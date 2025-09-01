Pips Counter Basic
- Utilitaires
- Luca Enrico Mattei
- Version: 1.39
- Mise à jour: 1 septembre 2025
PipsCounter Basic est un indicateur pour MetaTrader 5 conçu pour afficher en temps réel la variation en pips des positions ouvertes et fournir un résumé quotidien des transactions clôturées.
Toutes les informations sont affichées directement dans la fenêtre principale du graphique sous une forme claire et discrète.
Fonctionnalités
-
Suivi des pips en temps réel
Met à jour en continu la différence en pips de chaque position active à chaque tick du marché.
-
Total quotidien en pips
Affiche la valeur nette en pips de toutes les transactions clôturées au cours de la journée de trading actuelle.
-
Étiquettes de prix TP/SL (Nouveau)
Affiche automatiquement les prix de Take Profit et Stop Loss directement sur leurs lignes respectives, avec des couleurs, une police et un positionnement personnalisables.
-
Personnalisation visuelle
Contrôle total de l’emplacement du panneau (quatre coins du graphique), police, taille du texte et couleurs pour conditions de gain/perte/neutre.
-
Large compatibilité
Fonctionne avec tous les instruments MetaTrader 5 : paires de devises, indices, métaux, matières premières et actifs synthétiques, indépendamment de la taille du tick, de la précision décimale ou du format de cotation.
Cas d’utilisation
-
Suivi visuel des variations en pips des transactions actives.
-
Analyse manuelle lors de tests visuels.
-
Situations où les mesures en pips sont préférées aux valeurs de profit/perte en devise du compte.
Paramètres d’entrée
-
display_corner – coin du graphique pour le panneau
-
font_name – police utilisée pour l’affichage du texte (par défaut : Tahoma)
-
font_size – taille du texte (par défaut : 11)
-
color_gain – couleur pour les transactions profitables
-
color_loss – couleur pour les transactions perdantes
-
color_neutral – couleur pour les valeurs neutres/inactives
-
label_x_offset – décalage horizontal des étiquettes TP/SL (par défaut : 85)
-
label_y_offset – décalage vertical des étiquettes TP/SL (par défaut : 20)
-
tp_label_color – couleur de l’étiquette Take Profit
-
sl_label_color – couleur de l’étiquette Stop Loss
Exigences techniques
-
MetaTrader 5 build 2450 ou supérieur
-
Compatible avec tous les courtiers (comptes démo et réels)
-
Aucune dépendance DLL externe
-
Pas d’utilisation de WebRequest
-
Tous les calculs sont exécutés localement dans la plateforme
👨💻 Développé par :
LM | Trading & Development – Let’s build better trades, together.