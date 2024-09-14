News Day Trader

4 Advisors pour le prix d'un

Présentation du News Day Trader. Cet Expert Advisor négocie sur des communiqués de presse économiques. Cet EA peut utiliser quatre stratégies différentes pour échanger des communiqués de presse. Il n'utilise pas de stratégies de rétablissement à haut risque Grid, Hedge ou Martingale. Cet EA fonctionne encore mieux lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le Range Breakout Day Trader, ce qui optimisera les quantités de transactions effectuées par jour.

Prix:  179.00 USD ! (44,75 USD par stratégie EA)

Signal en direct : Cliquez ici 

Cet Expert Advisor, minutieusement testé, ouvre une position lors de communiqués de presse à fort et/ou moyen impact.

Quatre stratégies différentes peuvent être utilisées pour trader des événements d'actualité :

  • Stratégie 1 : La stratégie de chevauchement du communiqué de presse ouvre quelques secondes avant le communiqué de presse un ordre d'achat stop et un ordre de vente stop à une certaine distance de prix par rapport au prix d'ouverture actuel. Lorsque l'une des commandes est déclenchée après le communiqué de presse, l'autre commande peut être annulée.
  • Stratégie 2 : La stratégie de tendance du communiqué de presse ouvre un ordre d'achat ou de vente quelques secondes avant le communiqué de presse. Le filtre de tendance détermine si un ordre d'achat ou de vente est ouvert et augmentera la probabilité d'ouvrir la position dans la bonne direction de la flambée des prix.
  • Stratégie 3 : La stratégie de retournement de nouvelles ouvre un ordre d'achat ou de vente après le communiqué de presse. L'indicateur de signal inverse sur la période la plus élevée détermine si une transaction inverse est effectuée lorsqu'un certain montant de changement de prix s'est produit.
  • Stratégie 4 : La stratégie de réaction inverse ne fonctionne pas seulement pendant les communiqués de presse, mais à tout moment lorsqu'un mouvement de prix se produit sur une période plus élevée où l'indicateur du signal inverse confirme un renversement de prix après qu'un certain changement de prix minimal s'est produit. Pour cette stratégie, il n'est pas nécessaire que le calendrier des actualités soit activé.

Les quatre stratégies peuvent être utilisées avec un stop suiveur optimisé qui commencera après qu'un certain montant de profit ait été atteint. De cette façon, vos bénéfices resteront protégés si le marché s'inverse.

Les actualités de différents pays peuvent être sélectionnées en fonction de la paire de devises que vous utilisez. Vous pouvez utiliser soit le calendrier économique intégré à Meta Trader 5, soit utiliser le calendrier économique de Forex Factory.

Les événements d'actualité peuvent également être testés a posteriori. Pour cela, vous devez placer un fichier news.csv dans le répertoire suivant : C :\Users\username>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

Vous pouvez créer le fichier csv vous-même en utilisant ce script que vous pouvez télécharger ici ou télécharger le fichier csv à partir de la section des commentaires qui contient  des données d'actualités économiques de Investing.com du 2021.01.01 au 2024.08.01 pour toutes les devises qui peuvent être sélectionnées dans les paramètres d'actualités de l'Expert Advisor.

Avec le backtesting de centaines d'événements d'actualité, vous aurez un gros avantage par rapport aux traders manuels qui ont une probabilité plus élevée de perdre leurs transactions lors d'événements d'actualité.

Mais assurez-vous lorsque vous négociez les nouvelles que vous avez un courtier qui n'élargit pas trop le spread, car il prendra une grande partie de votre profit en élargissant les spreads ou immédiatement après le communiqué de presse retirera votre stop loss. Faites appel de préférence à un courtier disposant d'un compte ECN. Gardez également à l'esprit qu'il n'est pas conseillé d'utiliser le trading d'événements d'actualités pour les défis d'entreprises d'accessoires. Certaines sociétés d'accessoires ne vous permettront pas non plus d'échanger des événements d'actualité. Pour les défis d'entreprise d'accessoires, vous pouvez mieux utiliser le Range Breakout Day Trader, sûr et robuste.

 

Recommandations:

  • On peut utiliser n'importe quelle paire de devises qui a l'une des devises suivantes : EUR, USD, GBP, CHF, AUD, NZD, JPY, CHY
  • Des fichiers d'ensemble optimisés pour l'USDJPY et le GBPUSD peuvent être téléchargés ici.
  • Calendrier : M5
  • Dépôt minimum : 100 $
  • Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très faibles
  • Il est important d'utiliser des comptes à faible spread pour obtenir les meilleurs résultats
  • Utilisez le VPS pour faire fonctionner EA 24h/24 et 7j/7
  • Effet de levier 1:30 (1:500 si vous utilisez des paramètres à haut risque)

Spécifications:

  • Pas de grille ou de système Martingale
  • Chaque transaction est protégée par un Stop Loss
  • Protection supplémentaire possible grâce à la mise en place du prélèvement max. sur les fonds propres
  • 3 stratégies différentes qui peuvent être utilisées pour trader les actualités économiques
  • La stratégie de sortie intègre un niveau de prise de profit et un stop suiveur utilisant les valeurs ATR
  • Possibilité de choisir une taille de lot basée sur le risque ou une taille de lot fixe
  • Possibilité d'envoyer une notification/alerte par e-mail avant les communiqués de presse à impact élevé et/ou moyen
  • Les paramètres de temps sont automatiquement ajustés à l'heure du serveur de votre courtier


DESCRIPTION DES PARAMÈTRES

Paramètres de trading :

  • Jours de trading autorisés (on/off)
  • Numéro magique : numéro d'identification EA
  • Commentaire commercial : Texte qui peut être ajouté en commentaire aux échanges
  • Taille maximale du spread : Si le spread actuel est supérieur à la taille du spread prédéfini, la position ou l'ordre ne sera pas ouvert
  • Mode lot : choisissez de définir la taille du lot en fonction du pourcentage de risque ou d'une taille de lot fixe
  • Pourcentage de risque : Le pourcentage de risque auquel la taille du lot sera calculée
  • Taille de lot fixe : valeur de la taille de lot si une taille de lot fixe est définie en mode lot
  • *Prélèvement maximum des actions (on/off)
  • Pourcentage de perte (drawdown des actions) à partir duquel la position sera automatiquement clôturée
  • Pourcentage de bénéfice auquel la position sera automatiquement fermée
  • Position de fermeture à une heure prédéfinie (on/off)
  • Réglez l'heure et les minutes auxquelles la position sera fermée
  • Fermer la position ouverte ou l'ordre en attente après l'heure d'expiration définie (on/off)

§  Décalage horaire : Les paramètres de temps sont automatiquement ajustés, mais si un ajustement est toujours nécessaire, vous pouvez décaler le temps ici en heures

  • Délai d'expiration (minutes) en attente de commande
  • Délai d'expiration (heures) position ouverte
  • Sélectionnez l'actualité stratégie de trading : stratégie 1, 2, 3 ou 4

Paramètres de la Stratégie 1 (chevauchement du communiqué de presse) :

  • Nombre de secondes pour passer des commandes avant le communiqué de presse
  • Distance de l'arrêt de vente/achat par rapport au prix actuel (en points forex)
  • Take Profit (en points forex)
  • Stop loss (en points forex)
  • Stop Loss basé sur la valeur ATR (on/off)
  • ATR multiplier
  • Période ATR
  • Activer/désactiver les commandes OCO (l'une annule l'autre)

Paramètres de la stratégie 2 (Suivi de tendance) :

  • Nombre de secondes pour passer la commande avant le communiqué de presse
  • Distance de l'arrêt de vente/achat par rapport au prix actuel (en points forex)
  • Take Profit (en points forex)
  • Stop loss (en points forex)
  • Stop Loss basé sur la valeur ATR (on/off)
  • ATR multiplier
  • Période ATR
  • Période utilisée pour le filtre de tendance
  • Période de signal utilisée pour le filtre de tendance

Paramètres de la stratégie 3/4 (inversion des actualités) :

  • Nombre de minutes pour ouvrir la position après le communiqué de presse (max 45 min)
  • Take Profit (en points forex)
  • Stop loss (en points forex)
  • Stop Loss basé sur la valeur ATR (on/off)
  • ATR multiplier
  • Période ATR
  • Délai utilisé pour l'indicateur d'inversion
  • Période de signal utilisée pour l'indicateur d'inversion
  • Coefficient de confiance (valeur comprise entre 1 et 3)
  • Taille minimale de la barre pour le signal
  • Taille maximale de la barre pour le signal

Paramètres d'arrêt suiveur :

  • Activer le stop suiveur (activé/désactivé)
  • Pourcentage de bénéfice auquel le stop suiveur commence
  • Multiplicateur ATR : Valeur qui sera multipliée par la valeur ATR (pour définir la distance d'arrêt suiveur)
  • Période ATR : La période utilisée pour le calcul de l'ATR (average true range)

**Paramètres d'actualités :

  • Activez les actualités des deux devises de la paire de devises que vous négociez (assurez-vous de désactiver les actualités des autres devises)
  • Actualités sur le trading à fort impact (on/off)
  • Actualités sur le trade à impact moyen (on/off)
  • Utilisez le calendrier économique Forex Factory au lieu du calendrier économique MT5 dans le trading en direct
  • Ignorez les nouvelles contenant le mot que vous placez ici  (ne laissez pas ce champ vide ou il ignorera toutes les actualités)
  • Modifier la fréquence de mise à jour du calendrier de l'usine Forex (en minutes)
  • Envoyer une notification avant le communiqué de presse
  • Envoyer un courriel avant le communiqué de presse
  • Nombre de minutes pour envoyer une notification/un courriel avant le communiqué de presse

*Remarque : Si vous utilisez le prélèvement maximum sur les actions, il doit être vérifié avec le paramètre stop loss. Si le pourcentage max. de perte d'actions est trop faible, vos positions peuvent être fermées avant d'atteindre l'ordre stop loss et peuvent augmenter vos pertes.

**Remarque : Si vous souhaitez utiliser le filtre d'actualités dans le backtesting, vous devez enregistrer le calendrier économique MT5 en tant que fichier CSV dans le répertoire Common/Files pour la période que vous souhaitez tester. Vous trouverez ici le script pour la création du fichier CSV : Exportateur CSV du calendrier économique MT5.

Ou utilisez le fichier CSV avec les données d'actualités économiques de Investing.com du 01.01.2021 au 31.12.2024 que vous pouvez télécharger ici.

Remarque : Ajoutez cette URL : « nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml » dans le menu « Autoriser la webrequête » dans le menu : « Outils/Options/Expert Advisors » pour pouvoir utiliser le calendrier Forex Factory.

Dépannage : Si le message d'erreur suivant s'affiche lors du back-testing : "Impossible de charger l'indicateur '...' [4805]" redémarrez MT5, et il devrait fonctionner à nouveau


