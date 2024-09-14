4 Advisors pour le prix d'un

Présentation du News Day Trader. Cet Expert Advisor négocie sur des communiqués de presse économiques. Cet EA peut utiliser quatre stratégies différentes pour échanger des communiqués de presse. Il n'utilise pas de stratégies de rétablissement à haut risque Grid, Hedge ou Martingale. Cet EA fonctionne encore mieux lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le Range Breakout Day Trader, ce qui optimisera les quantités de transactions effectuées par jour.

Prix: 179.00 USD ! (44,75 USD par stratégie EA) Signal en direct : Cliquez ici

Cet Expert Advisor, minutieusement testé, ouvre une position lors de communiqués de presse à fort et/ou moyen impact.

Quatre stratégies différentes peuvent être utilisées pour trader des événements d'actualité :

Stratégie 1 : La stratégie de chevauchement du communiqué de presse ouvre quelques secondes avant le communiqué de presse un ordre d'achat stop et un ordre de vente stop à une certaine distance de prix par rapport au prix d'ouverture actuel. Lorsque l'une des commandes est déclenchée après le communiqué de presse, l'autre commande peut être annulée.

Stratégie 2 : La stratégie de tendance du communiqué de presse ouvre un ordre d'achat ou de vente quelques secondes avant le communiqué de presse. Le filtre de tendance détermine si un ordre d'achat ou de vente est ouvert et augmentera la probabilité d'ouvrir la position dans la bonne direction de la flambée des prix.

Stratégie 3 : La stratégie de retournement de nouvelles ouvre un ordre d'achat ou de vente après le communiqué de presse. L'indicateur de signal inverse sur la période la plus élevée détermine si une transaction inverse est effectuée lorsqu'un certain montant de changement de prix s'est produit.

Stratégie 4 : La stratégie de réaction inverse ne fonctionne pas seulement pendant les communiqués de presse, mais à tout moment lorsqu'un mouvement de prix se produit sur une période plus élevée où l'indicateur du signal inverse confirme un renversement de prix après qu'un certain changement de prix minimal s'est produit. Pour cette stratégie, il n'est pas nécessaire que le calendrier des actualités soit activé.

Les quatre stratégies peuvent être utilisées avec un stop suiveur optimisé qui commencera après qu'un certain montant de profit ait été atteint. De cette façon, vos bénéfices resteront protégés si le marché s'inverse.

Les actualités de différents pays peuvent être sélectionnées en fonction de la paire de devises que vous utilisez. Vous pouvez utiliser soit le calendrier économique intégré à Meta Trader 5, soit utiliser le calendrier économique de Forex Factory.

Les événements d'actualité peuvent également être testés a posteriori. Pour cela, vous devez placer un fichier news.csv dans le répertoire suivant : C :\Users\username>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files

Vous pouvez créer le fichier csv vous-même en utilisant ce script que vous pouvez télécharger ici ou télécharger le fichier csv à partir de la section des commentaires qui contient des données d'actualités économiques de Investing.com du 2021.01.01 au 2024.08.01 pour toutes les devises qui peuvent être sélectionnées dans les paramètres d'actualités de l'Expert Advisor.

Avec le backtesting de centaines d'événements d'actualité, vous aurez un gros avantage par rapport aux traders manuels qui ont une probabilité plus élevée de perdre leurs transactions lors d'événements d'actualité.

Mais assurez-vous lorsque vous négociez les nouvelles que vous avez un courtier qui n'élargit pas trop le spread, car il prendra une grande partie de votre profit en élargissant les spreads ou immédiatement après le communiqué de presse retirera votre stop loss. Faites appel de préférence à un courtier disposant d'un compte ECN. Gardez également à l'esprit qu'il n'est pas conseillé d'utiliser le trading d'événements d'actualités pour les défis d'entreprises d'accessoires. Certaines sociétés d'accessoires ne vous permettront pas non plus d'échanger des événements d'actualité. Pour les défis d'entreprise d'accessoires, vous pouvez mieux utiliser le Range Breakout Day Trader, sûr et robuste.

Recommandations:

On peut utiliser n'importe quelle paire de devises qui a l'une des devises suivantes : EUR, USD, GBP, CHF, AUD, NZD, JPY, CHY

Des fichiers d'ensemble optimisés pour l'USDJPY et le GBPUSD peuvent être téléchargés ici

Calendrier : M5

Dépôt minimum : 100 $

Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très faibles

Il est important d'utiliser des comptes à faible spread pour obtenir les meilleurs résultats

Utilisez le VPS pour faire fonctionner EA 24h/24 et 7j/7

Effet de levier 1:30 (1:500 si vous utilisez des paramètres à haut risque)

Spécifications:

Pas de grille ou de système Martingale

Chaque transaction est protégée par un Stop Loss

Protection supplémentaire possible grâce à la mise en place du prélèvement max. sur les fonds propres

3 stratégies différentes qui peuvent être utilisées pour trader les actualités économiques

La stratégie de sortie intègre un niveau de prise de profit et un stop suiveur utilisant les valeurs ATR

Possibilité de choisir une taille de lot basée sur le risque ou une taille de lot fixe

Possibilité d'envoyer une notification/alerte par e-mail avant les communiqués de presse à impact élevé et/ou moyen

Les paramètres de temps sont automatiquement ajustés à l'heure du serveur de votre courtier





DESCRIPTION DES PARAMÈTRES

Paramètres de trading :

Jours de trading autorisés (on/off)

Numéro magique : numéro d'identification EA

Commentaire commercial : Texte qui peut être ajouté en commentaire aux échanges

Taille maximale du spread : Si le spread actuel est supérieur à la taille du spread prédéfini, la position ou l'ordre ne sera pas ouvert

Mode lot : choisissez de définir la taille du lot en fonction du pourcentage de risque ou d'une taille de lot fixe

Pourcentage de risque : Le pourcentage de risque auquel la taille du lot sera calculée

Taille de lot fixe : valeur de la taille de lot si une taille de lot fixe est définie en mode lot

*Prélèvement maximum des actions (on/off)

Pourcentage de perte (drawdown des actions) à partir duquel la position sera automatiquement clôturée

Pourcentage de bénéfice auquel la position sera automatiquement fermée

Position de fermeture à une heure prédéfinie ( on/off )

Réglez l'heure et les minutes auxquelles la position sera fermée

Fermer la position ouverte ou l'ordre en attente après l'heure d'expiration définie (on/off)

§ Décalage horaire : Les paramètres de temps sont automatiquement ajustés, mais si un ajustement est toujours nécessaire, vous pouvez décaler le temps ici en heures

Délai d'expiration (minutes) en attente de commande

Délai d'expiration (heures) position ouverte

Sélectionnez l'actualité stratégie de trading : stratégie 1, 2, 3 ou 4

Paramètres de la Stratégie 1 (chevauchement du communiqué de presse) :

Nombre de secondes pour passer des commandes avant le communiqué de presse

Distance de l'arrêt de vente/achat par rapport au prix actuel (en points forex)

Take Profit (en points forex)

Stop loss (en points forex)

Stop Loss basé sur la valeur ATR (on/off)

ATR multiplier

Période ATR

Activer/désactiver les commandes OCO (l'une annule l'autre)

Paramètres de la stratégie 2 (Suivi de tendance) :

Nombre de secondes pour passer la commande avant le communiqué de presse

Distance de l'arrêt de vente/achat par rapport au prix actuel (en points forex)

Take Profit (en points forex)

Stop loss (en points forex)

Stop Loss basé sur la valeur ATR (on/off)

ATR multiplier

Période ATR

Période utilisée pour le filtre de tendance

Période de signal utilisée pour le filtre de tendance

Paramètres de la stratégie 3/4 (inversion des actualités) :

Nombre de minutes pour ouvrir la position après le communiqué de presse (max 45 min)

Take Profit (en points forex)

Stop loss (en points forex)

Stop Loss basé sur la valeur ATR (on/off)

ATR multiplier

Période ATR

Délai utilisé pour l'indicateur d'inversion

Période de signal utilisée pour l'indicateur d'inversion

Coefficient de confiance (valeur comprise entre 1 et 3)

Taille minimale de la barre pour le signal

Taille maximale de la barre pour le signal

Paramètres d'arrêt suiveur :

Activer le stop suiveur (activé/désactivé)

Pourcentage de bénéfice auquel le stop suiveur commence

Multiplicateur ATR : Valeur qui sera multipliée par la valeur ATR (pour définir la distance d'arrêt suiveur)

Période ATR : La période utilisée pour le calcul de l'ATR (average true range)

**Paramètres d'actualités :

Activez les actualités des deux devises de la paire de devises que vous négociez (assurez-vous de désactiver les actualités des autres devises)

Actualités sur le trading à fort impact (on/off)

Actualités sur le trade à impact moyen (on/off)

Utilisez le calendrier économique Forex Factory au lieu du calendrier économique MT5 dans le trading en direct

Ignorez les nouvelles contenant le mot que vous placez ici ( ne laissez pas ce champ vide ou il ignorera toutes les actualités )

Modifier la fréquence de mise à jour du calendrier de l'usine Forex (en minutes)

Envoyer une notification avant le communiqué de presse

Envoyer un courriel avant le communiqué de presse

Nombre de minutes pour envoyer une notification/un courriel avant le communiqué de presse

*Remarque : Si vous utilisez le prélèvement maximum sur les actions, il doit être vérifié avec le paramètre stop loss. Si le pourcentage max. de perte d'actions est trop faible, vos positions peuvent être fermées avant d'atteindre l'ordre stop loss et peuvent augmenter vos pertes.

**Remarque : Si vous souhaitez utiliser le filtre d'actualités dans le backtesting, vous devez enregistrer le calendrier économique MT5 en tant que fichier CSV dans le répertoire Common/Files pour la période que vous souhaitez tester. Vous trouverez ici le script pour la création du fichier CSV : Exportateur CSV du calendrier économique MT5.

Ou utilisez le fichier CSV avec les données d'actualités économiques de Investing.com du 01.01.2021 au 31.12.2024 que vous pouvez télécharger ici.

Remarque : Ajoutez cette URL : « nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml » dans le menu « Autoriser la webrequête » dans le menu : « Outils/Options/Expert Advisors » pour pouvoir utiliser le calendrier Forex Factory.

Dépannage :

Si le message d'erreur suivant s'affiche lors du back-testing : "Impossible de charger l'indicateur '...' [4805]" redémarrez MT5, et il devrait fonctionner à nouveau



