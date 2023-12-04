Orions Bands Suocera

(Uniquement pour le forex) Vérifiez la force de la devise de base par rapport aux autres taux de change

Le prix est en notre faveur par rapport à la clôture de la bougie précédente

l'OSMA





Max Risk in cash : risque maximum en devise de base par transaction

Comparez avec... : Forex uniquement. Comparez les changements dans la WhatchList ou sur toute la plateforme

Attendre pour fermer la bougie : Génère le signal uniquement à la clôture de la bougie précédente Les paramètres sont :

L'indicateur est comme une belle-mère, qui parle souvent, parle beaucoup et souvent de manière inappropriée.L'indicateur, en plus de nous donner un signal d'entrée sur des paramètres que j'énumérerai ensuite, surveille la tendance du pas de temps horaire, OSMA pour comprendre le sens d'entrée, RSI pour détecter d'éventuelles conditions de surachat ou de survente dont s'abstenir, ATR pour le volatilité et ADX pour la tendance.Seul le jugement humain de ces paramètres, combiné au signal d'entrée, rend l'indicateur vraiment efficace.Il est recommandé de l'utiliser aux heures appropriées (9h30-11h 15h30-17h 20h-22h GMT+2) sur les indices et les principales places boursières Forex, sur une tranche horaire de 5 minutes.dépourvus d'un jugement mûr et sévère sur les signaux générés.L'indicateur repose sur des écarts-types sur des moyennes mobiles simples qui constituent historiquement des niveaux clés possibles pour clôturer l'ordre en SL ou TP.L'ouverture repose exclusivement sur :Pour le reste, c'est au trader, grâce aux autres indications en haut à gauche, d'évaluer la qualité du signal.Sur la base du profil de risque par transaction (dans la devise de base), TP, SL et volume de transaction sont suggérés.