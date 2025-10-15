Order Blocks Indicator Fnix v3 Smc

Il dessine des blocs sur chaque bougie du graphique, en mettant en évidence les Order Blocks (OB) valides haussiers et baissiers avec des critères avancés de price action. Idéal pour les traders SMC (Smart Money Concepts).





**Principales fonctionnalités :**

- Rend des rectangles sur toutes les bougies analysées (jusqu'à 500 barres), avec projection future et décalages.

- Détecte les OB : Bullish (bleu, OB↑) et Bearish (rouge, OB↓) basés sur la pression de la bougie, taille minimale et ruptures de structure.

- Alertes personnalisables : Popup, notifications push et logs pour les nouveaux OB en temps réel.

- Personnalisation totale : Couleurs, hauteur/largeur des blocs (% et barres), étiquettes, prédiction de bougies avant (0-4) et filtres en pips.

- Fonctionne sur n'importe quel timeframe/paire en forex, actions ou crypto.





Code source MQ5 gratuit pour le trading en direct et le backtesting. Mots-clés : indicateur order block mt5, détecteur ob mql5, alertes order blocks, outil price action mt5. Améliorez votre analyse technique dès maintenant !