Ultimate Arbitrage Machines

The Ultimate Arbitrage Machines EA is a professional-grade solution designed for both statistical and triangular arbitrage in forex markets. This EA adaptively captures mean-reversion opportunities while employing robust risk controls. It features dynamic threshold adjustment, adaptive risk management, multi-strategy execution, and real-time market adaptation. The EA auto-calibrates Z-Score parameters, intelligently positions TP/SL, and uses multi-factor position sizing. It detects both statistical and triangular arbitrage, and adapts to market conditions with spread/slippage-sensitive execution and continuous market regime detection.

Core Features Outline:

  • Dynamic Threshold Adjustment:

  • Auto-calibrates Z-Score entry/exit.

  • Optimizes statistical significance.

  • Adaptive Risk Management:

  • Intelligent TP/SL positioning.

  • Multi-factor position sizing (volatility, confidence, liquidity).

  • Multi-Strategy Execution:

  • Simultaneous statistical and triangular arbitrage.

  • Cross-pair correlation analysis.

  • Real-Time Market Adaptation:

  • Spread/slippage-sensitive execution.

  • Liquidity-adjusted orders.

  • Continuous market regime detection.

  • Core Arbitrage Strategies:

  • Statistical Arbitrage:

  • Mean-Reversion Logic (Z-Scores, lookback).

  • Cointegration Testing (Engle-Granger, Johansen).

  • Triangular Arbitrage:

  • 3-Currency Loop Detection.

  • Latency-optimized execution.

  • Broker liquidity adjustment.


