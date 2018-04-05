Market Maverick IV

Market Maverick IV is an intelligent trading tool designed for both new and experienced traders. It automates trading with a user-friendly interface, employing a sophisticated strategy that combines Bollinger Bands, RSI, and ADX. The EA offers customizable parameters, multi-timeframe analysis, and adaptive timing. It also emphasizes risk management with dynamic position sizing, equity safeguards, and daily loss limits. Market Maverick IV aims to simplify trading, provide educational insights, and adapt to changing market conditions for optimal performance.

Core Features Outline:

  • Automated Trading: Automates trade execution and management.

  • User-Friendly Interface: Easy setup for all experience levels.

  • Sophisticated Strategy: Combines Bollinger Bands, RSI, and ADX.

  • Customizable Parameters: Tailors to individual trading styles.

  • Multi-timeframe Analysis: Provides deeper market insights.

  • Adaptive Timing: Adjusts to changing market conditions.

  • Risk Management: Includes dynamic position sizing, equity safeguards, and daily loss limits.

  • Educational Focus: Offers insights into technical indicator application.


Market Maverick IV: Your Intelligent Trading Ally- Traders' Blogs


Produits recommandés
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experts
Le BigBoss Ultra Z Scalper EA est un EA de scalping précis pour la paire EUR/USD sur l'unité de temps M5 (5 minutes). BigBoss Scalper Ultra Z est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour les stratégies de scalping de précision sur la paire EUR/USD, fonctionnant sur la plateforme MetaTrader 5 avec l'unité de temps M5 (5 minutes). Cet EA est conçu pour les traders recherchant une exécution rapide et une gestion du risque maîtrisée, car il utilise un Take Profit de 12 pips et un Stop Loss d
HotSpot Ultimate MT5
Abubakar Abu Saidu
Experts
Présentation de "Hotspot Ultimate EA: Trading de niveau Élite et Signaux à haute Analyse" Description: Hotspot EA est un conseiller expert exceptionnel et méticuleusement conçu (EA). Il exploite la puissance des techniques de trading de niveau avancé et de l'analyse de haut niveau pour générer des signaux de trading très précis et fiables. Avec l'accès à une base de données vaste et complète, cette EA de pointe donne aux traders un avantage stratégique sur le marché dynamique du forex. analys
Prism Scalper
VALU VENTURES LTD
Experts
Prism Scalper Basic v16.0 Prism Scalper Basic v16.0 is a sophisticated MetaTrader Expert Advisor designed for high-frequency scalping across multiple markets, including Forex, Gold, and Cryptocurrency. This trading system employs a proven mean reversion strategy to maximize profit potential while maintaining strict risk management protocols. Key Features Single Strategy Focus:   Specialized mean reversion system for clear and consistent performance. Multi-Asset Optimization:   Automatically ada
FREE
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
Gold Emperor Pro
John Samuel Ifegwu
Experts
Gold Emperor Pro – La solution de trading ultime pour XAUUSD Gold Emperor Pro est un algorithme de trading entièrement automatisé conçu exclusivement pour XAUUSD sur l'unité de temps M5 . Il combine six stratégies indépendantes, intelligentes et robustes travaillant ensemble pour saisir des opportunités à haute probabilité et exécuter des transactions avec précision. Il suffit d'attacher l'EA à XAUUSD (M5) , de désactiver Fixed Lot , et de laisser Gold Emperor Pro s'occuper du reste. Of
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Experts
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Overview GoldenMind EA is a sophisticated, low-latency scalping Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This EA employs momentum-based trading strategies to capitalize on short-term price movements with minimal market exposure. Key Features Ultra-Fast Execution Optimized tick processing with minimal overhead ️ Low-latency order execution using MqlTradeRequest Circular buffer system for efficient price data managem
Dinosaur Hunter Pro
Cao Wang
Experts
This EA is named Dinosaur Hunter because it can capture very large trend, such as 5000-10000 points. DH trades infrequently as it patiently waits for the right market conditions. DH can load multiple currency pairs on a single chart to increase the number of trades. Live Signal This EA has been tested from 2015 to the present. The test used data from Dukascopy. If you trade on ICMarkets, you can directly use my configuration parameters. If you use other brokers, please test first. Trading Setti
Gradale
Justine Kelechi Ekweh
Experts
Vue d'ensemble Le Gradale EA est un Expert Advisor sophistiqué conçu pour les traders qui privilégient une stratégie basée exclusivement sur l'action des prix et la dynamique des tendances. Développé pendant sept années de perfectionnement minutieux, cet EA offre des performances optimales, en particulier sur les paires de devises à forte volatilité comme GBP/JPY. Testé et optimisé pour le timeframe M5 (5 minutes), le Gradale EA propose des capacités de trading robustes et dynamiques. Caractéri