Produits recommandés
News Hedging Pro MT5
Mean Pichponreay
Experts
News Hedging Pro  is a unique robot that allows you to trade during the most critical news announcement periods by your predefined strategy. You can preset the strategy to trade, and then it will trade that news automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now with this tool, trading news become easier, more flexible and more exciting than ever. No waiting, no confusing anymore. Product Links Fully  Description
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Algo Edge
Niklas Templin
1 (1)
Experts
Algo Edge EA  -DE40/ Tec100 EA working with high and low from last Candle. Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30 -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and inp_4 VolumePercent =
FREE
Crash 5 EA
Wayne Ysel
Experts
Crash5 EA ,I s a automatic robot that has the level of professional decision when to take a trade without any emotion. The bot will help in your scalping decision making with its own TP (take profit) and SL (stop loss) with the trail stop when in profit. This is a trend based spike catching ,looking on whats happening in real time charts no repainting of any signals. The robot helps in making decisions on the candle stick pattern opened and closed lat price with the help of RSI ,MACD and the EMA
Dashboard Super Three MA MT5
Wang Yu
Utilitaires
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Super Three MA MT5 Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free Free version: LINK MT4 version: LINK This system basically utilizes PA and three adjustable Moving Average as the main indicator set to generate trading signal. With the feature that all MA_timefram
BlueSwift Grid Rescue MT5
Duc Anh Le
5 (2)
Experts
Make grid trading safe again | Built by a grid trader >> for grid traders.     Walkthrough Video  <==   Get Grid Rescue up and running in 5 minutes   This is MT5 version, click  here  for  BlueSwift GridRescue MT4     (settings and logics are same in both versions)   BlueSwift Grid Rescue   MT5    is a risk management   utility  MT5 EA  (used together with other grid trading experts) that can help you trade aggressive grid / averaging / martingale systems with manageable drawdown, therefore
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experts
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
BounceEdge EA
Ervand Oganesyan
Experts
Un algorithme de trading de retrait conçu avec précision pour le marché des changes. Performance en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - aucun fichier défini requis, seuls les paramètres par défaut sont utilisés. Offre limitée  : le prix augmente de 20 % toutes les 10 ventes. Achetez tôt, payez moins cher. Comment ça marche BounceEdge EA est un algorithme robuste conçu pour détecter les replis intrajournaliers sur toutes les paires de devises. Il analyse les fluctuations de prix s
Otter Scalper
Esteban Thevenon
Experts
Otter Scalper est un robot de trading 100% automatisé. Il utilise une stratégie de breakout très efficace. Le money management est automatique. Une position est engagée au passage d'un plus haut ou d'un plus bas. La position est sécurisée le plus rapidement possible et suivie avec un trailling stop loss. Comme la moyenne des profits est petite, il est conseillé de trader avec un petit spread. Les performances du robot peuvent donc changer selon votre broker. Il est également fortement recommand
Mango Scalper
Mahmoud M A Alkhatib
Experts
Mango Scalper  is a fully automated scalping robot that uses a very Good and Smart breakout strategy, advanced money management and probabilistic analysis. Most effective in the price consolidation stages that occupy the bulk of the market time. Proven itself on real accounts with an excellent risk-to-reward ratio. Does not need forced optimization, which is the main factor of its reliability and guarantee of stable profit in the future. S uitable for both beginners and experienced traders.  
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Experts
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Dashboard Super ma ris cci MT5
Wang Yu
Utilitaires
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Super MA RSI CCI Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free, LINK . Dashboard Super MA RSI CCI is an intuitive and handy graphic tool to help you to: Have 28 pairs under control with one dashboard Monitor price movement, identify possible trend based on MA, RS
NebularManMT5
Viktor Shpakovskiy
Experts
EA pour le trading manuel avec la possibilité d'ajouter de nouvelles commandes avec une moyenne en un seul lot. Vous pouvez gérer le risque en modifiant le volume des lots, l'intervalle entre les commandes et en limitant le nombre de positions ouvertes et le volume total des lots. Il existe un stop suiveur, un stop loss virtuel et un profit virtuel, qui peuvent être déplacés librement sur le graphique. À l'aide du simulateur de trading intégré, vous pouvez vérifier le fonctionnement de l'EA dans
LarryTrader
Paul Timothy Turculetu
Experts
LarryTrader EA is a fully automated trading system developed for XAUUSD on the 5-minute timeframe. The algorithm is built around a dynamic breakout and momentum model, designed to capitalize on intraday price movements with strict risk control. It intelligently adapts to market conditions using volume confirmation, volatility filters, and adaptive stop-loss management. The EA includes advanced risk tools such as partial profit-taking, customizable trailing stops, and break-even logic to protect
Talents ATR Scalper Utility
Michael Musco
Utilitaires
Talents ATR Scalper Utility (MT5) The Talents ATR Scalper Utility is a professional-grade trade execution and management tool built for MetaTrader 5. Inspired by the Biblical Parable of the Talents , this utility is designed to help traders multiply their potential with precision risk control, one-click simplicity, and advanced automation. Whether you’re scalping forex, gold, or indices, this tool delivers speed, consistency, and confidence. Key Features One-Click Trade Preview Click below price
RSI Grid MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! OBTENEZ D'AUTRES EA GRATUITEMENT !!! RSI Grid est basé sur les conditions de surachat et de survente RSI et ouvre une grille lorsque le commerce est du côté perdant du marché. Le RSI fournit aux traders techniques des signaux sur la dynamique des prix haussière et baissière, et il est souvent tracé sous le graphique du prix d'un actif. Un actif est
The Good Buyer
Antonius Loubser
Experts
SAFE, GOOD RISK REWARD EA, EA DOES NOT OVER TRADE AND IS FOR THOSE WHO LOOK AT THE BIGGER PICTURE OF GOOD YEARLY RETURNS  Live Signal (4+ Months) >>> Click Here IT'S A PAID VERIFIED SIGNAL WITH LIVE PER SECOND UPDATES, I DON'T HIDE MY OPEN TRADES. After you bought EA, Please ask me if you need help to balance your lot sizes, so that SL'e on different pairs are not imbalanced. "The Good Buyer"   Is a multipair strategy, each trade has a hard SL and TP. NO dangerous strategies like martingale, gr
Golden Retriever
Alexander Daneel Muller
Experts
Golden Retriever est l'un de mes meilleurs EA à ce jour. Je suis trader à temps plein depuis 17 ans. Mes méthodes tournent toutes autour de petits profits, de positions courtes et d'un faible risque. Mon expérience montre qu'un bénéfice mensuel de 2 à 3% en utilisant une combinaison de systèmes commerciaux est le meilleur moyen d'avoir une carrière longue et efficace dans le trading. Il a été développé en utilisant 17 ans d'expérience dans le trading en direct avec la stratégie de révision m
Ilan
Andrey Khatimlianskii
4.71 (7)
Experts
Ilan for MetaTrader 5 Due to using the virtual trades, trading in both directions (buy and sell) simultaneously became possible. This allows users to adapt the popular strategy for the net accounting of positions applied by MetaTrader 5.  Expert Advisor Settings The Expert Advisor setup is simple. However, all the important settings of the strategy are available for adjusting. Available tools: Unique  MagicNumber  for identification of trades; Trade direction option ( Trade direction ): buy onl
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Phoenix Plus
Dang Cong Duong
Experts
At first, I got my teeth into  Phoenix  Ultra   Expert Advisor. This   Expert Advisor  will support automatic close order if the direction is correct and perform recovery if the direction is wrong. If you enter an order: 1. The price goes in the right direction and hits the   Min Profit Point ,   trailing stop 20% of the current profit. 2. The price goes in the opposite direction, the Expert Advisor will place the order with the volume is   Recovery Volume Percent  at the input, the distance to
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Experts
Smart Breakout Zones EA – London Breakout Simplifié Prix de lancement : Seulement 50 $ (le prix augmentera à chaque achat – verrouillez votre copie dès aujourd’hui !) Le Smart Breakout Zones EA est un système de trading entièrement automatisé du London Breakout, conçu pour les traders qui recherchent des opportunités régulières durant la session la plus volatile de la journée. Que vous soyez débutant ou expérimenté, cet EA vous apporte un avantage simple, professionnel et sans stress. Pourquoi
Forex Scalping Hedge
Daophet Seng Athit
Experts
EA scalp Hedge is trading on trend reverse if open on loss site it will hedge opposite to recover loss until win and close all positions to rebalance. There are 2 mode to hedge single and double both of this is the same just working on different market direction, Last hope you all MM your capital carefully. Robot features: Lot = Starting Lot sizes when start robot. Lot_Martingale = Lot multiply when hedging on loss site. HEDGE_TYPE = type to hedging single or double. Hedge_Distance = Distance t
Ignition
Dansie Software Limited
Experts
Strategy Overview The Ignition EA tries to take advantage of sudden momentum when the Ignition pattern is detected. The final bar in the ignition pattern has a small opening wick, a very little or no closing wick, is large in comparison to recent bars and must start from the lower end of the current range (for a bullish ignition) Quick Testing Use Symbol EURUSD, Timeframe M2, and remove the GBPUSD symbol from the "Symbols" input (stratergy 1 and stratergy 2) Settings The below settings appe
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  est un conseiller expert unique qui peut échanger les signaux MT5 de l'indicateur Matrix Arrow avec un panneau de commerce sur le graphique, manuellement ou à 100% automatiquement.  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CCI) Bougies classiques Heiken
Mini Sniper EA
Tomasz Marek Cieckiewicz
1 (1)
Experts
Mini Sniper EA for XAUUSD – Your Path to Consistent Gold Profits! Take your XAUUSD trading to the next level with our powerful Expert Advisor (EA)! This EA is designed exclusively for XAUUSD and works seamlessly across all timeframes , thanks to its built-in advanced calculations and precise algorithms. Whether you're a scalping enthusiast or prefer to adjust your take profit (TP) for a more custom trading experience, this EA has you covered! Key Features: Universal Timeframe Compatibility: No
ADX Master MT5
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Experts
