EA Builder Master: Domine o Mercado com Automação Inteligente e Controle Total (Disponível gratuitamente por tempo limitado)

A ferramenta definitiva para traders que desejam construir, testar e automatizar suas próprias estratégias no MetaTrader 5, sem precisar escrever uma única linha de código.

Você já se sentiu frustrado por perder oportunidades por não estar em frente ao gráfico? Já lutou contra a indisciplina e as decisões emocionais que sabotaram suas operações?

Imagine ter um assistente de negociação incansável, que opera 24 horas por dia com precisão matemática, seguindo exatamente a sua estratégia.

Apresentamos o EA Builder Master, a nova geração de Expert Advisors para MetaTrader 5. Este não é apenas mais um robô com uma estratégia engessada. É uma plataforma de automação robusta, projetada para dar a você o poder de um desenvolvedor e a precisão de um mestre do mercado.

O que é o EA Builder Master?

O EA Builder Master é um Expert Advisor sofisticado e altamente versátil que permite a criação e gestão de estratégias de negociação diretamente no seu gráfico. Combinando um painel de controle intuitivo com um motor de lógica poderoso, ele foi desenvolvido para se adaptar a qualquer ativo e a qualquer condição de mercado, desde pares de moedas (Forex) até índices e commodities.

Principais Funcionalidades (Features):

Painel de Controle Intuitivo: Gerencie todas as funções, configurações e operações em tempo real a partir de um painel visual limpo e organizado, diretamente no seu gráfico. Monitore o lucro, o risco e o status do robô com um único olhar.

Módulo "Strategy Builder" Visual: Combine diferentes indicadores técnicos (Médias Móveis, IFR, Bandas de Bollinger, etc.) e crie regras de entrada e saída personalizadas. Você define as condições, o EA Builder Master executa.

Gestão de Risco Avançada: Proteja seu capital com múltiplas camadas de segurança. Configure Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop (móvel e em pips), além de uma função de "Stop Diário" (financeiro ou percentual) e "Breakeven" automático.

Filtro de Notícias Integrado: Evite a alta volatilidade e os spreads alargados durante eventos econômicos importantes. O robô pausa automaticamente a negociação antes e depois de notícias de alto impacto.

Múltiplos Modos de Operação: Configure o EA para operar com base em sinais, grade (grid), martingale ou uma combinação híbrida, permitindo flexibilidade para estratégias conservadoras e agressivas.

Horários de Negociação Configuráveis: Defina exatamente os dias da semana e os horários em que o robô pode ou não operar, adaptando-se perfeitamente à sua rotina e às sessões de mercado (Londres, Nova York, Tóquio).

Otimizado para Backtesting: Construído com um código limpo e eficiente, o EA Builder Master permite realizar backtests rápidos e confiáveis no testador de estratégias do MT5, economizando seu tempo na validação de novas configurações.

Para Quem é o EA Builder Master?

Traders Discricionários: Que desejam automatizar as partes repetitivas de sua estratégia para focar na análise.

Iniciantes em Automação: Que querem o poder de um robô personalizado sem a complexidade da programação MQL5.

Traders Experientes: Que precisam de uma ferramenta robusta para testar e implementar rapidamente novas ideias de negociação.

Pessoas com Pouco Tempo: Que não podem acompanhar o mercado o dia todo, mas não querem perder as melhores oportunidades.

Aviso de Risco: A negociação de moedas e derivativos envolve um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros. Utilize esta ferramenta de forma consciente e gerencie seu risco adequadamente, realize backtests, faça simulações antes de usar capital real.





Termos de uso:



Ao adquirir, instalar ou utilizar o Expert Advisor EA Builder Master (doravante referido como "Software"), você ("Usuário") reconhece que leu, compreendeu e concorda integralmente com os termos e condições descritos abaixo. Se você não concorda com estes termos, não utilize o Software.

1. Natureza da Ferramenta: O EA Builder Master é uma ferramenta de software projetada para automatizar a execução de ordens na plataforma MetaTrader 5, com base estritamente nos parâmetros, configurações e regras definidas pelo próprio Usuário. O Software não possui inteligência autônoma e não toma decisões de negociação por conta própria. Ele é um executor de comandos pré-configurados.

2. Ausência de Aconselhamento Financeiro: O fornecedor do EA Builder Master não é um consultor ou analista de investimentos registrado. O Software, assim como todo material de marketing, manuais ou suporte associado, NÃO constitui, em hipótese alguma, um aconselhamento financeiro, recomendação de investimento, análise de mercado ou qualquer tipo de sugestão para comprar ou vender ativos financeiros.

3. Risco Inerente à Negociação: A negociação em mercados financeiros, incluindo Forex, índices, commodities e criptomoedas, envolve um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. Existe a possibilidade real de perdas financeiras substanciais, podendo levar à perda total do capital investido.

4. Responsabilidade Total e Exclusiva do Usuário: A responsabilidade por todas as decisões de negociação, configurações de parâmetros, gerenciamento de risco e pelos resultados financeiros (lucros ou perdas) decorrentes do uso do Software é exclusiva e integral do Usuário. O fornecedor do Software não tem controle sobre as configurações escolhidas pelo Usuário e, portanto, não pode ser responsabilizado por nenhum resultado.

O Usuário é o único responsável por:

Realizar testes extensivos (backtesting) e operar em uma conta de demonstração (demo) antes de utilizar o Software em uma conta com dinheiro real.

Determinar se a negociação automatizada é apropriada para seu perfil de risco e situação financeira.

Configurar adequadamente todos os parâmetros do Software, incluindo, mas não se limitando a, tamanho de lote, níveis de stop loss, take profit e outras configurações de risco.

5. Desempenho Passado e Futuro: Qualquer desempenho passado exibido em exemplos, backtests ou resultados de outros usuários não é garantia de resultados futuros. As condições de mercado mudam constantemente, e o desempenho anterior do Software não é um indicador confiável de seu desempenho futuro.

6. Riscos Técnicos e Operacionais: O Usuário reconhece que a negociação automatizada depende de múltiplos fatores técnicos, como a estabilidade da conexão com a internet, o funcionamento do hardware do computador ou do servidor VPS, e a performance da plataforma da corretora. O fornecedor do EA Builder Master não se responsabiliza por perdas decorrentes de falhas técnicas que estão fora de seu controle.

7. Nenhuma Garantia: O Software EA Builder Master é fornecido "como está" (as is), sem qualquer garantia de lucro, desempenho, isenção de erros (bugs) ou adequação a um propósito específico.

Ao utilizar o EA Builder Master, o Usuário assume todos os riscos associados e isenta o desenvolvedor e seus afiliados de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer perdas ou danos financeiros que possam ocorrer.



