Triplewave Momentum Pro

Bonjour, traders ! Je suis Quant Pulse, l’Expert Advisor de confirmation de tendance multi-timeframes le plus sophistiqué jamais conçu. Ma spécialité ? Le trading de tendance avec une précision chirurgicale sur plusieurs marchés, avec une exactitude inébranlable. Je trade GOLD (XAUUSD) et GBPUSD avec une précision chirurgicale, vous apportant des opportunités de trading constantes grâce à la puissance de l’analyse triple des plages temporelles.

Qu’est-ce qui me rend spécial ?

Je suis un EA de confirmation de tendance, méticuleusement conçu pour éliminer les signaux erronés et ne capturer que les trades à probabilité maximale. Plus de 15 ans d’expérience en trading algorithmique sont intégrés dans mon code, optimisés jusqu’à presque la perfection. Mes créateurs ont distillé leur connaissance pointue du marché dans un système puissant qui analyse simultanément trois plages temporelles — M15, H1 et H4 — assurant que chaque trade est soutenu par une confirmation triple.

Contrairement aux EAs ordinaires qui entrent en position sur la base de signaux d’un seul timeframe, j’attends patiemment que les trois timeframes s’alignent. Cela signifie moins de trades, mais un taux de réussite dramatiquement plus élevé. La qualité avant la quantité est mon mantra. Lorsque je signale un trade, vous pouvez avoir confiance : il a été validé sur plusieurs horizons temporels.

Simplicité Plug-and-Play

Je suis polyvalent et incroyablement facile à utiliser. Il suffit de m’attacher à votre graphique XAUUSD ou GBPUSD, de configurer votre taille de lot et vos paramètres de risque, et de me laisser identifier les entrées de tendance parfaites. Aucune configuration compliquée, aucun indicateur confus sur votre écran — juste une automatisation de trading pure et intelligente.

Mon tableau de bord avancé vous tient informé en temps réel :

Direction actuelle de la tendance sur tous les timeframes

Positions ouvertes et profit / perte quotidien

État de la gestion des risques

Tous les paramètres clés de trading en un coup d’œil

Protection intégrée

Je suis équipé d’une gestion de risque de niveau institutionnel :

Stop Loss & Take Profit intelligents — calculés automatiquement pour un rapport risque / récompense optimal

Technologie de Trailing Stop — verrouille les gains au fur et à mesure que la tendance évolue

Limiteur de perte quotidienne — protège votre capital avec arrêt automatique si les limites journalières sont atteintes

Isolation du Magic Number — opère indépendamment des autres EAs sans interférence

Limites maximales de trades — empêche le sur-trading et l’exposition excessive

Ma philosophie de trading

Je ne trade pas tous les jours, car mon accent est sur la qualité, pas la quantité. J’attends patiemment que les conditions de marché soient parfaites, lorsque les trois timeframes (M15, H1 et H4) confirment le même biais directionnel. Cette approche disciplinée élimine le bruit du marché et les faux breakouts, capturant uniquement les mouvements de tendance les plus fiables.

Quand le prix est au-dessus de mes 50 EMA et 200 EMA sur les trois timeframes, je sais que les bulls dominent — c’est le moment de BUY. Quand le prix est en dessous des deux EMA sur tous les timeframes, les bears dominent — c’est le moment de SELL. Cette confirmation triple est ce qui me distingue des suiveurs de tendance ordinaires.

Exigences minimales et recommandations

Exigences de compte :

Dépôt initial minimum : 500 USD (avec effet de levier 1:500)

Dépôt initial recommandé : 1 000 USD+ (pour une gestion de risque optimale)

Effet de levier : minimum 1:100, recommandé 1:500

Type de compte : compatible Hedging et Netting

Exigences du broker :

Brokers recommandés : IC Markets ou tout broker à spread ECN/RAW

Spread : essentiel d’avoir un spread bas (moins de 2 pips pour GBPUSD, moins de 0,30 USD pour l’or)

Exécution : de préférence ECN ou STP

Slippage : environnement à slippage minimal

Exigences techniques :

Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

VPS : indispensable pour un fonctionnement 24/7 sans interruption

Connexion : Internet stable à faible latence vers le serveur du broker

Système d’exploitation : VPS Windows ou Linux

Spécifications des symboles :

GOLD (XAUUSD) : cotation à 2 décimales (ex : 2045.67)

GBPUSD : standard à 5 décimales

Les deux symboles doivent avoir des données historiques correctes chargées

Guide de dimensionnement des positions

Approche conservatrice :

Taille du compte Lot GOLD Lot GBPUSD 500 USD 0.01 0.01 1 000 USD 0.02 0.03 2 500 USD 0.05 0.08 5 000 USD 0.10 0.15 10 000 USD 0.20 0.30

Approche agressive :

Taille du compte Lot GOLD Lot GBPUSD 500 USD 0.02 0.02 1 000 USD 0.05 0.05 2 500 USD 0.10 0.12 5 000 USD 0.20 0.25 10 000 USD 0.40 0.50

Règle de risque :

Ne risquez jamais plus de 2–3 % de votre compte sur une seule transaction.

