Top master on JY SYT8 best

价值 对冲 EA（MT4）

基于多品种双腿对冲与 价值均值回归 的自动化策略，内置点差过滤、时间窗控频、篮子止盈与分组 Magic 管理，适合稳健型量化交易者做组合化配置。

Dual-leg RSI spread mean-reversion with basket TP & multi-pair hedging.

适用人群

偏好 对冲与均值回归 思路、希望降低单品种方向暴露的交易者

需要 多品种多组并行管理 、可控频与点差约束的稳健型风格

已具备基础 MT4 使用经验、能在模拟盘先做观察与微调

推荐设置

时间框架 ：M15 ~ H1（信号稳定度与交易频率之间较好平衡）

账户类型 ：ECN/RAW 点差， 允许对冲（Hedging）

杠杆 ：依据经纪商与监管，选择合规范围内的适当杠杆

VPS ：建议稳定低延迟 VPS 连续运行

先行验证：务必先在模拟盘或小资金实盘验证品种可得性、点差与滑点

使用步骤

在“市场报价”中确认经纪商提供且可交易你设置的所有腿（如 USDNOK/USDSGD） 将 EA 附加到任意图表（通常 EURUSD M1 即可），只运行一图一实例 在参数中设置四组品种、阈值、点差上限、风控模式与手数系数 启用自动交易，观察信息面板与日志，确认下单/平仓流程正常 根据账户规模与波动环境，逐步微调： 适当 抬高开仓阈值 ：减少噪音与频率

收紧点差上限 ：提升成交质量

调整手数系数：控制整体风险敞口

常见问题（FAQ）

Q1：加载后不交易 / 信息面板显示点差过大？

A：检查经纪商是否提供相应品种；放开“市场报价”全部历史；适当放宽点差上限或更换流动性更好的交易时段/账户类型。

Q2：为什么有时只有一组在交易、其他组不动？

A：每组有独立阈值、时间窗和点差限制；当条件未同时满足时，该组不会开仓。可分别调小开仓阈值或延长时间窗。

Q3：我的经纪商没有 USDNOK / USDSGD，怎么办？

A：更换为流动性较好的替代组如 EURUSD/GBPUSD、AUDUSD/NZDUSD、USDCHF/USDJPY 等，并重设手数配比与阈值。

Q4：为何有时提前全部平仓？

A：达到篮子止盈条件时，全组将一键平仓；可根据偏好调高/调低该阈值。

Q5：能否与其它手动或 EA 仓位共存？

A：建议为本 EA 单独使用图表与 MagicNumber；若一定要共存，请确保 Magic 不冲突并了解篮子维度的净敞口影响。