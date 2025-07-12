Super euro scalper

Super Euro Scalper : Scalper de haute précision pour EURUSD avec stop loss court

Je vous présente le Super Euro Scalper — un robot de trading créé spécifiquement pour le scalping efficace de la paire de devises EURUSD. Je l'ai développé en mettant l'accent sur un stop loss court, ce qui permet de minimiser les pertes potentielles et d'assurer un fonctionnement fiable. Notre objectif est la stabilité et la prévisibilité, et non pas simplement une fréquence élevée de transactions.

Ce que Super Euro Scalper peut faire :

  • Trading de scalping fiable : Super Euro Scalper utilise une stratégie visant à tirer profit des petits mouvements de prix.

  • Intelligence artificielle pour la précision : Le bot intègre des technologies d'IA modernes et des réseaux neuronaux pour une analyse approfondie du marché, l'identification des micro-tendances cachées et l'optimisation des points d'entrée et de sortie.

  • Concentration sur EURUSD : Les algorithmes du bot sont précisément ajustés pour la paire de devises EURUSD, garantissant une efficacité et une précision maximales dans le trading.

  • Fonctionnement 24h/24, 5j/7 : Le bot trade en continu pendant toute la semaine de travail, vous permettant de ne manquer aucune opportunité de trading.

  • Paramètres de risque flexibles avec un accent sur le stop loss court : Vous avez un contrôle total sur votre niveau de risque confortable, mais le principe de fonctionnement principal du bot est l'utilisation d'un stop loss court pour chaque transaction, ce qui est un élément clé de la gestion des risques.

  • Interface conviviale : Le bot est facile à utiliser, même pour les débutants, grâce à son interface intuitive.

Comment Super Euro Scalper prend ses décisions :

Le bot ne se précipite pas. Il attend patiemment les points d'entrée les plus avantageux, en utilisant un ensemble complexe d'indicateurs et de modèles, renforcés par l'intelligence artificielle. L'essentiel est la qualité et le placement optimal des ordres, et non leur quantité. Chaque transaction est soigneusement analysée, et un stop loss court est établi pour protéger votre capital.

Si vous tradez l'EURUSD et recherchez un assistant de scalping fiable utilisant l'IA et mettant l'accent sur la minimisation des risques à l'aide de stop losses courts, Super Euro Scalper pourrait être votre solution idéale !

Détails techniques :

  • Trade : Uniquement EURUSD.

  • Dépôt minimum : 100 $

  • Unité de temps : H1 (ou inférieure).

  • Type de compte : Couverture (Hedging).

  • Stratégie : Utilise une stratégie renforcée par l'intelligence artificielle pour le scalping. N'applique pas de méthodes risquées comme la martingal. Ferme les positions sur signaux, Stop Loss court ou Take Profit.

  • Paramètres : Tous les réglages nécessaires, y compris "Signals threshold", "Progressive lot", "Fixed lot", "Max positions", "Time delay", "Max spread", "Stop loss", "Take profit", ainsi que des paramètres pour la gestion des ordres.

Les meilleurs réglages sont déjà définis par défaut, mais vous pouvez les optimiser.


Avis 2
Nguyen Van Tang
101
Nguyen Van Tang 2025.07.28 03:05 
 

I bought EA Super Scalper and activated it for the past week. EA enters orders like Backtest, however, there are more losing orders than profitable orders, hopefully the market will be more favorable to EA in the future. To evaluate the performance, we need another 3 to 4 weeks.

After 4 weeks of trading with EA, a more objective assessment, EA works very well, the winrate is quite impressive, the current account has increased by 35% on the deposit, however the profit rate will vary depending on the market. The bot works stably as in the backtest and the developer's description. Very honest. Thanks to the developer.

Barry Delhez
649
Barry Delhez 2025.09.08 13:23 
 

So far unprofitable on IC Markets raw spread. I would wait buyinh this product until the developer has posted a signal on a real account, showing stable good results.

Nguyen Van Tang
101
Nguyen Van Tang 2025.07.28 03:05 
 

I bought EA Super Scalper and activated it for the past week. EA enters orders like Backtest, however, there are more losing orders than profitable orders, hopefully the market will be more favorable to EA in the future. To evaluate the performance, we need another 3 to 4 weeks.

After 4 weeks of trading with EA, a more objective assessment, EA works very well, the winrate is quite impressive, the current account has increased by 35% on the deposit, however the profit rate will vary depending on the market. The bot works stably as in the backtest and the developer's description. Very honest. Thanks to the developer.

Dmitriy Nechaev
705
Réponse du développeur Dmitriy Nechaev 2025.07.28 07:41
Hello, this is a strange behavior if the stop loss is not triggered. Generally, it depends on the broker’s conditions; the advisor sets them correctly.
Répondre à l'avis