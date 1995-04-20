Spread Indicator for mt4

FREE Spread indicator for MetaTrader 4

this indicator includes:

-average spread

-current spread

-minimum spread

-maximum spread


If you are interested in my products I recommend you visit my page where you can find:

Experts Advisors: https://www.mql5.com/it/market/product/119456?source=Site+Profile

indicators: https://www.mql5.com/it/market/product/120038?source=Site+Profile


I hope the spread indicator will be useful to you.


https://www.mql5.com/it/users/kappa05


Produits recommandés
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicateurs
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Chart Mirror Client MT4
Fabio Albano
Indicateurs
This indicator will mirror the assets in use in another metatrader, being able to choose the timeframe and a template. This is the Metatrader 4 Client, it needs the Metatrader 4 or 5 Server versions: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server:   https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Details of how it works in the video.
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicateurs
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicateurs
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicateurs
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicateurs
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
BoxInside MT4
Evgeny Shevtsov
4.83 (6)
Indicateurs
This indicator calculates the volume profile and places labels that correspond to the VAH, VAL and POC levels, for each candle individually. Indicator operation features The indicator works on the timeframes from M5 to MN, but it uses the history data of smaller periods: M1 - for periods from M5 to H1, M5 - for the H4 period, M30 - for the D1 period, H4 - for the W1 period, D1 - for the MN period. The color and location of the VAL, VAH and POC labels on the current candle are considered to be c
FREE
MACD in MA
Nikolaos Pantzos
Indicateurs
iMACD in iMA is indicator to change color in iMA if iMACD is upper of zero (up trend) or lower of zero (down trend). It is a useful tool to track when the upside and the downside iMACD on iMA. You can to get source code from here . Parameters MA_Periods — Period for iMA. MA_Method — Method for iMA. MACD_FastEMA — Fast EMA for MACD. MACD_SlowEMA — Slow EMA for MACD. MACD_SignalSMA — SMA signal for MACD. MACD_ApliedPrice — Price used for MACD. BarsCount — How many bars will show the line. Revers
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.83 (6)
Indicateurs
Profil du marché Forex (FMP en abrégé) Ce que ce n'est pas : FMP n'est pas l'affichage TPO classique à code alphabétique, n'affiche pas le calcul global du profil de données du graphique et ne segmente pas le graphique en périodes et ne les calcule pas. Ce qu'il fait : Plus important encore, l'indicateur FMP traitera les données situées entre le bord gauche du spectre défini par l'utilisateur et le bord droit du spectre défini par l'utilisateur. L'utilisateur peut définir le spectre en tiran
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicateurs
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicateurs
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Opened Position Info
Miroslav Vokaty
Indicateurs
The indicator summarizes all open positions. Settings: HeaderTextColor = Yellow;     // Header text color FooterTextColor = Yellow;     // Text color in totals ProfitColorPositive = Lime;   // Color for gain values ProfitColorNegative = Red;    // Color for loss values SeparatorColor = Gray;        // Color for separators FontSize = 12;                  // Text size LineSpacing = 15;               // Line spacing FontName = "Courier New";    // Font name TableCorner = 0;                // 0: Top
FREE
Cumulative Delta MT4
Evgeny Shevtsov
4.86 (29)
Indicateurs
The indicator analyzes the volume scale and splits it into two components - seller volumes and buyer volumes, and also calculates the delta and cumulative delta. The indicator does not flicker or redraw, its calculation and plotting are performed fairly quickly, while using the data from the smaller (relative to the current) periods. The indicator operation modes can be switched using the Mode input variable: Buy - display only the buyer volumes. Sell - display only the seller volumes. BuySell -
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicateurs
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicateurs
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicateurs
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Tick Speed Free
John Louis Fernando Diamante
5 (1)
Indicateurs
Tick Speed Free povides a on-chart label of tick speed to allow you to see the ebb and flow of market activity. Observing rises and falls in tick speed may allow you to better time entries to reduce slippage and re-quotes. Options include: - colores for low-mid-high tick speeds - placement and styling - prefix & suffix to customise the speed label Troubleshooting: - Note, in the tester environment, tick timings are limited to what is supplied by the tester environment and it's speed - If there
FREE
SuperTrend Scanner FREE
FXsolutions
5 (2)
Indicateurs
This scanner shows the trend values of the well known indicator SuperTrend for up to 30 instruments and 8 time frames. You can get alerts via MT4, Email and Push-Notification as soon as the direction of the trend changes. This is the FREE version of the indicator: SuperTrend Scanner The free version works only on EURUSD and GBPUSD! Important Information How you can maximize the potential of the scanner, please read here: www.mql5.com/en/blogs/post/718074 With the following FREE indicator you c
FREE
TPX Calculadora de Lotes
TPX
Indicateurs
The tool that will help you calculate the lot accurately for the risk you need, if you want to risk 1% of your account, just enter the entry, target and stop values ​​ and you will have the lot size to use and only lose the chosen percentage. You can also choose a fixed value. This tool will help you with consistency, because you can only be consistent if you operate consistently and enter with fixed loss values, it is an INFALLIBLE way to be consistent!!!!
FREE
Magic Macd Cross
Christophe Godart
Indicateurs
This classic "old school" MAGIC MACD indicator gives you the cross of the parameters you set. Standart setting is (12,26,9) . The arrows give you a possible change of trend. Be careful and do not use this indicator as a single signal source. FREE version  Please feel free to check out our other REX indicator series. We do have other free indicators.     "OLD BUT GOLD"
FREE
Acceleration Fractals 4Free
Vladimir Tkach
Indicateurs
The indicator analyzes the change in the minimum and maximum prices of the previous bars fixing the entrance of the big players. If the change (delta) increases, a signal is displayed on the graph in the form of an arrow. At the same time, virtual trade on history is carried out. In the free version, virtual trade is performed without refills in case of a repeat of the signal. The results of virtual trading in the form of losses / losses, profitability, drawdown and transaction lines are display
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicateurs
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
FFx Stochastic
Eric Venturi-Bloxs
4.6 (5)
Indicateurs
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
MACD plus TDI
Devy Tanusukma
Indicateurs
Moving Average Convergence Divergence (MACD) combined with Traders Dynamic Index (TDI) Input parameters: signal mode: true if you want to plug it into STAT (Signal Tester and Trader) arrow shift: distance between TDI line to arrow on chart middle band: use middle band (middle bolinger band) signal filter price line: use 50 price line signal filter RSI period RSI price method volatility period moving average RSI period moving average signal period moving average method use MACD indicator fast MAC
FREE
FFx Force Index
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicateurs
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
FFx Volumes
Eric Venturi-Bloxs
3.5 (2)
Indicateurs
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Pips Hunter PRO MT4
Rodrigo Arana Garcia
Indicateurs
Pips Hunter PRO a été développé sur plusieurs années et est une version améliorée de son prédécesseur. Ce puissant indicateur analyse le marché et l'historique des prix pour générer des entrées d'achat et de vente. Pour le calcul de ces entrées, il utilise différents indicateurs qui travaillent ensemble ainsi qu'un logarithme statistique complexe qui filtre les entrées les moins favorables et les élimine / version MT5 . Fonctionnalités Pas de repeinture Cet indicateur ne change pas ses valeur
FREE
FFx ATR
Eric Venturi-Bloxs
5 (1)
Indicateurs
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator. See the example shown in the picture below. But the display isn’t like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each timeframe box Alert pop up/sound/ema
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicateurs
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicateurs
Objectif principal: "Pin Bars" est conçu pour détecter automatiquement les barres pin sur les graphiques des marchés financiers. Une barre d'épingle est une bougie avec un corps caractéristique et une longue queue, qui peut signaler un renversement ou une correction de tendance. Comment ça marche: L'indicateur analyse chaque bougie sur le graphique, déterminant la taille du corps, de la queue et du nez de la bougie. Lorsqu'une barre d'épingle correspondant à des paramètres prédéfinis est détec
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale  : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou les   3 premiers achats  !  Trading Tools Channel on MQL5  : Rejoignez mon canal MQL5 pour recevoir les dernières nouvelles Volumatic Support/Resistance Levels Scanner est un indicateur de support/résistance qui ajoute un contexte de volume à la structure des prix. En montrant comment l’activité de trading se concentre autour des pivots récents, il aide les utilisateurs à voir où
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Plus de l'auteur
EA Gold Trader for Propfirms
Nicola Capatti
Experts
Votre allié pour réussir les défis des Prop Firms avec précision et fiabilité ! “EA Gold Trader for Prop-Firms” est un Expert Advisor spécialement conçu pour relever et réussir les défis des Prop Firms les plus réputées, tout en maintenant un contrôle et une stabilité lors des phases suivantes. Grâce à sa configuration flexible et ses paramètres optimisés, cet EA est idéal pour répondre aux exigences des Prop Firms et offrir une expérience de trading fiable et maîtrisée. Caractéristiques princip
HFT System for MT5
Nicola Capatti
Experts
HFT System pour MT5 – L’Expert Advisor Ultime pour le Trading à Haute Fréquence Une Décennie de Succès, 9 Mois de Développement HFT System pour MT5 est le résultat de plus de dix ans d’expérience en trading algorithmique et de neuf mois de développement intensif. Il a été conçu pour offrir des performances élevées et une stabilité optimale sur les marchés financiers. Cet Expert Advisor (EA) représente le plus haut niveau d’optimisation pour le trading à haute fréquence (HFT), en exploitant des
MA cross Bot for MT5
Nicola Capatti
Experts
Le MA Cross Bot pour MetaTrader 5 est un Expert Advisor gratuit, conçu uniquement à des fins éducatives et démonstratives. Son objectif est de fournir à ceux qui débutent dans le trading algorithmique un outil simple mais concret, permettant de mieux comprendre l’une des stratégies les plus utilisées sur les marchés financiers : le croisement des moyennes mobiles. L’EA observe l’évolution du prix et réagit lorsque deux moyennes mobiles se croisent, ouvrant automatiquement des positions d’achat o
FREE
Wall Street Indicator
Nicola Capatti
Indicateurs
Ultimate Arrow Indicator - Votre outil pour réussir dans le trading ! Vous en avez assez des outils qui promettent beaucoup mais offrent peu ? Notre Ultimate Arrow Indicator pour MT4 est la solution définitive qui propulsera votre trading à un niveau supérieur. Cet indicateur a été conçu avec une précision chirurgicale pour vous offrir des signaux clairs, fiables et sans compromis. Voici pourquoi Ultimate Arrow Indicator est le choix idéal pour les traders expérimentés et les débutants : Perform
Trend Precision Oscillator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Trend Precision Oscillator – Une approche raffinée de l’analyse de tendance Le Trend Precision Oscillator est un indicateur conçu pour fournir une lecture approfondie et à haute résolution du comportement des prix sur les marchés financiers. Fondé sur un algorithme propriétaire, il analyse la structure du prix en tenant compte de la volatilité, des dynamiques directionnelles et des micro‑oscillations, et délivre des valeurs sur une échelle de –10 000 à +10 000 . La valeur absolue reflète la forc
Enhanced RSI for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
RSI Amélioré : Un Indicateur Hybride pour une Analyse Technique Plus Approfondie Le RSI Amélioré est un indicateur technique polyvalent et personnalisable, conçu pour fournir aux traders une analyse du marché plus complète et précise. En combinant les meilleures caractéristiques des moyennes mobiles, du RSI et du MACD, cet indicateur offre une vision multidimensionnelle du momentum et de la force d'une tendance. Caractéristiques Principales : Hybridation Parfaite : Le RSI Amélioré fusionne les c
Volume Profile for mt4
Nicola Capatti
Indicateurs
Indicateur Profil de Volume pour MT4 Obtenez un avantage en trading avec l'indicateur "Profil de Volume" pour MetaTrader 4 (MT4). Cet outil avancé d'analyse technique vous permet d'identifier avec précision les niveaux clés de support et de résistance basés sur le volume des transactions. Visualisez facilement les zones d'intérêt du marché, où les volumes d'échange sont les plus élevés, et utilisez ces informations pour prendre des décisions de trading plus éclairées. Caractéristiques principale
Color Range Indicator
Nicola Capatti
Indicateurs
Présentation de l'"Indicateur de Plage de Couleur" L'"Indicateur de Plage de Couleur" est un outil puissant d'analyse technique conçu pour la plateforme MT4, parfait pour les traders qui souhaitent avoir une vue claire et immédiate des tendances du marché. Cet indicateur trace une ligne colorée en fonction de la tendance actuelle, facilitant l'interprétation des mouvements de prix. Description de l'indicateur : Ligne verte : Indique une tendance haussière. Utilisez ce signal pour envisager des o
Ultimate Follow Line for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
L'indicateur Follow Line est un outil essentiel pour les traders qui souhaitent identifier et suivre les tendances du marché avec précision. Cet indicateur s'adapte dynamiquement aux variations de prix, en traçant une ligne qui suit le mouvement des prix de manière fluide et continue. Grâce à sa simplicité visuelle et à son efficacité à signaler les changements de tendance, Follow Line est un excellent ajout à la stratégie de tout trader. Caractéristiques principales : Suivi des tendances : Foll
RealTime Multi Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Qu'est-ce que "Real Time MultiIndicator"? "Real Time MultiIndicator" est un outil de trading avancé conçu pour simplifier et optimiser votre analyse technique. Cet indicateur révolutionnaire recueille des signaux provenant de plusieurs timeframes et indicateurs techniques, les affichant dans un tableau unique, clair et facile à lire. Si vous souhaitez une vision complète et détaillée du marché sans avoir à changer constamment de graphique ou à analyser manuellement chaque indicateur, "Real Time
Forex Scanner for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
REMIS DE 77,90 USD À 37,90 USD VALABLE JUSQU'AU DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE Qu'est-ce que "Forex Scanner"? "Forex Scanner" est un outil de trading puissant conçu pour vous fournir une vue d'ensemble complète du marché des changes en temps réel. Cet indicateur avancé recueille des données clés à partir de multiples indicateurs techniques et horizons temporels, vous permettant d'identifier rapidement les opportunités de trading. Si vous souhaitez surveiller de nombreux actifs et paramètres sans avoir à
Forex Scalper Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Indicateur Forex Scalper – Votre Outil de Précision pour Gagner sur les Marchés Financiers L'Indicateur Forex Scalper pour MT4 est l'allié parfait pour tous les traders souhaitant scalper les marchés avec une précision maximale. Grâce à son analyse basée sur des données précises, cet indicateur vous offre des signaux opportuns et précis, idéaux pour prendre des décisions rapides dans vos trades. Précision Sur Mesure Chaque flèche affichée sur les graphiques est basée sur des calculs méticuleux
Ultimate Index Advisor
Nicola Capatti
5 (1)
Indicateurs
Ultimate Index Advisor est un outil avancé conçu pour analyser les mouvements du marché avec précision et identifier dynamiquement les opportunités de trading. L'indicateur offre des signaux basés sur une combinaison de stratégies optimisées pour les tendances, les corrections et les retournements, le rendant polyvalent pour différents styles de trading. Avec une interface intuitive, Ultimate Index Advisor met en évidence des points d'entrée et de sortie clairs grâce à des flèches visibles sur
Trend Oscillator for MT4
Nicola Capatti
5 (1)
Indicateurs
Oscillateur de Tendance : Identification Fluide et Fiable des Tendances de Marché L’Oscillateur de Tendance est un indicateur avancé pour MT4, conçu pour aider les traders à identifier avec précision la direction de la tendance et les points de retournement potentiels. Avec une représentation visuelle intuitive, cet indicateur montre clairement quand le marché est en tendance haussière ou baissière, simplifiant ainsi l’analyse et améliorant la lisibilité du graphique. Adapté à une grande variété
AI Trading Consultant
Nicola Capatti
Indicateurs
L’ AI Trading Consultant est un indicateur avancé conçu pour les traders cherchant un outil fiable et technologique pour analyser et comprendre les marchés. Alimenté par un réseau neuronal récurrent à mémoire à long terme ( RNN LSTM ), l’AI Trading Consultant fournit des signaux clairs d’achat et de vente, aidant à identifier les mouvements potentiels du marché et à soutenir les décisions de trading. Caractéristiques Clés : Intelligence Artificielle Avancée (RNN LSTM) Cet indicateur utilise un
BTC Follow Line Indicator
Nicola Capatti
Indicateurs
BTC Follow Line - Votre guide pour le trading de Bitcoin BTC Follow Line est un indicateur avancé conçu exclusivement pour les marchés de cryptomonnaies, avec un accent particulier sur le Bitcoin. Idéal pour ceux qui recherchent des signaux fiables d' Achat et de Vente à moyen et long terme, cet outil fonctionne sur toutes les unités de temps, s’adaptant à vos besoins de trading. Pourquoi choisir BTC Follow Line ? Simple et intuitif : Une interface claire et facile à lire, vous aidant à prendre
AI Indicator For MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
AI Indicator : L'avenir du trading intelligent à portée de main Bienvenue dans une nouvelle ère du trading. L' AI Indicator est l'outil parfait pour les traders de tous niveaux, conçu pour vous aider à prendre des décisions basées sur des données fiables et des analyses avancées. Grâce à la puissance de l'Intelligence Artificielle (IA), cet outil se distingue par sa capacité à s'adapter à tous les marchés et toutes les unités de temps , tout en fournissant des signaux de trading clairs et précis
Ultimate Follow Line Indicator v3
Nicola Capatti
Indicateurs
Ultimate Follow Line v3 L'indicateur ultime pour suivre la tendance avec précision ! Découvrez Ultimate Follow Line v3, un indicateur conçu pour MetaTrader 4 qui vous aide à identifier clairement la direction du marché. Développé en MQL4, il combine un design simple et efficace avec une technologie avancée pour offrir aux traders un outil puissant et intuitif. Caractéristiques principales : Visualisation intuitive : Des lignes dynamiques qui s'adaptent aux mouvements des prix, mettant en éviden
Just Trade Indicator
Nicola Capatti
Indicateurs
Just Trade Indicator – Votre allié pour un trading précis et sans stress ! Découvrez Just Trade Indicator, l'indicateur ultime pour MetaTrader 5, conçu pour vous aider à identifier clairement les points d’entrée et de sortie sur le marché. Grâce à des algorithmes avancés, cet outil fournit des signaux visuels intuitifs pour une prise de décision simplifiée. Pourquoi choisir Just Trade Indicator ? Des signaux clairs et précis – Les signaux d'achat et de vente sont affichés directement sur
Cycle Trend Indicator For MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
Le   Cycle Trend Indicator   pour MetaTrader 4 est un outil technique avancé, spécialement conçu pour analyser, reconnaître et identifier avec une grande précision les cycles du marché et les points de retournement clés au sein d'une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Comme on peut le voir clairement sur le graphique, l'indicateur intègre élégamment des courbes lissées qui suivent de manière fluide et harmonieuse le mouvement général des prix, combinées à des signaux visuels clairs e
Trend Finder Oscillator
Nicola Capatti
Indicateurs
L' Oscillateur Trend Finder   est un indicateur technique avancé spécialement développé pour la plateforme   MetaTrader 4 , conçu pour offrir aux traders un outil fiable et précis capable d'identifier non seulement le début, mais aussi la force et la maturité des tendances en cours. Il repose sur une analyse combinée et approfondie de deux composantes fondamentales du marché :   la volatilité   et   le momentum . Contrairement aux oscillateurs traditionnels qui se contentent d'indiquer des condi
The Big Short Indicator for MT4
Nicola Capatti
Indicateurs
The Big Short – Indicateur pour MetaTrader 4 Conçu pour les traders qui recherchent clarté et efficacité "The Big Short" est un indicateur MT4 exclusif, pensé pour repérer les zones de retournement et les points d’entrée avec une lisibilité optimale. Fonctionnalités principales Compatible avec tous les symboles : forex, indices, matières premières, crypto Fonctionne sur toutes les unités de temps Statistiques intégrées : taux de réussite, pips moyens, nombre de signaux Visuels clairs : flèches,
Fvg Indicator for MT5
Nicola Capatti
Indicateurs
IMPORTANT: The indicator will remain at the price of $34.90 until the release of the update scheduled for July 16, 2024. The New Price will be $49.90 (taxes excluded) FVG indicator. If you are an SMC trader this indicator will be very useful to you, it automatically identifies the FVGs on the graph distinguishing them into 2 types: bearish FVGs and bullish FVGs (see the photos to understand better). This indicator works on any Timeframe and on any market you want to use it. If you are interested
ScalpingMarketEA
Nicola Capatti
Experts
Expert Advisor for scalping; This EA was built for monthly profitability. Works on any asset: Forex, Indices, Crypto and Stocks. Perfectly usable in MT5 tester and usable on any TimeFrame. The EA has various inputs available to customize operations: -Lots -Risk% (0 = Fix) -OrderDist (the distance between one order and another, the distance is calculated in points not pips) -TP (in points) -Sl (in points) -TrailingStopTrigger(the trailing stop trigger point in points) -TrailingStop(distance from
Highs Lows and Bos Indicator for MT5
Nicola Capatti
Indicateurs
Highs, Lows and Bos Indicator for MT5; The indicator works on any type of market and on all TimeFrames. It also works on the MetaTrader5 Tester. the main function of the indicator is to identify the highs and lows by marking them with a point above/below the candle, then with a horizontal line it marks the Bos. It is very simple and intuitive, there are only 2 inputs: -the color of the maximums -the color of the minima For any other information do not hesitate to contact me.
Panel info trade indicator for MT5
Nicola Capatti
Experts
Panel Info Trade For MT5; The indicator has 2 main objects: -An icon chart that you can change Timeframe, zoom, Forex Pair, crypto....the position of the graph can be modified via the (x;y) inputs. The chart is perfectly usable in the MT5 tester. If the graph isn't for you and doesn't help you with anything, you can press the button on the top right to make it smaller. -the second object is a dynamic control panel where you can change plots, place sl and tp, BE, close partial... (if you watch th
Ultimate Currency strength Index
Nicola Capatti
Indicateurs
Indicateur de Force de la Monnaie (Currency Strength Index - CSI) AVANT D'ACTIVER L'INDICATEUR, RAPPELEZ-VOUS DE METTRE "TRUE" POUR AFFICHER LES PAIRES L'indicateur de Force de la Monnaie (Currency Strength Index - CSI) est un outil puissant utilisé dans le trading forex pour mesurer la force relative des principales devises. Cet indicateur aide les traders à identifier les devises les plus fortes et les plus faibles à un moment donné, leur permettant de prendre des décisions de trading plus in
Market Profile for MT5
Nicola Capatti
Indicateurs
Dans le monde du trading, la clé du succès réside dans la possession des bons outils au bon moment. Notre indicateur de profil de volume innovant a été développé avec un seul objectif en tête : offrir aux traders un accès sans précédent aux informations essentielles sur l'activité du marché. Cet outil de pointe vous permet de voir non seulement où et quand les volumes sont échangés, mais aussi de comprendre la profondeur du marché avec une clarté jamais vue auparavant. Caractéristiques Principal
Auto Trendline for MT5
Nicola Capatti
Indicateurs
Maximisez Vos Opportunités de Trading avec l'Indicateur "Auto Trendlines" Découvrez l'Indicateur "Auto Trendlines": "Auto Trendlines" est l'outil essentiel pour tout trader technique. Cet indicateur trace automatiquement les lignes de tendance, identifiant les niveaux de soutien et de résistance avec une précision chirurgicale. Il est idéal pour ceux qui cherchent à capitaliser sur les breakouts et les renversements du marché. Caractéristiques Principales: Traçage Automatique des Lignes de Tenda
AutoFibo for MT5
Nicola Capatti
Indicateurs
Optimisez Vos Décisions de Trading avec l'Indicateur "autoFibo" Découvrez l'Indicateur "autoFibo": "autoFibo" est l'outil d'analyse essentiel pour les traders souhaitant exploiter pleinement les niveaux de Fibonacci sans avoir à les tracer manuellement. Cet indicateur automatise le processus de retracement de Fibonacci, offrant un accès visuel instantané aux zones clés de support et de résistance. Caractéristiques Principales: Retracement Automatique de Fibonacci: Trace automatiquement les nivea
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis