Linha PCM Fimathe

Manual de Instalação e Configuração

Para que você tenha a melhor experiência profissional, siga estes passos simples para preparar o seu terminal:

1. Ativação no Terminal (Ajuste de Segurança)

Antes de começar, precisamos garantir que o MetaTrader permita que você manipule a ferramenta livremente:

  • Pressione Ctrl + O para abrir as Opções.

  • Vá na aba Gráficos.

  • Marque a opção: "Selecionar objetos com um clique do mouse".

  • Isso permitirá que você ajuste a régua de medição de forma instantânea.

2. Visualização de Rótulos (O toque de Mestre)

Para enxergar os nomes "CA", "C1" e "TAKE" ao lado das linhas:

  • Pressione F8 no seu teclado.

  • Vá na aba Geral.

  • Marque a caixa: "Mostrar descrições de objetos".

3. Instalação do Arquivo

  • Arraste o arquivo .ex5 para a pasta MQL5/Indicators .

  • No Navegador do MetaTrader, clique com o botão direito em Indicadores e selecione Atualizar.

  • Arraste o Fimathe Pro Master para o seu gráfico.

🚀 Como Operar com Alta Precisão

  1. A Régua de Medição: Assim que o indicador carregar, uma linha branca (Régua) aparecerá. Arraste as extremidades dela para cobrir exatamente o pavio superior e o pavio inferior das 4 velas que você escolheu como base.

  2. As Projeções: Instantaneamente, as linhas de CA e Ciclo 1 surgirão em azul (ou sua cor preferida).

  3. O Alvo (Take): A linha de TAKE será projetada automaticamente com a expansão total acumulada (CA + C1), mostrando exatamente onde o preço deve chegar para você realizar seu lucro.

  4. Monitoramento: No canto inferior direito, você verá um contador sutil indicando o tamanho exato do seu canal e do seu alvo em pontos.

⚙️ Personalização Total

O trader profissional exige personalização. Nas propriedades do indicador, você pode definir:

  • Cores e Estilos: Escolha se deseja linhas sólidas, tracejadas, finas ou grossas para cada nível.

  • Posicionamento: Ajuste a fonte e a posição do contador de pontos para que ele nunca atrapalhe sua visão do preço.

Domine o mercado com a ferramenta que pensa como você.


