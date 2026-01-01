Bollinger Bands based on SAR

L'indicateur affiche sur le graphique la valeur moyenne mobile de l' indicateur SAR parabolique , ainsi que deux lignes d'écarts types décalées selon les paramètres .

L'objectif de cet indicateur est de déterminer la marge de tolérance dans laquelle un mouvement de prix est possible après un renversement de l'indicateur SAR.

Principe de construction

La ligne centrale est une moyenne mobile simple (SMA) de l' indicateur SAR parabolique .

Les bandes supérieure et inférieure correspondent à la même moyenne mobile, décalée de plusieurs écarts-types. Elles s'élargissent lorsque la tendance du SAR change.

Paramètres

Étape (Étape) — À paramétrer de la même manière que pour l' indicateur SAR parabolique . Valeurs comprises entre 0,01 et 0,2.

MaxStep (maximum) - À paramétrer de la même manière que pour l' indicateur SAR parabolique . Valeurs comprises entre 0,1 et 0,2.

B (Période) — indique le nombre d'intervalles utilisés pour calculer la ligne moyenne. La valeur par défaut est 16, mais pour une analyse de tendance à long terme, vous pouvez la définir entre 40 et 60.

OTKL (Coefficient de déviation ) : ce coefficient détermine la largeur des bandes. La valeur standard est de 2, mais on utilise parfois 6 ; cela permet d’identifier le prix maximum ou minimum d’une tendance.

Application