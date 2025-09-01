Pips Counter Basic

PipsCounter Basic est un indicateur pour MetaTrader 5 conçu pour afficher en temps réel la variation en pips des positions ouvertes et fournir un résumé quotidien des transactions clôturées.

Toutes les informations sont affichées directement dans la fenêtre principale du graphique sous une forme claire et discrète.

Fonctionnalités

Suivi des pips en temps réel

Met à jour en continu la différence en pips de chaque position active à chaque tick du marché.

Total quotidien en pips

Affiche la valeur nette en pips de toutes les transactions clôturées au cours de la journée de trading actuelle.

Étiquettes de prix TP/SL (Nouveau)

Affiche automatiquement les prix de Take Profit et Stop Loss directement sur leurs lignes respectives, avec des couleurs, une police et un positionnement personnalisables.

Personnalisation visuelle

Contrôle total de l’emplacement du panneau (quatre coins du graphique), police, taille du texte et couleurs pour conditions de gain/perte/neutre.

Large compatibilité

Fonctionne avec tous les instruments MetaTrader 5 : paires de devises, indices, métaux, matières premières et actifs synthétiques, indépendamment de la taille du tick, de la précision décimale ou du format de cotation.

Cas d’utilisation

Suivi visuel des variations en pips des transactions actives.

Analyse manuelle lors de tests visuels.

Situations où les mesures en pips sont préférées aux valeurs de profit/perte en devise du compte.

Paramètres d’entrée

display_corner – coin du graphique pour le panneau

font_name – police utilisée pour l’affichage du texte (par défaut : Tahoma)

font_size – taille du texte (par défaut : 11)

color_gain – couleur pour les transactions profitables

color_loss – couleur pour les transactions perdantes

color_neutral – couleur pour les valeurs neutres/inactives

label_x_offset – décalage horizontal des étiquettes TP/SL (par défaut : 85)

label_y_offset – décalage vertical des étiquettes TP/SL (par défaut : 20)

tp_label_color – couleur de l’étiquette Take Profit

sl_label_color – couleur de l’étiquette Stop Loss

Exigences techniques

MetaTrader 5 build 2450 ou supérieur

Compatible avec tous les courtiers (comptes démo et réels)

Aucune dépendance DLL externe

Pas d’utilisation de WebRequest

Tous les calculs sont exécutés localement dans la plateforme

👨‍💻 Développé par :

LM | Trading & Development – Let’s build better trades, together.