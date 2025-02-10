EA Gold Bot for MT5

EA Gold Bot – Le meilleur Expert Advisor pour XAUUSD sur MT5

✨ Faites passer votre trading au niveau supérieur avec EA Gold Bot ! ✨

EA Gold Bot est un Expert Advisor avancé conçu pour le trading de l’or (XAUUSD) sur MetaTrader 5. Basé sur un algorithme sophistiqué d’intelligence artificielle, cet EA combine une analyse technique avancée, une reconnaissance des modèles et une gestion dynamique des risques afin d’assurer des opérations optimisées et sécurisées. Il a démontré une précision impressionnante et des performances constantes dans le temps, avec des tests en trading réel depuis 2020 et un backtest avec une qualité historique de 99 % de 2012 à 2025.

🔄 Performance en temps réel & Backtest

  • Testé dans des conditions de marché réelles depuis 2020, avec des résultats cohérents et vérifiables.
  • Backtest ultra-précis de 2012 à 2025, transformant un capital initial de 100 $ en 12,3 millions $.
  • Unité de temps : 15 minutes (M15) pour des opérations rapides et efficaces.
  • Gestion avancée de la volatilité, s’adaptant aux conditions du marché pour protéger le capital.
  • Aucun recours au Grid ni au Martingale – sécurité et protection maximales du capital.
  • Taux de réussite élevé (plus de 80 %), avec des Take Profit et Stop Loss dynamiques adaptés aux conditions du marché.
  • Faible Drawdown, garantissant une stratégie solide et durable dans le temps.

🌟 Pourquoi choisir EA Gold Bot ?

❌ Pas de Grid, pas de Martingale
✅ Gestion des risques professionnelle avec Trailing Stop et Break-Even
✅ Taux de réussite élevé grâce aux algorithmes d’IA
✅ Take Profit & Stop Loss dynamiques pour maximiser les profits
✅ Facile à utiliser – installation et configuration simples, sans besoin de compétences en programmation
✅ Compatible avec tous les brokers MT5, optimisé pour les spreads bas
✅ Analyse multi-timeframe pour une meilleure précision d’entrée et de sortie des positions

🔍 Que comprend le pack ?

  • EA Gold Bot pour MT5 avec mises à jour régulières
  • Indicateur IA gratuit pour une précision accrue dans le trading
  • Guide détaillé avec instructions étape par étape pour l’installation et la configuration optimale
  • Support technique dédié 24/7
  • Stratégies intégrées pour maximiser la rentabilité dans toutes les conditions de marché

🚀 Transformez votre expérience de trading avec EA Gold Bot !

🔺 Avertissement : Le trading sur le marché des changes implique un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne garantissent pas les profits futurs. Assurez-vous de bien comprendre les risques avant d’utiliser EA Gold Bot. L’auteur décline toute responsabilité pour toute perte résultant de l’utilisation de cet Expert Advisor.