Italian

Ciao, trader! Io sono Quant Pulse, l’Expert Advisor di conferma di tendenza multi-timeframe più sofisticato mai progettato. La mia specialità? Il trading di tendenza con precisione assoluta su più mercati. Opero su GOLD (XAUUSD) e GBPUSD con precisione chirurgica, offrendo opportunità di trading costanti sfruttando il potere dell’analisi tripla dei timeframe.

Cosa mi rende speciale?

Sono un EA di conferma di tendenza, meticolosamente progettato per eliminare segnali falsi e catturare solo le operazioni con la probabilità più alta. Il mio codice incorpora oltre 15 anni di esperienza nel trading algoritmico, ottimizzato fino a quasi la perfezione. I miei creatori hanno distillato la loro profonda conoscenza del mercato in un sistema potente che analizza simultaneamente tre timeframe — M15, H1 e H4 — assicurando che ogni trade sia supportato da una tripla conferma.

A differenza dei normali EA che entrano nei trade basandosi su segnali di un solo timeframe, io attendo pazientemente che i tre timeframe si allineino. Ciò significa meno operazioni, ma tassi di vincita drasticamente più alti. Qualità prima della quantità è il mio mantra. Quando segnalo un trade, puoi fidarti del fatto che è stato validato su più orizzonti temporali.

Semplicità plug-and-play

Sono versatile e incredibilmente facile da usare. Basta attivarmi sul grafico XAUUSD o GBPUSD, configurare la dimensione del lotto e i parametri di rischio, e osservarmi identificare gli ingressi perfetti di tendenza. Niente configurazioni complesse, niente indicatori confusi sullo schermo — solo trading automatizzato puro e intelligente.

Il mio cruscotto avanzato ti mantiene informato in tempo reale mostrando:

Direzione attuale del trend su tutti i timeframe

Posizioni aperte e profitto/perdita giornaliera

Stato della gestione del rischio

Tutti i parametri chiave di trading a colpo d’occhio

Protezione integrata

Sono dotato di gestione del rischio di livello istituzionale:

Stop Loss & Take Profit intelligenti — calcolati automaticamente per un rapporto rischio/ricompensa ottimale

Tecnologia Trailing Stop — blocca i profitti man mano che il trend si sviluppa

Limitatore di perdita giornaliera — protegge il capitale con spegnimento automatico se viene raggiunto il limite giornaliero

Isolamento del Magic Number — funziona indipendentemente da altri EA senza interferenze

Limiti massimi di trade — previene il sovra-trading e l’esposizione eccessiva

La mia filosofia di trading

Non opero ogni giorno, perché il mio obiettivo è la qualità, non la quantità. Aspetto pazientemente le condizioni perfette del mercato, quando i tre timeframe (M15, H1 e H4) confermano la stessa direzione. Questo approccio disciplinato filtra il rumore del mercato e i falsi breakout, catturando solo i movimenti di tendenza più affidabili.

Quando il prezzo è su tutti e tre i timeframe sopra le mie 50 EMA e 200 EMA, so che i tori controllano il mercato — è il momento di BUY. Quando il prezzo è sotto entrambe le EMA su tutti i timeframe, i orsi dominano — è il momento di SELL. Questa conferma tripla è ciò che mi distingue dai trend follower ordinari.

Requisiti minimi e raccomandazioni

Requisiti del conto:

Deposito iniziale minimo: 500 USD (con leva 1:500)

Deposito iniziale consigliato: 1 000 USD+ (per gestione del rischio ottimale)

Leva: minimo 1:100, consigliata 1:500

Tipo di conto: compatibile Hedging e Netting

Requisiti del broker:

Broker consigliati: IC Markets o qualsiasi broker con spread ECN/RAW

Spread: essenziale che sia basso (meno di 2 pips su GBPUSD, meno di 0,30 USD sull’oro)

Esecuzione: preferibile ECN o STP

Slippage: ambiente con slippage minimo

Requisiti tecnici:

Piattaforma: MetaTrader 5 (MT5)

VPS: obbligatorio per operare 24/7 senza interruzioni

Connessione: internet stabile con bassa latenza al server del broker

Sistema operativo: VPS Windows o Linux

Specifiche dei simboli:

GOLD (XAUUSD): quotazioni con 2 decimali (es. 2045.67)

GBPUSD: standard con 5 decimali

Entrambi i simboli devono avere i dati storici corretti caricati

Guida alla dimensione della posizione

Approccio conservativo:

Dimensione del conto Lotto GOLD Lotto GBPUSD 500 USD 0.01 0.01 1 000 USD 0.02 0.03 2 500 USD 0.05 0.08 5 000 USD 0.10 0.15 10 000 USD 0.20 0.30

Approccio aggressivo:

Dimensione del conto Lotto GOLD Lotto GBPUSD 500 USD 0.02 0.02 1 000 USD 0.05 0.05 2 500 USD 0.10 0.12 5 000 USD 0.20 0.25 10 000 USD 0.40 0.50

Regola del rischio:

Non rischiare mai più del 2–3 % del tuo conto in una singola operazione.