ADX Master MT5 est un Expert Advisor principalement basé sur l'indicateur ADX. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée. Expert n'utilise pas de martingale, d'algorithme de grille ou d'arbitrage. LIMITÉ SEULEMENT !!! PRIX INITIAL : 1 000 $ ================= PRIX SUIVANT : 500 $ RÉGLAGES AutoLot (1-10) 1 - FAIBLE RISQUE 3 - RÉGLAGE RECOMMANDÉ 10 - RISQUE ÉLEVÉ NOMBRE MAXIMAL D'OPÉRATIONS 10 - RECOMMANDÉ AVERTISSEMENT DE RISQUE Avant d'acheter ADX PRO, veu
Project Indirect Lock
Sopheaktra Phan
Experts
Project Indirect Lock is the hybrid algorithm of Arbitrage, Grid and Hedging. Simple way to describe is Lock USD by using GBPUSD and EURUSD. It is almost all time parallel direction. This way, we can reduce a lot of drawdown if we compare to original Grid and Hedging. P.S. Please note that !!EVERY INVESTMENT ALWAYSE HAVE RISK!! !!USE WISELY WITH YOUR OWN RISK!!
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (17)
Experts
Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (8)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
Chaîne de trading Forex EA sur MQL5 : Rejoignez ma chaîne MQL5 pour suivre mes dernières actualités. Ma communauté de plus de 14 000 membres sur MQL5 . Plus que 3 EXEMPLAIRES SUR 10 À 399 $ ! Le prix passera ensuite à 499 $. - REAL SIGNAL Faible risque : https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Risque élevé : https://www.mql5.com/en/signals/2310008 Les instructions d'installation complètes pour le bon fonctionnement d'EA AI Gold Sniper sont mises à jour à l'adresse   commentaire
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.89 (9)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 199 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : E
SGear
Olesia Kusmenko
5 (3)
Experts
Promotion de fin d'été – Offre limitée ! Un modèle de tarification par paliers s'applique : chaque cinquième achat augmente le prix de 50 $. À chaque nouvel acheteur, le niveau de prix suivant se rapproche, rendant votre entrée plus coûteuse. Sécurisez SGear au prix actuel avant que la prochaine augmentation de prix ne soit déclenchée. Cette vente est limitée, tant en temps qu'en quantité. Après cela, le prix du marché régulier s'appliquera. Cliquez ici -> SGear Signal pour suivre le signal en
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Experts
EA New Player — Conseiller en trading nouvelle génération Offre spéciale dès le lancement : 10 premiers exemplaires : 350 $, 20 exemplaires suivants : 500 $. EA New Player est un conseiller en trading unique pour MT5, basé sur 7 stratégies de trading classiques différentes. Ce conseiller a été créé sans intelligence artificielle, uniquement à partir d'outils d'analyse technique éprouvés. Sa principale caractéristique est la transparence de sa logique, la simplicité de ses paramètres et sa polyv
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.25 (56)
Experts
SmartChoise EA – Système de Trading Alimenté par Réseau de Neurones pour XAU/USD (Or) sur la Période M1 Le manuel utilisateur est disponible via le lien sur ma page de profil — il contient des explications détaillées sur tous les réglages et options. Sur la chaîne Telegram, vous pouvez également trouver plusieurs comptes utilisant SmartChoise avec différents soldes, niveaux de risque et configurations. C’est un excellent moyen de voir la performance réelle de l’EA auprès de plusieurs courtiers e
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Experts
Prix : 404$ -> 550$ Signal :   ENEA Kılavuz :  Manual ENEA mt5 – Changement de régime + GPT5 avec Modèles de Markov Cachés (HMM) ENEA mt5 est un algorithme de trading entièrement automatisé et de pointe qui combine la puissance de l’intelligence artificielle sous la forme de ChatGPT-5 avec l’analyse statistique précise d’un Modèle de Markov Caché (HMM). Il surveille le marché en temps réel, identifiant même les états de marché complexes et difficiles à détecter (régimes), et ajuste dynamiquem
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (42)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Plus de l'auteur
MT5 Economic Calendar CSV exporter
Aroen Mughal
Utilitaires
This script exports the economic calendar from MT5 as a .csv-file into the common directory of the terminal (...\Terminal\Common\Files). The generated file news.csv is necessary for using the news filter in back testing the Range Breakout Day Trader EA. Input parameters: Country 1-9: Country from which the news will be exported Date from: Start date from which the calendar data will be exported Date to: End date to which the calendar data will be exported This script uses the built-in calendar
FREE
Range Breakout Day Trader MT4
Aroen Mughal
Experts
Présentation du Range Breakout Day Trader. Cet Expert Advisor ne négocie que pendant la journée (heure européenne). Cette évaluation environnementale utilise des stratégies éprouvées et n'utilise pas de stratégies de rétablissement à risque élevé de type grille, couverture ou martingale.  Cette évaluation environnementale montre que les systèmes de trading automatisés sûrs et fiables n'ont pas besoin de coûter très cher. Prop Firm Ready Live Signals: Live Signal USDJPY, Medium Risk:  C liquez i
Range Breakout Day Trader
Aroen Mughal
5 (3)
Experts
Présentation du Range Breakout Day Trader. Cet Expert Advisor ne négocie que pendant la journée (heure européenne). Cette évaluation environnementale utilise des stratégies éprouvées et n'utilise pas de stratégies de rétablissement à risque élevé de type grille, couverture ou martingale.  Cette évaluation environnementale montre que les systèmes de trading automatisés sûrs et fiables n'ont pas besoin de coûter très cher. Prix: 179.00 USD Prop Firm Ready Live Signals: Live Signal USDJPY, Medium
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis