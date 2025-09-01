Pips Counter Basic

PipsCounter Basic est un indicateur pour MetaTrader 5 conçu pour afficher en temps réel la variation en pips des positions ouvertes et fournir un résumé quotidien des transactions clôturées.

Toutes les informations sont affichées directement dans la fenêtre principale du graphique sous une forme claire et discrète.

Fonctionnalités

  • Suivi des pips en temps réel
    Met à jour en continu la différence en pips de chaque position active à chaque tick du marché.

  • Total quotidien en pips
    Affiche la valeur nette en pips de toutes les transactions clôturées au cours de la journée de trading actuelle.

  • Étiquettes de prix TP/SL (Nouveau)
    Affiche automatiquement les prix de Take Profit et Stop Loss directement sur leurs lignes respectives, avec des couleurs, une police et un positionnement personnalisables.

  • Personnalisation visuelle
    Contrôle total de l’emplacement du panneau (quatre coins du graphique), police, taille du texte et couleurs pour conditions de gain/perte/neutre.

  • Large compatibilité
    Fonctionne avec tous les instruments MetaTrader 5 : paires de devises, indices, métaux, matières premières et actifs synthétiques, indépendamment de la taille du tick, de la précision décimale ou du format de cotation.

Cas d’utilisation

  • Suivi visuel des variations en pips des transactions actives.

  • Analyse manuelle lors de tests visuels.

  • Situations où les mesures en pips sont préférées aux valeurs de profit/perte en devise du compte.

Paramètres d’entrée

  • display_corner – coin du graphique pour le panneau

  • font_name – police utilisée pour l’affichage du texte (par défaut : Tahoma)

  • font_size – taille du texte (par défaut : 11)

  • color_gain – couleur pour les transactions profitables

  • color_loss – couleur pour les transactions perdantes

  • color_neutral – couleur pour les valeurs neutres/inactives

  • label_x_offset – décalage horizontal des étiquettes TP/SL (par défaut : 85)

  • label_y_offset – décalage vertical des étiquettes TP/SL (par défaut : 20)

  • tp_label_color – couleur de l’étiquette Take Profit

  • sl_label_color – couleur de l’étiquette Stop Loss

Exigences techniques

  • MetaTrader 5 build 2450 ou supérieur

  • Compatible avec tous les courtiers (comptes démo et réels)

  • Aucune dépendance DLL externe

  • Pas d’utilisation de WebRequest

  • Tous les calculs sont exécutés localement dans la plateforme

👨‍💻 Développé par :
LM | Trading & Development – Let’s build better trades, together.


Plus de l'auteur
Trade Manager Basic Breakeven and Trailing
Luca Enrico Mattei
1 (1)
Utilitaires
Trade Manager Basic – Utilitaire Breakeven et Trailing pour MetaTrader 4 Trade Manager Basic est un Expert Advisor utilitaire léger pour MetaTrader 4, conçu pour gérer les positions ouvertes sans en initier de nouvelles. Il effectue automatiquement : Le déplacement du Stop Loss au niveau du breakeven après avoir atteint un certain niveau de profit L’activation d’un trailing stop dynamique dès que le seuil défini est atteint Fonctionnalités principales : Fonctionne avec les ordres ouverts manuell
FREE
Equity Curve Overlay
Luca Enrico Mattei
Utilitaires
Equity Curve Overlay – MT4 Equity Curve Overlay est un indicateur pour MetaTrader 4 qui affiche la courbe d’equity directement sur le graphique principal des prix. Il permet une comparaison visuelle entre la performance du compte et le mouvement du marché. Fonctionnalités principales : Trace la courbe d’equity sur le graphique principal Comparaison visuelle entre equity et évolution du prix Facteur d’échelle et décalage vertical réglables pour un alignement précis Affichage optionnel des niveau
FREE
TrendCatcher FVG
Luca Enrico Mattei
Indicateurs
TrendCatcher FVG est un indicateur professionnel sans repaint , conçu pour les traders qui utilisent les Smart Money Concepts (SMC) . Il détecte automatiquement les Fair Value Gaps (FVG, modèle ICT à 3 bougies) , trace le rectangle de la zone, marque la ligne centrale (CE, 50%) et génère une configuration de trading avec Entrée (Entry), Stop Loss (SL), Take Profit 1 (TP1) et Take Profit 2 (TP2) directement sur le graphique. Comment ça marche L’indicateur analyse chaque bougie et identifie les FV
