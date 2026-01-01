Bollinger Bands based on SAR

L'indicateur affiche sur le graphique la valeur moyenne mobile de l' indicateur SAR parabolique , ainsi que deux lignes d'écarts types décalées selon les paramètres .

L'objectif de cet indicateur est de déterminer la marge de tolérance dans laquelle un mouvement de prix est possible après un renversement de l'indicateur SAR.

 

Principe de construction

  • La ligne centrale est une moyenne mobile simple (SMA) de l' indicateur SAR parabolique .
  • Les bandes supérieure et inférieure correspondent à la même moyenne mobile, décalée de plusieurs écarts-types. Elles s'élargissent lorsque la tendance du SAR change.

Paramètres

  • Étape (Étape) — À paramétrer de la même manière que pour l' indicateur SAR parabolique . Valeurs comprises entre 0,01 et 0,2.
  • MaxStep (maximum) - À paramétrer de la même manière que pour l' indicateur SAR parabolique . Valeurs comprises entre 0,1 et 0,2.
  • B (Période) — indique le nombre d'intervalles utilisés pour calculer la ligne moyenne. La valeur par défaut est 16, mais pour une analyse de tendance à long terme, vous pouvez la définir entre 40 et 60.
  • OTKL (Coefficient de déviation ) : ce coefficient détermine la largeur des bandes. La valeur standard est de 2, mais on utilise parfois 6 ; cela permet d’identifier le prix maximum ou minimum d’une tendance.

Application

  • Plat - Les lignes supérieure et inférieure indiquent le contour du plat .
  • Tendance haussière - la ligne supérieure représente le niveau d'arrêt pour les positions d'achat.
  • Tendance baissière - la ligne inférieure représente le niveau stop pour les positions de VENTE.

