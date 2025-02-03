Prop Trade Assistant – Panneau de Trading pour MT4

Prop Trade Assistant est un panneau de trading pour la plateforme MetaTrader 4, conçu pour aider les traders à gérer efficacement leurs opérations manuelles. Cet outil calcule automatiquement les profits et pertes potentiels, permet de définir des limites maximales de profits et pertes quotidiens, et ferme toutes les positions automatiquement lorsque ces limites sont atteintes.

Fonctionnalités :

Calcul des Profits et Pertes

Calcule automatiquement les profits et pertes potentiels en fonction de la taille du lot et des niveaux préétablis de Stop Loss (SL), Take Profit (TP) et Break Even (BE). Ces valeurs peuvent être saisies en points ou sous forme de prix spécifique.

Définition de SL, TP et BE

Les traders peuvent définir SL, TP et BE en points, en devise ou en pourcentage du solde du compte. Le panneau affiche les résultats des calculs en temps réel en fonction des valeurs saisies.

Fermeture Partielle de Positions

Permet de fermer progressivement des positions (30 %, 50 %, 70 %) et de déplacer automatiquement le SL à BE+ après la fermeture partielle d'une position. Ces paramètres peuvent être ajustés dans le panneau.

Déplacement Automatique du SL vers BE

Le Stop Loss est automatiquement déplacé vers le Break Even (BE) dès qu'un niveau de profit prédéfini est atteint. La fonction BE+ permet de déplacer le SL d'un certain nombre de pips au-dessus du BE.

Gestion des Ordres en Attente

Permet l'exécution rapide de tous types d'ordres en attente avec un calcul automatique des profits et pertes potentiels en fonction du SL, TP et de la taille du lot sélectionnés.

Surveillance CCI & RSI

Affiche les valeurs du Commodity Channel Index (CCI) et de l'Indice de Force Relative (RSI) sur toutes les périodes de temps, en mettant automatiquement en surbrillance les valeurs critiques avec des couleurs.

Conversion de SL, TP et BE en Devise ou en Pourcentage

Convertit instantanément les valeurs de SL, TP et BE en pourcentage du solde du compte ou en montant spécifique de devise, permettant une gestion des risques précise.

Limite Maximale de Profit/Perte Quotidienne

Cette fonctionnalité permet aux traders de définir une limite maximale de profit et de perte quotidienne en pourcentage du solde du compte. Lorsque cette limite est atteinte, toutes les positions sont automatiquement fermées.

Surveillance du Spread

Si le spread actuel dépasse la valeur maximale définie, le trade ne sera pas exécuté, ce qui permet d'éviter les entrées dans des conditions défavorables.

Prop Trade Assistant est l'outil idéal pour les traders Prop, les scalpers et les swing traders qui souhaitent optimiser leurs activités de trading, minimiser les risques et garder un contrôle total sur leurs positions.