Ultimate Arbitrage Machines: Advanced Dual Arbitrage Expert Advisor 


Produits recommandés
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (7)
Experts
enom US30 Scalp – Scalping de Précision sur US30 par VENOM LABS LE ROBOT DE TRADING QUI NE FERA JAMAIS SAUTER VOTRE COMPTE SIGNAL   :   Click Here Pour les courtiers avec un fuseau horaire différent (comme Exness), veuillez définir la dernière entrée sur TRUE si votre courtier n'est pas en GMT+3. Utilisez uniquement l’unité de temps de 30 minutes. ️ Avertissement : Des paramètres incorrects de fuseau horaire ou d’unité de temps peuvent entraîner un mauvais fonctionnement du robot. PRIX DE L
Crush
Yvan Musatov
Experts
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Synthesia EA
Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
Experts
Advanced VWAP & Volume Order Block EA Copyright 2025, Abbas Ahmed Overview VolVoleur 2.1 is a next-generation Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines institutional-grade VWAP (Volume Weighted Average Price) logic with advanced order block and volume confirmation to deliver highly selective, trend-following trade execution. Designed for both scalping and swing trading, this EA brings together sophisticated entry filtering, multi-timeframe adaptability, and dynamic risk management for consis
Rebatron MT5
Agus Santoso
Experts
Blogs MQL5 : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – EA de couverture triangulaire pour stratégie multi-paires à faible flottant Rebatron est un Expert Advisor entièrement automatisé qui utilise une méthode de couverture triangulaire sur trois paires de devises majeures (exemple) : EURUSD – GBPUSD – EURGBP En ouvrant des positions synchronisées sur ces paires,
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.94 (62)
Experts
Version MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Moniteur de performance du défi HFT MT5 (pas pour compte réel): Courtier: Fusion Market Identifiant: 89600 Mot de passe: Greenman89$ Serveur: FusionMarkets-demo Plus de 700 avis authentiques 5 étoiles pour la version MT4 publiée précédemment: https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews Canal public: https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea Version MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 Cara
Gold Heaven
Hiroaki Mitsuta
Experts
*self-introduction Hey guy's, myname is Hiroaki Mitstuda. I'm one hundred milione trader. and finace wizard class engineer. I was also interviewed as an investor. https://youtu.be/5Tx9bZrdQtA?si=_JOLnWeBVaDQpTzN Advisor's advantages: Expert Advisor trades during testing fully correspond to the trades in real trading, which is very important.  Does not use parasitic strategies.  Suitable for   PROP FIRMS   ( Works automatically with just one button switch).  Suitable for both beginners and prof
Grid Averaging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English  :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descri
MIISC PullBack
Adebayo Bisiriyu Adewole
Experts
MIISC PullBack is an indicator based STRATEGY which is one of the OFFICIAL "MIISC STRATEGY", the alogrithm takes into consideration a potential PULLBACK for entry.  Important Steps: * The EA should be used on 1H timeframe only. * Leverage the probability of the EA by applying to a minimum of 5 different symbols. * According to your capital, set a reasonable lot size. * The EA uses a fixed and dynamic stop loss. - A fixed stop loss is applied at the time of executing the trade identified by the e
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   99 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   149 USD , and grad
Revera
Anton Kondratev
4 (2)
Experts
REVERA EA   est un outil ouvert multi-devises, flexible, entièrement automatisé et multi-facettes pour identifier les vulnérabilités du marché pour EURUSD + AUDUSD + AUDCAD ! Not        Grid       , Not        Martingale       , Not         AI         , Not         Neural Network ,     Not       Arbitrage . Default     Settings for One Сhart     EURUSD M15 GUIDE REVERA Signaux Remboursement du courtier en commission Mises à jour Mon blog Only 7 Copy of 10 Left  for 390 $ Next Price 590 $  Ce  
KingKong MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) « KingKong » est un algorithme de trading sophistiqué conçu pour le marché Forex, tirant parti d'une stratégie de cassure qui s'active pendant les périodes de liquidité accrue du marché. Cette EA est conçue pour capitaliser sur les mouvements de prix importants qui se produisent lorsque le volume des transactions augmente, garantissant ainsi que les tr
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experts
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
EA Trend Following Passed FTMO Challenge
Dao Thanh Tan
Experts
Dear users! - This is a Forrex trading expert advisor following the trend trading method. It has proven its effectiveness in overcoming 2 rounds of FTMO fund challenges. This is a modified and optimized version after completing the process of passing 2 rounds of FTMO challenges. - Max drawndown auto caculate by risk initial setting. Telegram instruction for backtest and using: https://t.me/ +0lDs0UXiJUVjM2Jl  I. Application Highlights: 1. Safe and easy to use. 2. Martigale and grid are not app
Guard Scalper
Entus Sofian
Experts
Guard Scalper EA is a Scalper Robot based on market trend analys. Guard Scalper EA will look for potential High Probability entries as trigger for entry into the market. Guard Scalper EA is good for use on pairs with low spreads such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY Recommendation : Please add and running  Guard Scalper   EA on low spread pairs such as EURUSD, GBPUSD, or USDJPY on M5 timeframes. You can running on that pairs simultanuously Attention : You can start to trade with $ 300 Minimum initi
