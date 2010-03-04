EA volume grid trade

EA Volume Grid Trader - Tradez la Force du Marché avec Sécurité et Précision

Un expert-conseiller qui identifie les pics d'activité pour initier des transactions et utilise un système de gestion avancé avec des verrous de sécurité pour protéger votre capital.

Description Complète

Vous êtes-vous déjà senti perdu dans des marchés latéraux, sans savoir quand entrer ? Et si vous pouviez avoir un assistant automatisé qui ne dépend pas d'indicateurs complexes, mais qui agit en fonction de la force et de l'intérêt réel du marché ?

L'EA Volume Grid Trader est un robot de trading pour MetaTrader 5 conçu avec une philosophie unique : entrer dans le jeu lorsque les grands acteurs sont en mouvement. Sa stratégie principale n'est pas basée sur des croisements de moyennes mobiles ou des oscillateurs, mais sur la détection de pics de volume — un signe clair d'une augmentation soudaine de l'activité et de la volatilité, indiquant le début de mouvements potentiellement rentables.

Mais plus important que d'entrer dans une transaction, c'est de savoir la gérer. Et c'est là que l'EA Volume Grid Trader se distingue, avec un système de gestion des risques et de sécurité à plusieurs niveaux.

🛡️ Fonctionnalités et Bouclier de Capital

Notre robot a été construit sur 3 piliers : Signal, Gestion et Sécurité.

  1. Stratégie d'Entrée Basée sur le Volume : L'EA surveille en permanence le volume des transactions et le compare à sa moyenne historique. En détectant un pic significatif, il ouvre une transaction dans la direction de la bougie, capturant l'« explosion » initiale d'énergie du marché.

  2. Gestion Intelligente des Positions (Grid) : Si le marché évolue temporairement à l'encontre de la position initiale, l'EA ouvre stratégiquement de nouveaux ordres à une distance configurable, visant un prix moyen favorable. L'objectif est de transformer un mouvement défavorable en une opportunité de clôturer le cycle d'opérations avec un profit.

  3. Objectif de Profit Fixe en Argent (Take Profit Global) : Pas d'objectifs vagues. Vous définissez une valeur exacte dans votre devise (ex: 10,00 € ou 10,00 $) comme cible. Dès que la somme de tous les ordres de la grille atteint cette valeur, ils sont tous automatiquement fermés, garantissant le profit.

  4. La Fonction la Plus Importante : Stop Loss Global en Argent : C'est votre principal verrou de sécurité. Vous définissez une perte maximale en argent (ex: 100,00 €) pour l'ensemble des ordres. Si la perte flottante atteint cette limite, le robot ferme toutes les transactions, protégeant le reste de votre capital des mouvements longs et défavorables. Cela transforme un risque indéfini en un risque calculé et contrôlé.

  5. Cerveau Multi-Filtres pour des Entrées de Haute Qualité :

    • Filtre de Tendance (Moyenne Mobile) : Le robot n'ouvre des ordres d'achat que si le prix est au-dessus de la moyenne à long terme et des ordres de vente s'il est en dessous, le forçant à trader dans le sens du courant.

    • Filtre de Force (ADX) : Évite les marchés « morts » et latéraux. L'EA n'opère que si l'ADX confirme l'existence d'une tendance avec une force minimale.

    • Filtres Additionnels (RSI et ATR) : Pour les traders avancés, le robot inclut des filtres optionnels de momentum et de volatilité pour affiner davantage les entrées.

  6. Contrôle Total du Risque et de la Session :

    • Limite de Perte et de Gain Quotidienne : Définissez un montant maximum de perte ou de gain par jour. Une fois l'objectif atteint, le robot cesse de trader, protégeant vos profits et votre capital.

    • Filtre d'Heure et de Jours de la Semaine : Configurez exactement les jours et les heures auxquels le robot est autorisé à ouvrir de nouvelles transactions.

À Qui S'adresse Ce Robot ?

  • Au trader débutant à la recherche d'un outil automatisé avec une configuration initiale sûre et prête à l'emploi.

  • Au trader expérimenté qui souhaite une base stratégique solide (Volume + Grille) avec plusieurs filtres pour optimiser et s'adapter à différents actifs et scénarios de marché.

Spécifications Techniques :

  • Plateforme : MetaTrader 5 (PC, VPS)

  • Paires de Devises : Optimisé pour les paires à haute liquidité comme EURUSD, GBPUSD, etc.

  • Timeframe : La configuration par défaut est pour M5, mais elle peut être optimisée pour n'importe quel timeframe.

AVERTISSEMENT DE RISQUE IMPORTANT : Le trading sur le marché financier comporte un risque élevé de perte de capital. Les résultats passés ne garantissent pas les rendements futurs. Nous vous recommandons vivement de tester ce robot sur un compte de démonstration (Démo) le temps nécessaire pour comprendre son comportement avant de l'utiliser sur un compte réel. Gérez votre risque de manière responsable.

Conditions d'Utilisation :

En achetant, installant ou utilisant l'EA Volume Grid Trader (ci-après dénommé « Logiciel »), vous (« Utilisateur ») reconnaissez avoir lu, compris et accepté intégralement les termes et conditions décrits ci-dessous. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces termes, n'utilisez pas le Logiciel.

  1. Nature de l'Outil : L'EA Volume Grid Trader est un outil logiciel conçu pour automatiser l'exécution d'ordres sur la plateforme MetaTrader 5, en se basant strictement sur les paramètres, configurations et règles définis par l'Utilisateur lui-même. Le Logiciel n'a pas d'intelligence autonome et ne prend pas de décisions de trading par lui-même. Il est un exécuteur de commandes préconfigurées.

  2. Absence de Conseil Financier : Le fournisseur de l'EA Volume Grid Trader n'est pas un conseiller en investissement ou un analyste agréé. Le Logiciel, ainsi que tout le matériel marketing, les manuels ou le support associé, NE constitue, en aucun cas, un conseil financier, une recommandation d'investissement, une analyse de marché ou tout type de suggestion d'achat ou de vente d'actifs financiers.

  3. Risque Inhérent au Trading : Le trading sur les marchés financiers, y compris le Forex, les indices, les matières premières et les crypto-monnaies, comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Il existe une possibilité réelle de pertes financières substantielles, pouvant entraîner la perte totale du capital investi.

  4. Responsabilité Totale et Exclusive de l'Utilisateur : La responsabilité de toutes les décisions de trading, configurations de paramètres, gestion des risques et résultats financiers (profits ou pertes) découlant de l'utilisation du Logiciel incombe exclusivement et entièrement à l'Utilisateur. Le fournisseur du Logiciel n'a aucun contrôle sur les configurations choisies par l'Utilisateur et ne peut donc être tenu responsable d'aucun résultat. L'Utilisateur est le seul responsable de :

    • Réaliser des tests approfondis (backtesting) et opérer sur un compte de démonstration (démo) avant d'utiliser le Logiciel sur un compte en argent réel.

    • Déterminer si le trading automatisé est approprié pour son profil de risque et sa situation financière.

    • Configurer correctement tous les paramètres du Logiciel, y compris, mais sans s'y limiter, la taille du lot, les niveaux de stop loss, take profit et autres paramètres de risque.

  5. Performances Passées et Futures : Toute performance passée affichée dans des exemples, des backtests ou des résultats d'autres utilisateurs ne constitue pas une garantie de résultats futurs. Les conditions de marché changent constamment, et les performances passées du Logiciel ne sont pas un indicateur fiable de ses performances futures.

  6. Risques Techniques et Opérationnels : L'Utilisateur reconnaît que le trading automatisé dépend de multiples facteurs techniques, tels que la stabilité de la connexion Internet, le fonctionnement du matériel informatique ou du serveur VPS, et la performance de la plateforme du courtier. Le fournisseur de l'EA Volume Grid Trader n'est pas responsable des pertes résultant de défaillances techniques qui sont hors de son contrôle.

  7. Aucune Garantie : Le Logiciel EA Volume Grid Trader est fourni « tel quel » (as is), sans aucune garantie de profit, de performance, d'absence d'erreurs (bugs) ou d'adéquation à un usage particulier.

En utilisant l'EA Volume Grid Trader, l'Utilisateur assume tous les risques associés et dégage le développeur et ses affiliés de toute responsabilité pour toute perte ou dommage financier qui pourrait survenir.


Plus de l'auteur
EA builder master
Davi Silva Campos
Experts
EA Builder Master : Maîtrisez le Marché avec une Automatisation Intelligente et un Contrôle Total (Disponible gratuitement jusqu'au 28 septembre) L'outil ultime pour les traders qui souhaitent construire, tester et automatiser leurs propres stratégies sur MetaTrader 5, sans écrire une seule ligne de code. Vous êtes-vous déjà senti frustré de manquer des opportunités parce que vous n'étiez pas devant le graphique ? Avez-vous déjà lutté contre l'indiscipline et les décisions émotionnelles qui ont
FREE
