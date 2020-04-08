TrendCatcher FVG est un indicateur professionnel sans repaint, conçu pour les traders qui utilisent les Smart Money Concepts (SMC).

Il détecte automatiquement les Fair Value Gaps (FVG, modèle ICT à 3 bougies), trace le rectangle de la zone, marque la ligne centrale (CE, 50%) et génère une configuration de trading avec Entrée (Entry), Stop Loss (SL), Take Profit 1 (TP1) et Take Profit 2 (TP2) directement sur le graphique.

Comment ça marche

L’indicateur analyse chaque bougie et identifie les FVG haussiers et baissiers , selon les mèches ou les corps (au choix).

Le point d’entrée (Entry) est proposé sur la bougie de clôture qui touche le CE (50%) .

Le Stop Loss (SL) est placé sur le bord opposé du gap.

TP1 = 1R, TP2 = 2R .

Un panneau d’information affiche le dernier signal : heure, Entry, SL, TP1, TP2.

Paramètres par défaut

Par défaut, l’indicateur est configuré ainsi :

Détection des FVG par les mèches (logique ICT classique) .

Taille minimale du gap = 50 points .

Entrée sur CE (50%) , confirmée à la clôture de la bougie.

Objets visuels : rectangles, ligne CE, niveaux Entry/SL/TP avec étiquettes.

Panneau actif en haut à gauche du graphique.

Cette configuration est déjà optimisée pour la plupart des paires de devises et pour l’or (XAUUSD).

⚠️ Important

La zone FVG est supprimée uniquement lorsque le gap est entièrement comblé.

Cela signifie qu’une configuration peut rester visible sur le graphique après la génération du signal.

Avant d’agir, vérifiez toujours l’heure du signal et si le prix ne s’est pas déjà déplacé vers le Stop Loss ou le Take Profit.

L’indicateur affiche clairement Entry, SL, TP1 et TP2, mais il ne place ni ne gère d’ordres et ne peut garantir leur exécution.

Fonctionnalités principales

Détection automatique des FVG haussiers et baissiers .

Niveaux Entry/SL/TP tracés directement sur le graphique.

Visualisation claire des zones et de la ligne CE.

Panneau d’information compact .

Aucun repaint, aucun retard .

Couleurs et styles entièrement personnalisables.

LM | Trading & Development – Let’s build better trades, together.