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Experts
Round Lock est un conseiller intelligent avec verrouillage dynamique des positions. Ce conseiller de trading avancé met en œuvre une stratégie de verrouillage bidirectionnel des ordres avec une croissance progressive des positions et une adaptation dynamique au marché . Avantages du cadenas rond: Contrôle des risques par verrouillage de position, Croissance dynamique des volumes dans les secteurs tendances du marché, Paramètres de comportement flexibles en fonction des limites, Adapté aux phase
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Samurai Hero
James Leroy Ayres
Experts
Trade USD/JPY like a Pro!  (Only selling 5 copies at this price) Introducing the Samurai Hero Expert Advisor, a powerful EA designed to help traders maximize profits on USD/JPY. The Samurai Hero EA uses candles in the Asian Session range to maximize profits on large movements in the market. It uses a variety of take profit targets, moving averages and trailing stops to maximize gains. With its advanced algorithms and customizable options, the Samurai Hero EA is able to adapt to various market c
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
« Deux conseillers experts, un seul prix : alimentez votre réussite ! » Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert dans un seul expert-conseil    Live signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Prix ​​final : 5000 $ Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel, le prochain prix est -->> 1120 $ Bienvenue dans le pétrole Brent Le conseiller expert Brent Oil est une centrale électrique, conçue pour maîtriser les marchés volatils
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Grid Machine MT5
Ivan Grachev
3.96 (45)
Experts
EA finds the largest volume in the market and determines the level for entry. After crossing the level towards the breakdown, a market order is opened. The EA builds a two-sided grid of orders, adapting to the market. Each direction of orders works separately and has its own take-profit. Thus, the adviser covers the whole trend, starting from its start, while the adviser perfectly passes the flat market condition, trading both directions. Please see all my products:  https://www.mql5.com/en/user
FREE
Nusantara MT5
Agus Santoso
Experts
Version MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Rupture intelligente avec précision des ordres en attente « Nusantara » est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de boîte de rupture, optimisée par l'exécution d'ordres en attente à distance et dotée d'un système de commutation de gestion des risques. Conçu pour les traders expérimentés recherchant une stratégie automatisée et sûre, tout en restant fl
BitcoinRobotMT5
Murodillo Eshkuvvatov
Experts
Guidebook Live signal: 2 000 000$ https://www.mql5.com/en/signals/2288221 Why Bitcoin trading 1.   Elite Precision Precision – Redefining Trading Cutting-edge algorithms fine-tuned for pinpoint execution. Smart setups crafted to navigate risks and seize opportunities. 2. Adaptive Market Strategies with Real-Time Price Movement Markets shift—but Bitcoin Robot is built to adapt instantly: Trading in trending, volatile, or ranging conditions. Captures breakouts, reversals, and price surges befo
MarketTrader EA MT5
Bohdan Suvorov
Experts
EA n'utilise pas de grille, de martingale, etc. L'Expert Advisor fonctionne sur le double stochastique H1/H4 et le stop suiveur. Il négocie simultanément 30 symboles standards. Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très faibles. Courtiers : IC Markets, Pepperstone avec Raw et Razor représentent les spreads les plus bas IMPORTANT :    Il est très important d'utiliser des comptes à FAIBLE SPREAD pour de meilleurs résultats ! Effet de levier - au moins 1:100, 1:500 recommandé      
Outro
Manuel Gonzales
5 (2)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
AlphaEdge
Carl Alexander Lundin
Experts
Introducing AlphaEdge , an advanced Expert Advisor (EA) designed to maximize profits through precise pullback entries in both bull and bear markets. How does AlphaEdge work? AlphaEdge is built on a 2-Period RSI strategy , a proven method that identifies overbought and oversold levels to time the market’s most profitable reversals. RSI (Relative Strength Index) is a momentum indicator that analyzes price movements and volatility patterns to optimize buy and sell signals. Only 10 spots left at
Exotic Adrenalin
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (291)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
4.53 (15)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.84 (25)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 500   USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
4.5 (18)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (33)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
SUPPORT PRÊT !  PROMOTION DE LANCEMENT : NOMBRE TRÈS LIMITÉ D'EXEMPLAIRES DISPONIBLES AU PRIX ACTUEL ! Prix ​​final : 990$ Offre combinée ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   Bienvenue chez « The ORB Master »  :   votre avantage en matière d'ouverture de range breakouts Libérez la puissance de la stratégie Opening Range Breakout (ORB) avec l'ORB Master EA : un Expert Advisor raffiné et performant conçu pour les traders modernes. ORB a gagné en popularité
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (119)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (478)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
SGear
Olesia Kusmenko
5 (5)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (20)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (10)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 390 $, 20 exemplaires suivants : 550 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
Remstone
Remstone
5 (2)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 6 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.27 (11)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
5 (1)
Experts
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.29 (59)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.8 (49)
Experts
Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (1)
Experts
Stratégie de trading hybride pour XAUUSD – Combinaison de sentiment des actualités & déséquilibre du carnet d'ordres La stratégie présentée combine deux approches de trading rarement utilisées mais très efficaces dans un système hybride conçu exclusivement pour le XAUUSD (or) en graphique 30 minutes . Alors que la plupart des experts advisors traditionnels reposent sur des indicateurs fixes ou des structures techniques simples, ce système repose sur un modèle intelligent d'accès au marché, intég
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
Bonjour à tous, permettez-moi de me présenter : Je suis   Quantum StarMan,   le membre électrisant et le plus frais de la famille   Quantum EA   . Je suis un EA multidevises entièrement automatisé, capable de gérer jusqu'à 5 paires dynamiques :   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD et USDCAD   . Avec une précision extrême et un sens des responsabilités sans faille, je ferai passer votre trading au niveau supérieur. Et le plus important : je ne m'appuie pas sur des stratégies Martingale. J'utilise pl
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
4 (4)
Experts
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on MQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Plus de l'auteur
Professional Velocity Yield EA
Themichl LLC
Experts
Professional Velocity Yield EA is an advanced trading engine designed for precise and efficient market navigation. It combines technical analysis (FRAMA and VIDya), intelligent risk management, and adaptive filtering to capitalize on market opportunities. The EA dynamically adjusts to market volatility, manages risk with flexible strategies, and filters out noise with news and session controls. It also verifies sufficient funds before trades, aiming to maximize profit potential, provide a compe
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
Experts
The Arbitrage365 EA is a basic script for MetaTrader that implements a triangular arbitrage strategy. It identifies and exploits price discrepancies between EURUSD, GBPUSD, and EURGBP to profit from temporary market mispricing. This EA capitalizes on the law of one price by simultaneously buying and selling currency pairs. Its advantages include speed, accuracy, scalability, consistency, cost-effectiveness, contribution to market liquidity, and portfolio diversification. However, it's a basic E
FREE
EclipesPro
Themichl LLC
Experts
EclipesPro II is a MetaTrader 5 Expert Advisor that uses FRAMA and VIDYA indicators for trend following in forex markets. It generates buy/sell signals based on indicator crossovers and price position relative to FRAMA, with RSI used for exit filtering. The EA employs advanced exit strategies, including partial position closing and triple-confirmation. Risk management includes multiple position sizing methods, trailing stops, and order volume validation. Market filters include trading sessions,
FREE
Crypto Statistical Arbitrage
Themichl LLC
Experts
This Expert Advisor uses statistical arbitrage to trade cryptocurrency pairs (e.g., BTCUSD & ETHUSD). It identifies mispricings and executes trades based on deviations from historical correlations. The EA employs mean reversion, pair trading, and cointegration analysis. It features advanced risk management, including dynamic position sizing, ATR-based stop-loss/take-profit, equity protection, and drawdown limits. It also includes smart order handling, real-time position verification, and statis
FREE
MarketMaverick I
Themichl LLC
Experts
The MarketMaverick Expert Advisor is a MetaTrader 5 algorithm by Themichl LLC, designed for forex trading. It uses technical indicators and risk management for automated trading within specified hours. Key features include Bollinger Bands, ATR, ADX, and Moving Averages for trade execution; risk management with dynamic lot sizing, and flexible stop-loss/take-profit; trading restrictions like news filters and cooldown periods; error handling with logging; and extensive customization options. It a
FREE
Advance lotsize setting
Themichl LLC
Utilitaires
This MQL5 script calculates and displays a recommended trading lot size, offering both automatic and manual modes. In automatic mode, it calculates lot size based on account balance, market volatility (ATR), or a hybrid of both. The script defines lot size types (Micro, Mini, Standard) with switching thresholds, volatility settings, and safety limits. It aims to automate lot size calculations for systematic risk management, adapting to market dynamics and account parameters. Core Features Out
FREE
Market Maverick IV
Themichl LLC
Experts
Market Maverick IV is an intelligent trading tool designed for both new and experienced traders. It automates trading with a user-friendly interface, employing a sophisticated strategy that combines Bollinger Bands, RSI, and ADX. The EA offers customizable parameters, multi-timeframe analysis, and adaptive timing. It also emphasizes risk management with dynamic position sizing, equity safeguards, and daily loss limits. Market Maverick IV aims to simplify trading, provide educational insights, a
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis