AutoTrade DowJones

Tracez vos lignes. Définissez votre risque. Laissez le robot faire le reste.

AutoTradeBot++ est un Expert Advisor professionnel d’exécution et de gestion du risque, conçu pour les traders qui veulent des graphiques propres, un risque fixe en dollars et un système de risk-free automatisé, sans perdre le contrôle de leur stratégie. Vous décidez où entrer en position, l’EA gère comment l’ordre est exécuté et protégé.

Des versions dédiées d’AutoTradeBot++ existent pour l’Or (XAUUSD), le Dow Jones (US30), le NASDAQ (US100), toutes les paires Forex et le S&P 500 (US500). Vous pouvez les trouver et les télécharger depuis le panneau développeur et les plateformes TesterMob : testermob.com / market.testermob.com.

🎯 Concept : trader simplement en nommant vos lignes

Au lieu d’ouvrir chaque ordre manuellement, AutoTradeBot++ utilise des lignes horizontales sur le graphique comme instructions de trading. Il suffit de tracer et de nommer les lignes, par exemple :

1_buy_0.10 → ordre d’achat (Buy) de 0,10 lot

1_sell_0.05 → ordre de vente (Sell) de 0,05 lot

L’EA va automatiquement :

détecter s’il s’agit d’un Buy ou d’un Sell ;

ou d’un ; choisir s’il doit placer un ordre Limit ou Stop ;

ou ; calculer le Stop Loss et le Take Profit à partir de votre risque fixe en dollars et du ratio RR ;

et le à partir de votre risque fixe en dollars et du ratio RR ; créer, modifier ou supprimer l’ordre en attente correspondant lorsque vous déplacez ou supprimez la ligne.

Vous vous concentrez sur les niveaux de prix et l’analyse ; AutoTradeBot++ transforme vos lignes en ordres précis et cohérents.

💰 Un véritable money management en dollars

Au cœur d’AutoTradeBot++ se trouve un modèle de risque clair et strict : vous définissez votre Risk (USD) et votre Risk-to-Reward, et l’EA s’occupe de tous les calculs.

La taille de position est calculée à partir de votre risque , de la valeur du tick et de la distance au SL ;

, de la valeur du tick et de la distance au SL ; Le Stop Loss est placé de sorte que la perte maximale par trade soit égale à votre risque défini ;

par trade soit égale à votre risque défini ; Le Take Profit est fixé en fonction du ratio RR choisi (1:2, 1:3, …) ;

choisi (1:2, 1:3, …) ; Les niveaux de stop minimum imposés par le broker sont vérifiés automatiquement.

Que votre compte soit petit ou grand, votre risque reste fixe, mesurable et reproductible sur chaque setup.

🔒 Moteur risk-free multi-niveaux

AutoTradeBot++ intègre un puissant système de risk-free multi-niveaux qui protège votre capital au fur et à mesure que le prix évolue en votre faveur. Plus besoin de deviner où déplacer votre SL – l’EA prend votre montant de risque comme référence.

Lorsque le trade atteint au moins 1R de profit, l’EA peut déplacer le SL au break-even ou commencer à verrouiller du gain (paramétrable) ;

de profit, l’EA peut déplacer le SL au ou commencer à verrouiller du gain (paramétrable) ; À 2R, 3R, … , le SL est progressivement avancé, sécurisant davantage de profit ;

, le SL est progressivement avancé, sécurisant davantage de profit ; Chaque position conserve son propre niveau risk-free pour éviter des modifications inutiles du SL ;

Seules les valeurs de SL meilleures sont acceptées – l’EA n’aggrave jamais votre stop.

Vos trades deviennent ainsi un processus dynamique et progressif : tant que le marché va dans votre sens, davantage de profit est protégé.

🛡️ Filtres de sécurité & gestion intelligente des ordres

Vérification de la marge – avant d’envoyer un ordre, l’EA s’assure que la marge libre est suffisante ; sinon, l’opération est ignorée sans risque ;

– avant d’envoyer un ordre, l’EA s’assure que la marge libre est suffisante ; sinon, l’opération est ignorée sans risque ; Niveaux de stop du broker – les distances SL/TP sont validées avec les exigences minimales du broker ;

– les distances SL/TP sont validées avec les exigences minimales du broker ; Logique de nettoyage – si une ligne est supprimée, l’ordre lié est supprimé ; si un ordre est exécuté, la ligne correspondante disparaît ;

– si une ligne est supprimée, l’ordre lié est supprimé ; si un ordre est exécuté, la ligne correspondante disparaît ; Magic Number et filtre par symbole empêchent d’interférer avec vos autres EAs et trades manuels.

📊 Panneau d’information sur le graphique (optionnel & léger)

AutoTradeBot++ propose un petit panneau d’information que vous pouvez activer ou désactiver :

Balance et Equity du compte ;

et du compte ; Marge utilisée , marge libre et Margin Level % ;

, et ; Nombre de positions ouvertes et P/L flottant ;

Liste de tous les ordres en attente avec type, lot, prix d’entrée, SL et TP.

Le panneau peut être replié/déplié par un double-clic et déplacé dans n’importe quel coin du graphique. Si vous préférez un graphique épuré, vous pouvez désactiver les labels et flèches dans les inputs.

⚙️ Interface minimaliste et conviviale

Sur le graphique, vous trouverez :

Une petite poignée [+]/[-] pour ouvrir/fermer le panneau ;

pour ouvrir/fermer le panneau ; Un bouton indiquant où modifier les paramètres de l’EA (risque, RR, etc.) ;

Un bouton Risk-Free pour activer/désactiver le moteur risk-free en un clic.

Tous les éléments sont légers, déplaçables et conçus pour ne pas surcharger le graphique.

👤 Pour quels traders ?

Scalpers qui ont besoin d’une exécution rapide et cohérente avec un risque dollar fixe ;

qui ont besoin d’une exécution rapide et cohérente avec un risque dollar fixe ; Day traders qui placent plusieurs ordres en attente sur des niveaux clés ;

qui placent plusieurs ordres en attente sur des niveaux clés ; Swing traders qui souhaitent une protection automatique et progressive des profits ;

qui souhaitent une protection automatique et progressive des profits ; Tout trader disposant déjà d’une stratégie et souhaitant automatiser l’exécution et le money management.

AutoTradeBot++ ne génère pas de signaux. Vous restez le décideur ; l’EA se contente de transformer vos niveaux et règles de risque en une exécution disciplinée.

🚀 Transformez vos lignes en moteur de trading professionnel

Si vous en avez assez de recalculer les lots, de déplacer le SL à break-even à la main et de surveiller chaque trade, AutoTradeBot++ deviendra votre nouvel assistant de trading.

Tracez vos niveaux, définissez votre risque, et laissez l’EA gérer l’envoi des ordres, les contrôles de sécurité et le risk-free multi-niveaux.

Concentrez-vous sur votre edge. Laissez AutoTradeBot++ l’exécuter avec discipline.