SmartConcept
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
SmartConcepts 1.0 EA – Advanced Smart Money Concept Trading Automation Works Only For gold XAUUSD The SmartConcepts 1.0 EA is a powerful, precision-engineered Expert Advisor designed for traders who want to harness the full potential of Smart Money Concepts (SMC). This EA leverages institutional trading strategies to identify premium and discount zones, ensuring your trades align with market structure shifts and liquidity points. Key Features: Smart Money Concept Logic: Automatically detects
Nova FRC Trader
Anita Monus
Experts
Nova FRC Trader is a disciplined automation of the Fractals indicator — a classic tool that identifies local highs and lows to pinpoint potential reversal and breakout points. This EA transforms fractal patterns into a structured trading system, entering trades only when price confirms a meaningful shift in market structure. Instead of chasing every swing, Nova FRC Trader focuses on setups where fractals indicate a real change in momentum. Trades are executed with discipline, avoiding noise and
MarketMaverick I
Themichl LLC
Experts
The MarketMaverick Expert Advisor is a MetaTrader 5 algorithm by Themichl LLC, designed for forex trading. It uses technical indicators and risk management for automated trading within specified hours. Key features include Bollinger Bands, ATR, ADX, and Moving Averages for trade execution; risk management with dynamic lot sizing, and flexible stop-loss/take-profit; trading restrictions like news filters and cooldown periods; error handling with logging; and extensive customization options. It a
FREE
Celestia EA MT5
DENIS BRAUN
Experts
Celestia - Your Stellar Companion in Automated Trading Real Account Celestia EA medium risk  https://www.mql5.com/de/signals/2051245 Description:   Introducing Celestia, your cutting-edge automated trading companion designed to illuminate your journey in the dynamic world of financial markets. Powered by advanced algorithms and state-of-the-art technology, Celestia stands as a beacon of precision and efficiency in the realm of algorithmic trading. Key Features: Galactic Algorithms:   Celestia
Blue Diamond EA
Frederick Mensah
Experts
GBPUSD - 1H $1,000 to $11,000 ... Jan 2018 - Dec 2022  (1% Risk. Low Risk. Change risk percent from zero to 1 to start trade or test). $10,000 to $5,000,000 ...   Jan 2018 - Dec 2022 (2% High Risk Trade, Can have high drawdown) NOTE : (1% or less risk percent is recommended. This will help to maintain low Drawdown but with high returns.) RISK Management : Do not put the auto risk above 2% increase. It is always better to stay in the game for a long term growth rather than one time win trades.
Pip Titan Golden Edge Pro
Gabriel Oreoluwa James
Experts
Pip Titan Golden Edge Pro 1.0 is a cutting-edge expert advisor (EA) crafted for trading XAU/USD on the 30-minute timeframe . Designed with precision and control in mind, this EA offers robust protection and a dynamic strategy to thrive in gold's high-volatility environment. Key Features : Optimized for XAU/USD : Tailored to capture lucrative opportunities in gold trading. News Filter : Protects your positions by avoiding trades during high-impact news events. Entry Protections : Maximum Spread C
Scaled vidya trends robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention the unique trading advisor "Scaled Vidya Trends", designed for dynamic scalp trading on trend volatility pairs hour + timeframes. Main features of Scaled Vidya Trends: - Multi-level market analysis: it works on H1, H2, H3 timeframes; - Uses the most popular currency pairs: EURUSD, GBPUSD, USDCAD. Brokers usually set one of the lowest spreads for these pairs; - Applies a scalping method based on local targets for orders; - Works at the close of the timeframe, wait
Jesversal EA
Justine Kelechi Ekweh
Experts
Voici la traduction en français du document : Documentation de l'Expert Advisor (EA) Universel Jesversal pour MT5 Vue d'ensemble Jesversal est un Expert Advisor (EA) universel avancé pour MetaTrader 5, conçu pour offrir une automatisation de trading sophistiquée grâce à l'intégration de multiples signaux et des stratégies complexes de gestion des risques. Caractéristiques Principales 1. Traitement de Signaux Multi-Indicateurs Prend en charge jusqu'à trois indicateurs différents simultanément Peu
Valkyrie Gold Digger
Yusuf Mohamed Noor Hasa Saleh
5 (1)
Experts
Special Offer: Current Price $150 Valkyrie XAUUSD M30 – Smart Money Concept Powered EA Use 0 in the GMT time offset if your broker timezone is +3. Modify if your broker is above or below +3. Make sure you use the right lot size as per to your broker's given leverage to see trades. The EA may   not work with some brokers   due to execution differences. This Expert Advisor is designed specifically for XAUUSD (Gold) on the 30-minutes timeframe , built on advanced Smart Money Concept (SMC) principl
Prop Grid
Ioannis Xenos
5 (1)
Experts
XignalCoding Prop Grid EA Build your own strategy. Pass prop firm challenges with confidence. The XignalCoding Prop Grid EA is a highly flexible and powerful trading tool designed for traders who want full control over their strategy, grid system, and risk. Whether you're testing ideas or aiming to pass prop firm challenges like FTMO, this EA gives you the structure and safety you need. Main Features Custom Strategy Creation Choose your entry signal: RSI, CCI, Stochastic, Williams, Bollinger Ba
XauusdPrecisionEA
Korede Nathaniel Oladoyin
Experts
XAU Breakout Pro – The Ultimate GMT Gold Breakout Bot Timeframe: M5 Symbol: XAUUSD ️ Type: Fully Automated Expert Advisor Strategy Style: Volatility Breakout Why XAU Breakout Pro? XAU Breakout Pro is engineered for precision, speed, and profitability. It captures high-volatility breakout moves that occur during the London market open — one of the most explosive times to trade gold (XAUUSD). This EA doesn’t overtrade. It waits patiently for the right moment, then strikes with a cle
Investments Guru
Vitalii Zakharuk
Experts
Forex Bot Investment Guru Description: Highly Efficient Trading Tool Introduction Among the many tools for trading on the foreign exchange market, the   Investment Guru   forex bot stands out with its advanced internal architecture and unique operating mechanics. Its main goal is to provide traders with the ability to maximize market volatility without promising profits but with a clear structure that encourages purchasing. Operating Principle Investment Guru   employs trend trading methods, all
GoldenEagle
Chantal Thys
Experts
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Experts
Sora Adaptive – Une nouvelle façon intelligente de contrer la tendance Sora Adaptive est un expert advisor (EA) de nouvelle génération, ultra-réactif et conçu pour le trading FOREX de haute performance. Développé depuis zéro avec des algorithmes adaptatifs avancés, des mathématiques non linéaires et des techniques d’optimisation inspirées du quantum computing, Sora n’est pas un simple robot de trading – c’est l’arme secrète des traders éclairés. Au cœur de son fonctionnement, Sora identifie, an
Money Magnet
Farhad Kia
Experts
is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
Maximum Infinity Pro
Jatuporn Kamwang
Experts
Maximum Infinity Pro – EA de Grille Avancé pour MT5 Maximum Infinity Pro est un Expert Advisor (EA) de qualité professionnelle conçu pour MetaTrader 5, combinant une logique de trading de grille avancée avec une gestion des risques robuste et des stratégies d'entrée/sortie adaptatives. Cet EA convient aussi bien aux traders débutants qu'aux traders expérimentés qui souhaitent une solution de trading fiable, flexible et entièrement automatisée. Caractéristiques Principales Système de Grille Inte
USOIL Sniper Bot
Caleb Masara
Experts
Cet EA snipe les entrées sur les transactions d'achat / vente et exécute les transactions en utilisant la moyenne mobile, indicateur stochastique. Il s'agit d'un ordre de seau scalpant EA. il ouvre 5 entrées à la fois et la taille de lot programmée est de 0,01, TP est de 30 pips et 15 pips SL. Mais la taille du lot peut être modifiée, TP/SL, et le nombre d'entrées à votre choix. Paires de devises et pips TP recommandés pour cet EA : * USOIL * XAUUSD, US30. Mais les pips TP/SL sont calculés di
Dunia Maya
Sugianto
5 (1)
Experts
Dunia Maya is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. Dunia Maya is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why Dunia Maya? Dunia Maya   does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will sha
Flex Gold System
Pirasingh Jiachanont
Experts
Flex Gold System is a reversal EA that can find the reversal gold price with high accuracy in a timeframe of 30 minutes. The EA is fit for the gold price behavior and can survive in high volatility situations. Traders could adjust a lot size to gain more profit but on the other hand, the risk will be higher so you can set a stop loss with USD or a percentage of the balance. The EA was made by a professional gold trader who has lots of experience in the gold market. Recommend the minimum capital
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Experts
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Little Spartan EA MT5
Joseph Saeidian
Experts
Little Spartan EA   The Little Spartan EA is an advanced automated trading system that combines multi-timeframe trend analysis with RSI momentum indicators to identify high-probability trading opportunities. While not explicitly using neural networks in the traditional sense, it employs a sophisticated algorithmic approach that mimics neural network pattern recognition through multi-dimensional signal analysis. Recommended time frame M1 Metatrader 4 Version : https://www.mql5.com/en/market/prod
Core TDM
Andriy Sydoruk
Experts
