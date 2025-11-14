Precise Trader

Cet algorithme est conçu pour la paire de devises AUDCAD et pour l'unité de temps H1 (1 heure).

La logique du bot est basée sur la détermination précise des zones de surachat et de survente à l'aide d'indicateurs et d'un modèle d'apprentissage automatique (Machine Learning).

L'algorithme démontre une haute qualité de trading de 2020 jusqu'à la fin de 2025 et auparavant, effectuant, en moyenne, une transaction tous les deux jours.

Les principaux paramètres sont énumérés ci-dessous :

Fixed lot (Lot fixe) - trading uniquement avec un lot fixe, que vous configurez vous-même en fonction de la taille de votre dépôt.

Max positions number (Nombre maximum de positions) - le nombre maximum de positions ouvertes simultanément. Si vous souhaitez augmenter l'intensité du trading, vous pouvez augmenter le nombre maximum à 5. IMPORTANT ! L'augmentation du nombre de positions augmente le profit, mais aussi le drawdown (la réduction de capital). Vérifiez cela dans le testeur. Par défaut, il y a toujours une position sur le marché, qui a un Stop Loss et un Take Profit.

Time delay between positions (Délai entre les positions) - le bot attendra un nombre d'heures spécifié avant d'ouvrir la position suivante. Par défaut, les transactions seront ouvertes toutes les heures, si un signal d'achat ou de vente existe. Il est préférable de configurer ce paramètre dans l'optimiseur.

Distance between positions (Distance entre les positions) - la distance minimale entre les positions en points. Ce paramètre permet au bot de fonctionner comme un moyenneur ( averager ) si Max positions number > 1 . Ce réglage est efficace si les signaux ne sont pas totalement précis et que vous souhaitez moyenner le prix d'entrée sur le marché.

Max spread (Spread maximum) - le limiteur de spread maximum pour l'ouverture de positions. Essayez de choisir des courtiers (brokers) avec des spreads et des glissements (slippage) faibles pour un trading maximalement efficace.

Description de la Logique de Fonctionnement du Système de Trading :

Le bot attend un signal d'achat ou de vente, puis ouvre la première position avec un Stop Loss et un Take Profit fixes. Ensuite, si le signal persiste sur les barres suivantes et si vous avez configuré dans les paramètres la possibilité d'ouvrir plusieurs positions, le bot ouvre de nouvelles positions conformément aux réglages mentionnés ci-dessus. Les positions sont fermées par des signaux de fermeture, ou lors du déclenchement du Stop Loss ou du Take Profit.

Méthodes de Protection du Dépôt :

Le système n'intègre pas de système d'arrêt lors de l'atteinte d'un certain drawdown, car ce n'est pas une martinguale. Vous devez définir le lot de trading acceptable pour vous et observer périodiquement le trading. Étant donné que les positions ne sont pas ouvertes trop fréquemment, vous avez le temps de contrôler les risques et d'arrêter le trading en cas de force majeure.

Autres Caractéristiques du Système de Trading :

Le bot est conçu pour un trading calme et à faible risque, ne nécessitant pas un grand contrôle de la part de l'humain. Actuellement, il n'y a pas de surveillance (monitoring), ce qui maintient le prix bas. La logique est transparente et compréhensible, sans pièges ni ruses cachées. Si vous avez d'autres questions, je serai heureux d'y répondre par messages privés.

