Prop Trade Assistant

Prop Trade Assistant – Panneau de Trading pour MT4

Prop Trade Assistant est un panneau de trading pour la plateforme MetaTrader 4, conçu pour aider les traders à gérer efficacement leurs opérations manuelles. Cet outil calcule automatiquement les profits et pertes potentiels, permet de définir des limites maximales de profits et pertes quotidiens, et ferme toutes les positions automatiquement lorsque ces limites sont atteintes.

Fonctionnalités :

  • Calcul des Profits et Pertes
    Calcule automatiquement les profits et pertes potentiels en fonction de la taille du lot et des niveaux préétablis de Stop Loss (SL), Take Profit (TP) et Break Even (BE). Ces valeurs peuvent être saisies en points ou sous forme de prix spécifique.

  • Définition de SL, TP et BE
    Les traders peuvent définir SL, TP et BE en points, en devise ou en pourcentage du solde du compte. Le panneau affiche les résultats des calculs en temps réel en fonction des valeurs saisies.

  • Fermeture Partielle de Positions
    Permet de fermer progressivement des positions (30 %, 50 %, 70 %) et de déplacer automatiquement le SL à BE+ après la fermeture partielle d'une position. Ces paramètres peuvent être ajustés dans le panneau.

  • Déplacement Automatique du SL vers BE
    Le Stop Loss est automatiquement déplacé vers le Break Even (BE) dès qu'un niveau de profit prédéfini est atteint. La fonction BE+ permet de déplacer le SL d'un certain nombre de pips au-dessus du BE.

  • Gestion des Ordres en Attente
    Permet l'exécution rapide de tous types d'ordres en attente avec un calcul automatique des profits et pertes potentiels en fonction du SL, TP et de la taille du lot sélectionnés.

  • Surveillance CCI & RSI
    Affiche les valeurs du Commodity Channel Index (CCI) et de l'Indice de Force Relative (RSI) sur toutes les périodes de temps, en mettant automatiquement en surbrillance les valeurs critiques avec des couleurs.

  • Conversion de SL, TP et BE en Devise ou en Pourcentage
    Convertit instantanément les valeurs de SL, TP et BE en pourcentage du solde du compte ou en montant spécifique de devise, permettant une gestion des risques précise.

  • Limite Maximale de Profit/Perte Quotidienne
    Cette fonctionnalité permet aux traders de définir une limite maximale de profit et de perte quotidienne en pourcentage du solde du compte. Lorsque cette limite est atteinte, toutes les positions sont automatiquement fermées.

  • Surveillance du Spread
    Si le spread actuel dépasse la valeur maximale définie, le trade ne sera pas exécuté, ce qui permet d'éviter les entrées dans des conditions défavorables.

Prop Trade Assistant est l'outil idéal pour les traders Prop, les scalpers et les swing traders qui souhaitent optimiser leurs activités de trading, minimiser les risques et garder un contrôle total sur leurs positions.



Produits recommandés
One Click Trader Utility
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Utilitaires
One-Click Trader Utility for MT4 Professional Trading at Your Fingertips One-Click Trader Utility is a premium MT4 tool designed for active traders who need lightning-fast execution and real-time performance metrics. For just $30, transform your trading experience with institutional-grade technology previously available only to professional traders. Key Features Ultra-Fast Execution - Open and close positions with a single click, critical for scalpers and news traders Real-Time Market Metrics -
Position Control MT4
Adam Zolei
Utilitaires
The Position Control is an intuitive yet powerful trading tool that facilitates risk management from entry to exit.  It includes automatic lot sizing, fixed stop loss and take profit features, or determines them using the ATR indicator. After opening a position, you can set automatic break-even points, trailing stops, and choose from three types of partial closures. Moreover, if you open a 0.01 lot position from your phone, the expert will automatically close it and open a risk-managed position
Symbol Manager
Taras Slobodyanik
5 (4)
Utilitaires
Symbol Manager or Grid Manager, designed to group orders into one position (by Symbol or by Magic Number). This utility will be useful to multi-currency traders (many EAs), who can have multiple orders on several pairs. You will be able to see the total number of lots, the total profit, and set virtual stop loss and virtual take profit. To set a real TP (or SL), you must first set the virtual value, and then enter the command in this cell: "set". If you want to set real TP/SL for all orders at
EasyTradePad
Sergey Batudayev
5 (5)
Utilitaires
EasyTradePad – Panneau de trading pour MetaTrader 4 EasyTradePad   est un outil de trading manuel et semi-automatisé. Son interface permet une gestion rapide des ordres et des positions, ainsi que des calculs de gestion des risques en un clic. Caractéristiques du panneau : Ouvrir et fermer des transactions avec un risque prédéfini (% ou devise de dépôt) Définissez SL et TP en points, en pourcentages ou en valeurs monétaires Calculer automatiquement le ratio risque/récompense Déplacez le stop lo
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor
Kevin Peter Abate
Utilitaires
Virtual Exchange Reserve Equity Monitor In an environment where exchanges offer increasingly high leverage ratios, it is all the more important for traders to tightly regulate their level of equity .  This software is designed to be run in the background on any virtual private server that can run Meta Trader 4/5.  It implements basic equity control functions ahead of the broker---allowing users to set their own equity trailing stop, an equity limit to lock-in a certain profit margin, and a unive
FREE
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilitaires
L'indicateur montre les heures d'ouverture des bourses mondiales. Vous aide à voir quels marchés sont actuellement les plus actifs Découvrez mon  #1 Pro  Utility : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Aide à sélectionner les instruments les plus volatils en ce moment; Particulièrement utile pour les traders intraday; 1) Lors de l'utilisation sur des délais 1H et inférieurs: les lignes correspondront à la position réelle des barres sur le graphiq
Basic Theme Builder
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indicateurs
Basic Theme Builder : Simplifiez la personnalisation de vos graphiques Transformez votre expérience de trading avec l'indicateur   Basic Theme Builder , un outil polyvalent conçu pour simplifier la personnalisation de l'apparence de vos graphiques sur MetaTrader 4. Cet indicateur intuitif offre un panneau facile à utiliser qui vous permet de passer d'un thème à l'autre et de changer les schémas de couleurs en toute simplicité, améliorant ainsi l'apparence visuelle et la fonctionnalité de votre
FREE
EA Order Manager PRO
Rodrigo Rethka Goncalves
Utilitaires
EA Order Manager v2.13 – Smart Management for Any Open Trade EA Order Manager is a universal trade manager for manual or automated orders on MetaTrader 4. It automatically applies advanced protections, trailing stop, break even, cross-closing logic, and global stop loss/take profit , regardless of the trade’s origin. Key Features: Global Stop Loss & Take Profit – Automatically secures your capital. Smart Trailing Stop – Only activates when real profit is detected. Global BreakEven –
ChangePeriod MT4
Kazuya Yamaoka
Indicateurs
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button, saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at your own risk. We sharll not be liable for any disadvantage or damage caused by th
Trade Panel And Strategy Tester
Giuseppe Genovese
Utilitaires
Market Order Management Utility and strategy Tester in one solution. The software is equipped with a simple and intuitive interface, with risk management in lots, but also in money or percentage. Management of the market position trough BE and split of the profit and monitoring of the profits in money and percentage. Also usable for MT4 BactTest system with 4 different speed.
FREE
Neonplox Trade Manager
Mr Roberto Carlos Ferreira Silva
Utilitaires
n3oNpLoX Trade Manager Market Order. Stop Order. Limit Order. To help you Place trades based on the amount of Money in Dollars you want to risk. As it will show in the screenshots you can calculate the right Lot size for the money you want to risk. Calculates Lot Size based on the distance between Stop Loss and Entry Point. 5 Options for TP - (1RR,2RR,3RR,4RR,5RR) It will help you manage your risk and Place trades with the correct Lot Size. So you will not over expose yourself and your money
FREE
Trading Panel MetaTrader 4
Stanislav Valis
Utilitaires
FX-Support Presents the Trading Panel for MT4 The Trading Panel for MT4 is a powerful and versatile tool designed to assist traders in their daily trading activities. It helps traders open positions and identify market signals, such as ENG and STAR patterns. The panel simplifies decision-making and supports efficient trading. Key Features: Automatic Lot Size Calculation Calculates lot sizes accurately, considering market conditions and currency conversions for effective risk management. Accura
Three 3TP Easy Trade Pad MT4
Eda Kaya
5 (1)
Utilitaires
Three 3TP Easy Trade Pad Expert for MT4 Download  The 3TP Easy Trade Pad Expert is a specialized tool developed for capital management , risk management, and trading on the MetaTrader 4 (MT4) platform. This advanced tool, with its functional and specialized panel, allows traders to easily manage their stop loss (SL) and take profit (TP) levels. This expert includes features for setting acceptable loss and expected profit (R/R) and managing trades with advanced options, providing traders with a p
FREE
Close All Trades with Confirmation Alert
Azuan Noor
Utilitaires
Expert Advisor for MT4 Useful utility MUST have for all traders.  With 1 click button, you're able to close all your open positions. Its come with a warning pop up notification when you click to close all your trades, to avoid an accident press the button. Just press 'Yes' to confirm or 'No' to cancel it. The expert will close all your open positions no matter what pairs you currently open or directions. Just attach the expert on 1 of your chart, and you're good to go.
FX Info Spread
Pedro Fernandez
4 (2)
Utilitaires
Minimalist and fully customizable info panel. It works on any chart and timeframe, with 2 - 4 digits brokers and with 3 - 5 digits ones. It can show: Current Spread in pips (1 decimal digit if you are on a 3 - 5 digits broker) ATR (Average True Range) in pips Current Server Time Current GMT Time Important Account Info: Current Leverage and Stop-out Level (%) Time left for the current bar. Very useful on 4 h charts All info labels have a tooltip with the same data Available customizations : Enabl
FREE
Lot Calculate
Maksim Neimerik
Utilitaires
This simple but useful script calculates the lot in % of the deposit. It is indispensable for risk management. There is only one customizable parameter: MaxRisk - risk in % for lot calculation. The product works as a standard script. Launch it once on an appropriate chart and start trading using the calculated lot value. Genious is simplicity! Happy trading!
FREE
All M1 currency pairs
Damir Duseev
Utilitaires
This script is designed to automatically open charts for all available forex pairs on the MetaTrader 4 platform, as well as the gold (XAUUSD) chart. The script iterates through all symbols available on the platform, determines which of them are forex pairs, and opens their charts on the M1 (one minute) timeframe. Key Features: Gold Chart Opening: The script automatically opens the XAUUSD (gold/dollar) chart if this symbol is available from your broker. If the gold symbol is not found, an error m
ASTA Trade Manager
Steve Kandio
Utilitaires
ASTA Trade Manager is a semi-automated trading tool designed to assist professional traders in Exit Strategy Management . This EA will not open trading positions automatically. This version is made to manage manual transactions on 1 chart (pair) only. For the Multipair version, you can check the product at:  ASTA Multipair Trade Manager . FEATURES: 1. Entry and Exit Panel Order Panel: Buy, Sell and Pending Orders Exit Button: Close All Order, Close All Buy, Close All Sell Can be used on strategy
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Indicateurs
Introducing Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools, Order Blocks Breaker not only identifies order blocks but also highlights Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124102/ This tool inco
TradePanel Close Order
Denis Vasyutin
Utilitaires
This panel closes trading positions at multiple symbols. The panel displays the situation for all open symbols on the account: Balans - account balance Equity - account equity Margin - used margin Freemargin - free margin Summ Position - the summary position on the account, in lots Position buy - the summary buy position, in lots Position sell - the summary sell position, in lots Summ Profit - the total profit (loss) at all positions Profit buy - the total profit of buy positions Profit sell - t
Smart Key Trade Manager
Stephen Sanjeeve Sahayam
Utilitaires
La plupart des commerçants de détail ne peuvent pas gérer les risques et faire exploser les comptes en surrisquant ou en surnégociant. Cet outil automatise entièrement la gestion des prélèvements et des risques, laissant un trader se concentrer uniquement sur ses entrées. C'est le premier et le seul trade manager qui utilise l'action des prix avec sa fonction Aggressive Risk Control pour clôturer automatiquement des positions partielles lorsque le prix va à l'encontre du trade. Cela garantit q
LotSizePanel
Nikita Chernyshov
Utilitaires
Calculator panel that allows you to calculate the necessary lot for the transaction from the current price. You set the risk, specify the stop loss price and get the lot that you need to enter the trade. It's simple. Both Russian and English are supported. The panel contains additional information in the form of: 1. Stop loss in points; 2. The cost of the item calculated by the lot; 3. The total number of positions in a currency pair; 4. The total result of open positions on the curre
Trailing Stop Loss And Breakeven
Thi Ngo
5 (2)
Utilitaires
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol, and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so yo
CCI TrendLine Divergency Message
Dmitriy Moshnin
5 (1)
Indicateurs
Commodity Channel Index Message is an indicator for the MetaTrader 4 trading platform. Unlike the original indicator, this three in one version has a system of alerts that inform on market situation changes. It consists of the following signals: when the Main line crosses the levels of extreme zones and 50% level; when the Main line crosses the Trend line in the indicator window; Divergence on the last bar. Values of the middle and extreme levels and divergence zones are customizable. Parameter
Risk Lot Calculator Dashboard Indicator
Pearly Gianan
Indicateurs
This is  a dashboard indicator that displays the auto-calculated risk lot, with the given risk percentage & risk points (Stop Loss) and others. The main function of this indicator is to help you calculate your exact scalping risk lots and swing risk lots. Also it displays the active trades of each pair you've executed with the following: type of trade, lot size, symbol, & equity(+/-). Also displays the bar counter set in every 5-minute bar timer. (whichever time frame you're active, the bar time
VR Color Levels MT4
Vladimir Pastushak
5 (1)
Utilitaires
VR Color Levels est un outil pratique pour ceux qui appliquent l'analyse technique à l'aide d'éléments tels que la ligne de tendance, le rectangle et le texte. Il est possible d'ajouter du texte directement au graphique et de prendre des captures d'écran. Les paramètres, les fichiers de configuration, les versions de démonstration, les instructions, la résolution de problèmes peuvent être obtenus auprès de [Blog] Vous pouvez lire ou écrire des critiques sur [lien] Version pour [MetaTrader 5] L
FREE
Lot by Risk
Sergey Vasilev
4.83 (23)
Utilitaires
La barre de trading Lot by Risk est conçue pour le trading manuel. C'est un moyen alternatif d'envoyer des ordres. La première caractéristique du panneau est l'affichage pratique des ordres à l'aide de lignes de contrôle. La deuxième caractéristique est le calcul du volume de la transaction à un risque donné en présence d'une ligne stop loss. Les lignes de contrôle sont affichées à l'aide de raccourcis clavier: take profit-touche T Par défaut; price-touche P par Défaut; stop loss – touche s p
FREE
Virtual equity indicator for multiple symbols
Andrey Gladyshev
Indicateurs
Индикатор виртуального эквити, представляемый здесь, может работать по нескольким символам одновременно. Для каждого символа задается направление ( Buy/Sell ) и размер позиции. В настройках также указывается размер предполагаемого депозита, дата открытия и закрытия позиции.   На графике при этом устанавливаются вертикальные линии, обозначающие указываемые в настройках даты.  После установки индикатора на график, можно изменять время открытия и закрытия позиции, передвигая эти линии.   Дату закр
PZ Trade Pad EA
PZ TRADING SLU
4.27 (30)
Utilitaires
This simple visual expert advisor allows you to trade easily from the chart. It handles risk management for you and can perform several useful tasks with your existing trades, saving time and making risk-management for each individual trade easier.  [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade easily from the chart Trade with precise risk management, hassle free Trade pending order with drag and drop price selection Set SL and TP levels with drag and drop pr
FREE
TP SL Bot
Ruslan Brezovskiy
Utilitaires
TP SL Bot - un utilitaire qui définit automatiquement les Stop Loss et Take Profit pour les nouveaux ordres ouverts de différentes manières selon vos indications. Il dispose également d'une fonction de calcul du volume nécessaire pour ouvrir un trade afin d'atteindre le montant souhaité avec la taille de Stop Loss/Take Profit spécifiée. Il existe plusieurs façons de calculer la taille et de définir les paramètres : 1. Réglages basés sur le montant spécifié par l'utilisateur en pourcentage du sol
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (417)
Utilitaires
Bienvenue sur Trade Manager EA, l’outil ultime de gestion des risques conçu pour rendre le trading plus intuitif, précis et efficace. Ce n’est pas seulement un outil d’exécution d’ordres ; c’est une solution complète pour la planification des trades, la gestion des positions et le contrôle des risques. Que vous soyez débutant, trader expérimenté ou scalpeur ayant besoin d’une exécution rapide, Trade Manager EA s’adapte à vos besoins, offrant une flexibilité sur tous les marchés, des devises et i
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.43 (191)
Utilitaires
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions   -   Application instructions   -   Trial version of the application for a demo account Line function -   shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (100)
Utilitaires
Découvrez une expérience exceptionnellement rapide de copie de trades avec le Local Trade Copier EA MT4 . Avec sa configuration facile en 1 minute, ce copieur de trades vous permet de copier des trades entre plusieurs terminaux MetaTrader sur le même ordinateur Windows ou Windows VPS avec des vitesses de copie ultra-rapides de moins de 0.5 seconde. Que vous soyez un trader débutant ou professionnel, le Local Trade Copier EA MT4 offre une large gamme d'options pour le personnaliser en fonction d
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (2)
Utilitaires
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copie Chat MT4) n’est pas seulement un simple copieur de trades local ; c’est un cadre complet de gestion des risques et d’exécution conçu pour les défis actuels du trading. Des challenges de prop firms à la gestion de comptes personnels, il s’adapte à chaque situation grâce à une combinaison d’exécution robuste, de protection du capital, de configuration flexible et de traitement avancé des opérations. Le copieur fonctionne en mode Master (émetteur) et en mode Sl
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilitaires
Trade Panel est un assistant commercial multifonctionnel. L'application contient plus de 50 fonctions de trading pour le trading manuel et vous permet d'automatiser la plupart des opérations de trading. Attention, l'application ne fonctionne pas dans le testeur de stratégie. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Commerce. Permet d'effectuer des opérations de trading en un clic : Ouvrez des ordres et des positions e
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilitaires
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (8)
Utilitaires
News Filter EA: Advanced Algo Trading Assistant News Filter EA is an advanced algo trading assistant designed to enhance your trading experience. By using the   News Filter EA , you can integrate a Forex economic news filter into your existing expert advisor, even if you do not have access to its source code. In addition to the news filter, you can also specify   trading days   and   hours   for your expert. The News Filter EA also includes   risk management   and   equity protection   features
Grid Manual MT4
Alfiya Fazylova
4.71 (17)
Utilitaires
Grid Manual est un panneau de trading permettant de travailler avec une grille d'ordres. L'utilitaire est universel, possède des paramètres flexibles et une interface intuitive. Il fonctionne avec une grille d'ordres non seulement dans le sens des pertes, mais aussi dans le sens de l'augmentation des profits. Le commerçant n'a pas besoin de créer et de maintenir une grille d'ordres, l'utilitaire le fera. Il suffit d'ouvrir une commande et "Grid Manual" créera automatiquement une grille de comman
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilitaires
I present to your attention a powerful utility for predicting the future movement of an asset based on W.D. Ganna’s law of vibration. This utility analyzes the selected market model and provides codes for future possible market movement patterns. If you enter the selected code into the appropriate box, you will receive a forecast of the potential market movement. The utility has the ability to display several potential forecast models. The forecast is not yet tied to time and price and gives th
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilitaires
Le MT4 to Telegram Signal Provider est un outil facile à utiliser et entièrement personnalisable qui permet d'envoyer des signaux à Telegram, transformant ainsi votre compte en fournisseur de signaux. Le format des messages est entièrement personnalisable ! Cependant, pour une utilisation simple, vous pouvez également opter pour un modèle prédéfini et activer ou désactiver des parties spécifiques du message. [ Démonstration ]   [ Manuel ] [ Version MT5 ] [ Version Discord ] [ Canal Telegram ]  N
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilitaires
Télégramme vers MT4 :   la solution ultime pour copier des signaux Simplifiez votre trading avec   Telegram vers MT4   , l'utilitaire de pointe conçu pour copier les signaux de trading directement depuis les canaux et chats Telegram vers votre plateforme MetaTrader 4, sans DLL. Cette solution robuste garantit une exécution fluide des signaux avec une précision et des options de personnalisation inégalées, vous faisant gagner du temps et optimisant votre efficacité. [Instructions   ] [   DÉMO   ]
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilitaires
Consultez instantanément l'historique de vos transactions clôturées par jour et par semaine, vos transactions ouvertes actuelles et votre exposition au forex sur un seul graphique ! Utilisez la carte thermique pour identifier les transactions rentables et où se situe votre baisse actuelle au sein de votre portefeuille de trading. Boutons de fermeture rapide Utilisez les boutons de fermeture rapide pour clôturer chaque transaction sur un seul symbole, clôturer des transactions individuelles en
VirtualTradePad mt4 Extra
Vladislav Andruschenko
4.86 (58)
Utilitaires
Panneau de trading pour trader en 1 clic.   Travailler avec des positions et des commandes!   Trading à partir du graphique ou du clavier. En utilisant notre panel de trading, vous pouvez trader en un clic à partir du graphique et effectuer des opérations de trading 30 fois plus rapidement que le contrôle MetaTrader standard. Des calculs automatiques de paramètres et de fonctions qui facilitent la vie d'un trader et aident un trader à mener ses activités de trading beaucoup plus rapidement et pl
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (24)
Utilitaires
Ce produit filtre tous les conseillers experts et les graphiques manuels pendant les heures de publication des actualités, de sorte que vous n'avez pas à vous soucier des pics de prix soudains qui pourraient détruire vos configurations de trading manuelles ou les transactions entrées par d'autres conseillers experts. Ce produit est également livré avec un système de gestion des ordres complet qui peut gérer vos positions ouvertes et vos ordres en attente avant la publication de toute actualité.
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Utilitaires
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (64)
Utilitaires
Copieur commercial pour MetaTrader 4.       Il copie les transactions de change, les positions et les ordres de tous les comptes. C'est l'un des meilleurs copieurs commerciaux       MT4 - MT4, MT5 - MT4       pour le       COPYLOTE MT4       version (ou       MT4 - MT5 MT5 - MT5       pour le       COPYLOTE MT5       version). Version MT5 Description complète   +DEMO +PDF Comment acheter Comment installer     Comment obtenir des fichiers journaux     Comment tester et optimiser     Tous les p
Trade copier MT4
Alfiya Fazylova
4.55 (31)
Utilitaires
Trade Copier est un utilitaire professionnel conçu pour copier et synchroniser les commandesentre les comptes de trading. Les commandes sont copiées du compte/terminal du fournisseur vers le compte/terminal du destinataire, qui sont installés sur le même ordinateur ou vps. Avant d'acheter, vous pouvez tester la version démo sur un compte démo. Version démo ici . Instructions complètes ici . Principales fonctionnalités et avantages: Prend en charge la copie des commandes MT4> MT4, MT4> MT5, MT5>
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (9)
Utilitaires
Copieur ->Interaction d'interface pratique et rapide, les utilisateurs peuvent l'utiliser immédiatement       ->>>> Recommandé pour une utilisation sur des ordinateurs Windows ou VPS Windows Caractéristiques: Paramètres de copy trading diversifiés et personnalisés : 1. Différents modes de lot peuvent être définis pour différentes sources de signaux 2. Différentes sources de signaux peuvent être définies pour le copy trading avant et arrière 3. Les signaux peuvent être définis avec des commentai
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilitaires
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilitaires
News trapper EA un expert unique fait pour le trading de news Il a été développé en utilisant des années d'expérience dans le trading en direct {entièrement automatique}  très important Le programme contient des paramètres flexibles pour le trading sur les nouvelles du calendrier économique. Il ne peut pas être vérifié dans le testeur de stratégie. Uniquement du vrai travail. Dans les paramètres du terminal, vous devez ajouter le site d'actualités à la liste des URL autorisées. Cliquez sur Out
Trading box Technical analysis
Igor Zizek
5 (37)
Utilitaires
Everything for chart Technical Analysis indicator MT4 in one tool Draw your supply demand zone with rectangle and support resistance with trendline and get alerts to mobile phone or email alert -  Risk reward indicator Video tutorials, manuals, DEMO download   here .  Find contacts on my   profile . 1.   Extended rectangles and trendlines Object will be extended to the right edge of the chart when price will draw new candles on chart. This is rectangle extender or trendline extender. 2. Price to
Shepherd Safety EA
AW Trading Software Limited
4.92 (13)
Utilitaires
The work of the utility is directed at opening new market orders, maintaining them, transferring the unprofitable orders into profit using an internal loss handling algorithm, trend filtering and various types of trailing stop and take profit. Suitable for any instruments and timeframes. The algorithm works separately for buys and sells, which allows simultaneously working in both directions as well. For the event when the additional orders opened by the utility do not become profitable, a StopO
Trade Dashboard MT4
Fatemeh Ameri
4.96 (52)
Utilitaires
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
3 (1)
Utilitaires
EASY Insight AIO – La solution tout-en-un pour un trading intelligent et sans effort Présentation Imaginez pouvoir analyser l’ensemble du marché — Forex, Or, Crypto, Indices et même Actions — en quelques secondes, sans aucune analyse manuelle de graphiques, sans installation complexe ni configuration d’indicateurs. EASY Insight AIO est votre outil d’exportation ultime, prêt à l’emploi, pour un trading alimenté par l’IA. Il fournit une vue d’ensemble du marché dans un fichier CSV propre — prêt
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilitaires
Custom Alerts AIO : Surveillez tous les marchés à la fois — sans aucune configuration Présentation Custom Alerts AIO est une solution de surveillance du marché prête à l’emploi, sans configuration nécessaire. Tous les indicateurs requis — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels, IX Power — sont directement intégrés. Aucun graphique n’est affiché, ce qui rend cet outil idéal pour la génération d’alertes en temps réel. Il prend en charge toutes les classes d’actifs proposées par votre courtie
Basket EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (5)
Utilitaires
Basket EA MT4 est un outil puissant de capture de bénéfices et un système complet de protection de compte, le tout réuni dans une solution simple et facile à utiliser. Son objectif principal est de vous donner un contrôle total sur le profit et la perte global de votre compte en gérant toutes les positions ouvertes au niveau du panier (basket), plutôt que traitement individuellement. Le EA propose une gamme complète de fonctions au niveau du panier : take profit, stop loss, break even et trailin
Zone Guardian
BLAKE STEVEN RODGER
Utilitaires
Zone Guardian is an advanced Expert Advisor (EA) designed to automate trade management. This EA manages trades within specified risk parameters using automatic lot calculation and multi-layered trade activation. It supports up to 5 layers within the entry zone, each with customizable risk percentages. Visual aids on the chart display entry zones, stop loss (SL), and take profits (TP), ensuring easy level adjustments. The EA adapts to market conditions by closing trades at each TP and moving SLs
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilitaires
Trade Manager pour vous aider à entrer et sortir rapidement des transactions tout en calculant automatiquement votre risque. Y compris des fonctionnalités pour vous aider à éviter le sur-trading, le trading de vengeance et le trading émotionnel. Les transactions peuvent être gérées automatiquement et les mesures de performances du compte peuvent être visualisées dans un graphique. Ces fonctionnalités rendent ce panneau idéal pour tous les traders manuels et contribuent à améliorer la plateforme
Partial Closure EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Utilitaires
Partial Closure EA MT4 vous permet de clôturer partiellement n'importe quelle position sur votre compte, manuellement selon un pourcentage choisi de la taille du lot et/ou par numéro de ticket, ou automatiquement selon des pourcentages définis des niveaux de TP/SL, en clôturant un pourcentage de la taille de lot initiale sur jusqu’à 10 niveaux de take profit et 10 de stop loss. Il peut gérer toutes ou certaines des transactions de votre compte en spécifiant ou en excluant certains numéros magiq
RSI Divergence Scanner MT4
Amir Atif
5 (3)
Utilitaires
RSI Divergence Scanner is a multi-timeframe and multi-symbol dashboard and alert that checks all timeframes and symbols to find divergences between price chart and RSI indicator. This divergence scanner is integrated with support and resistance zones so you can check the RSI divergences in the most important areas of the chart to find trend reversals in the price chart. Download demo version   (works on M 1,M5,M30,W1 timeframes) Full description of scanner parameters ->   click here . How to get
Plus de l'auteur
Volume Bar POC MT5
Michal Hrubes
Indicateurs
L' Indicateur Volume Bar POC   est un outil innovant qui offre une visualisation précise des niveaux de prix clés (Point of Control, POC) basée sur le volume des ticks. Cet indicateur analyse chaque point de prix dans les bougies individuelles et affiche les niveaux les plus significatifs, qui peuvent être utilisés comme zones fortes de support et de résistance. Idéal pour les stratégies de trading intraday et à long terme. Comment fonctionne l’Indicateur Volume Bar POC ? L’indicateur utilise un
Volume Bar POC
Michal Hrubes
Indicateurs
L' Indicateur Volume Bar POC est un outil innovant qui offre une visualisation précise des niveaux de prix clés (Point of Control, POC) basée sur le volume des ticks. Cet indicateur analyse chaque point de prix dans les bougies individuelles et affiche les niveaux les plus significatifs, qui peuvent être utilisés comme zones fortes de support et de résistance. Idéal pour les stratégies de trading intraday et à long terme. Comment fonctionne l’Indicateur Volume Bar POC ? L’indicateur utilise un p
Nash Professional
Michal Hrubes
5 (2)
Experts
Nash Professional – Système de Trading Automatisé Avancé pour le Forex Une Solution Complète pour un Trading Efficace Nash Professional est un système de trading automatisé avancé conçu pour une gestion précise des positions basée sur une analyse dynamique du marché. Ce système est optimisé pour diverses conditions de marché et prend en charge le trading sur 28 paires de devises majeures et croisées : EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/CHF, EUR/
SAR Vision MTF
Michal Hrubes
Indicateurs
SAR Vision MTF – Indicateur Parabolic SAR Multi-Timeframe pour MT5 SAR Vision MTF est un outil d’analyse technique multi-timeframe qui affiche les valeurs du Parabolic SAR des timeframes supérieurs directement sur le graphique actuel. Il est conçu pour aider les traders à analyser les tendances plus larges du marché sans changer plusieurs graphiques. Fonctionnalités principales Fonctionnalité multi-timeframe – Affiche les signaux Parabolic SAR des timeframes supérieurs (par exemple, M5, M15, H1,
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis