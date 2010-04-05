Gold SDmax EA 4

Gold SDmax EA - est l'un des meilleurs Expert Advisor pour Meta Trader 4. L'algorithme unique du conseiller analyse le mouvement du prix de l'actif, en tenant compte des facteurs d'analyse technique et mathématique, détermine les points d'entrée et de sortie rentables et utilise une gestion avancée de l'argent et un multiplicateur de lot.

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.



Recommandations: Courtier : RoboForex , Weltrade, WorldForex ou autre, après optimisation réussie

ou autre, après optimisation réussie Type de compte : PRO/ECN avec couverture

Période : M30

Symbole : XAUUSD (or)

Dépôt initial : à partir de 5 000

Effet de levier : à partir de 1:100

Mode de trading : VPS (24/7) recommandé = Ping acceptable : 0 à 30 ms

Période d'optimisation et de test : 12 à 60 mois

Fréquence d'optimisation recommandée : tous les 3 à 6 mois

Avantages:

1. L'Expert Advisor n'utilise pas d'indicateurs, n'utilise pas de ressources externes, ne dépend pas de l'analyse fondamentale et/ou des actualités.

2. L'Expert Advisor négocie presque de la même manière dans le testeur de stratégie et sur les comptes démo et réels.

3. Vous pouvez négocier n'importe quel actif (devises, métaux, crypto-monnaies, actions, indices, etc.).

4. L'Expert Advisor peut être utilisé pour des investissements à moyen et long terme, ainsi que pour overclocker le dépôt.

5. Vous pouvez installer un Expert Advisor pour trader sur un graphique de n'importe quelle période. Les paramètres clés peuvent être modifiés dans les paramètres de l'Expert Advisor, afin que chaque trader puisse facilement optimiser et personnaliser le conseiller pour son courtier, son type de compte et son dépôt. Le graphique affiche également un panneau d'informations pour les statistiques des paramètres de fonctionnement de l'EA.





REMARQUE :





1. L'Expert Advisor dispose de Magic intégré pour toutes ses commandes. Vous ne pouvez pas utiliser le conseiller pour différents actifs du même terminal de trading.





2. Avant d'acheter un Expert Advisor, assurez-vous d'avoir l'expérience et l'ordinateur appropriés pour optimiser et tester l'Expert Advisor.

AVERTISSEMENT :

1. Avant d'installer l'Expert Advisor sur un compte réel, il est nécessaire d'optimiser et de tester le conseiller sur ce courtier, ce type de compte et ce dépôt particuliers sur lesquels le conseiller négociera.





💥 Le profit du trading avec cet Expert Advisor dépend des risques que vous êtes prêt à prendre… !!!





Je vous souhaite à tous bonne chance dans le trading et des bénéfices stables !