Core TDM this bot works using the Trend TD indicator. The essence of the work is to open a small series of orders and exit the market either in profit or with losses, but exit and not linger and open the next series on the signals of the indicator. The heart of this algorithm is the formula for exiting the market, when to exit and with what profit or loss, how many orders can be allowed to be used in a series. And the settings of the Trend TD indicator. The bot works throughout history, but yo
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (291)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.53 (15)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.84 (25)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.5 (18)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
SUPPORT PRÊT !  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout (ORB) avec l'ORB Master EA : un Expert Advisor raffiné et performant conçu pour les traders modernes. ORB a gagné en popularité
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
SGear
Olesia Kusmenko
5 (5)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (10)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 390 $, 20 exemplaires suivants : 550 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 6 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.27 (11)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (1)
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (59)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (1)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4 (4)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Plus de l'auteur
Professional Velocity Yield EA
Themichl LLC
Experts
Professional Velocity Yield EA is an advanced trading engine designed for precise and efficient market navigation. It combines technical analysis (FRAMA and VIDya), intelligent risk management, and adaptive filtering to capitalize on market opportunities. The EA dynamically adjusts to market volatility, manages risk with flexible strategies, and filters out noise with news and session controls. It also verifies sufficient funds before trades, aiming to maximize profit potential, provide a compe
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
Experts
The Arbitrage365 EA is a basic script for MetaTrader that implements a triangular arbitrage strategy. It identifies and exploits price discrepancies between EURUSD, GBPUSD, and EURGBP to profit from temporary market mispricing. This EA capitalizes on the law of one price by simultaneously buying and selling currency pairs. Its advantages include speed, accuracy, scalability, consistency, cost-effectiveness, contribution to market liquidity, and portfolio diversification. However, it's a basic E
FREE
EclipesPro
Themichl LLC
Experts
EclipesPro II is a MetaTrader 5 Expert Advisor that uses FRAMA and VIDYA indicators for trend following in forex markets. It generates buy/sell signals based on indicator crossovers and price position relative to FRAMA, with RSI used for exit filtering. The EA employs advanced exit strategies, including partial position closing and triple-confirmation. Risk management includes multiple position sizing methods, trailing stops, and order volume validation. Market filters include trading sessions,
FREE
Crypto Statistical Arbitrage
Themichl LLC
Experts
This Expert Advisor uses statistical arbitrage to trade cryptocurrency pairs (e.g., BTCUSD & ETHUSD). It identifies mispricings and executes trades based on deviations from historical correlations. The EA employs mean reversion, pair trading, and cointegration analysis. It features advanced risk management, including dynamic position sizing, ATR-based stop-loss/take-profit, equity protection, and drawdown limits. It also includes smart order handling, real-time position verification, and statis
FREE
MarketMaverick I
Themichl LLC
Experts
The MarketMaverick Expert Advisor is a MetaTrader 5 algorithm by Themichl LLC, designed for forex trading. It uses technical indicators and risk management for automated trading within specified hours. Key features include Bollinger Bands, ATR, ADX, and Moving Averages for trade execution; risk management with dynamic lot sizing, and flexible stop-loss/take-profit; trading restrictions like news filters and cooldown periods; error handling with logging; and extensive customization options. It a
FREE
Advance lotsize setting
Themichl LLC
Utilitaires
This MQL5 script calculates and displays a recommended trading lot size, offering both automatic and manual modes. In automatic mode, it calculates lot size based on account balance, market volatility (ATR), or a hybrid of both. The script defines lot size types (Micro, Mini, Standard) with switching thresholds, volatility settings, and safety limits. It aims to automate lot size calculations for systematic risk management, adapting to market dynamics and account parameters. Core Features Out
FREE
Ultimate Arbitrage Machines
Themichl LLC
Experts
The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statist
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis