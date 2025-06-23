EagleFX

Résumé
EagleFX est un Expert Advisor (EA) entièrement automatisé pour MetaTrader 5, exécutant 24/7 des stratégies de trading algorithmique ultra-précises sur divers instruments. Il supprime toute émotion des décisions, back­teste rigoureusement chaque signal, ajuste dynamiquement les paramètres de risque et exploite des modules mémoires inspirés de l’apprentissage automatique pour optimiser continuellement ses performances.

  1. Exécution continue sans émotion
    Surveillance ininterrompue des prix et exécution instantanée des ordres dès la rencontre des conditions prédéfinies.

  2. Stratégies éprouvées et backtestées
    Règles d’entrée/sortie basées sur ATR, EMA, RSI, validées sur plusieurs années de données historiques.

  3. Architecture avancée & adaptativité
    Appels d’indicateurs via handle et mémoire multicouche pour une optimisation en temps réel proche des frameworks de deep-reinforcement.

  4. Gestion du risque & des fonds robuste
    Taille de position dynamique selon la méthode de Kelly, limites de drawdown journalières/hebdomadaires, normalisation automatique des lots.

  5. Couverture large du marché & fiabilité
    Extensible aux CFD, indices et matières premières, avec journalisation et gestion d’erreurs intégrées pour un fonctionnement 24/7.


Plus de l'auteur
