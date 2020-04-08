Avalut Gold X1

Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5)

Trading de précision pour XAUUSD

Avalut X1 est un Expert Advisor professionnel pour le trading automatisé sur XAUUSD (Or) dans MetaTrader 5. Le système combine quatre stratégies complémentaires dans un seul EA afin de gérer différents régimes de marché. Il est autonome pour MT5 et ne nécessite ni DLL externes ni installateurs tiers.

Tarification et licences

  • Licence à vie : prix habituel 899 € ; prix de lancement 499 € pour les 10 premières licences.
  • Licence annuelle : prix habituel 299 € ; offre de lancement 199 € pour les 10 premières licences.

La disponibilité et les prix doivent être ajustés une fois le quota de lancement atteint.

Fonctionnalités clés

  • Quatre stratégies dans un EA : stratégies coordonnées et complémentaires pour couvrir les phases de tendance, de range et de volatilité.
  • Gestion des risques spécialisée : stop loss et take profit sur chaque trade ; trailing stop X dynamique.
  • Méthodes de filtrage avancées : filtre EZ avancé pour des entrées de marché optimales.
  • Gestion automatique du fuseau horaire : stratégie développée pour GMT+3 avec détection et ajustement automatiques de l’offset du courtier.
  • Paramètres étendus : entrées complètes pour la configuration ; valeurs par défaut prêtes à l’emploi sans fichiers set externes.
  • Panneau de l’EA : panneau d’information sur le graphique avec thèmes sélectionnables (sombre, clair, Edgezone).

Développement et validation

  • Méthodes institutionnelles : optimisation walk-forward, validation out-of-sample, rééchantillonnage Monte Carlo, contrôles de stabilité et de sensibilité des paramètres.
  • R&D et surveillance assistées par IA : recherche et diagnostic en direct soutenus par des outils d’IA ; paramètres mis à jour uniquement si nécessaire.
  • Stabilité : depuis septembre 2023, une seule optimisation a été nécessaire.

Configuration système et recommandations

  • Symbole : XAUUSD
  • Unité de temps : H1 (recommandée)
  • Dépôt minimum : minimum absolu 500 USD (ou équivalent EUR). Pour des soldes inférieurs à 1 000 USD, envisager des versements mensuels réguliers afin de maintenir stables les paramètres de risque.
  • Type de compte : ECN, Raw, Razor ou autres comptes à faible spread
  • Effet de levier : minimum 1:30
  • Mode du compte : Hedge requis
  • VPS : recommandé pour un fonctionnement continu

Démarrage rapide

  1. Attachez l’EA à un graphique XAUUSD H1.
  2. Utilisez les paramètres intégrés ; aucun fichier set externe n’est requis. Ajustez le risque et les filtres optionnels si nécessaire.
  3. Exécutez-le sur un VPS fiable pour une exécution ininterrompue.
  4. Testez en environnement de démonstration avant de passer en réel.

Support après achat

Après l’achat, veuillez nous contacter via les Messages MQL5 sur cette page produit pour recevoir la checklist d’installation et les bonnes pratiques.

Contenu fourni

  • Avalut X1 EA (MT5)
  • Guide d’installation et de configuration

Notes

  • Fonctionnement entièrement autonome ; aucune intervention manuelle requise.
  • Support disponible via les Messages MQL5.

Avertissement sur les risques

Le trading comporte des risques. N’investissez pas de capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Effectuez toujours vos propres tests, y compris en compte démo, avant de trader en réel.

