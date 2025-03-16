Range Breakout Day Trader MT4

Présentation du Range Breakout Day Trader. Cet Expert Advisor ne négocie que pendant la journée (heure européenne). Cette évaluation environnementale utilise des stratégies éprouvées et n'utilise pas de stratégies de rétablissement à risque élevé de type grille, couverture ou martingale. Cette évaluation environnementale montre que les systèmes de trading automatisés sûrs et fiables n'ont pas besoin de coûter très cher.

Prop Firm Ready

Live Signals:

  • Live Signal USDJPY, Medium Risk: C liquez ici
  • Live Signal USDJPY, Low Risk: Cliquez ici

Cet Expert Advisor soigneusement conçu ouvre une position chaque jour après qu'une fourchette ait été définie entre 1h00 et 6h50 (GMT/UTC+2) sur la paire de devises USDJPY.

Parce qu'il n'ouvre qu'une seule position avec un stop loss et se ferme automatiquement à la fin de la journée (ce qui vous permet également d'éviter les frais de swap), c'est un EA très sûr. Vous pouvez même mettre en place une protection supplémentaire en définissant le prélèvement maximal autorisé sur les capitaux propres (max. Equity Drawdown).

Après la cassure du range (qui se produira après 6h50 du matin), un stop suiveur soigneusement optimisé démarrera une fois qu'un certain montant de profit aura été atteint.

À 19h55, la position sera fermée, ce qui évitera également les frais de swap pour les positions ouvertes pendant la nuit.

Un filtre de tendance intégré augmentera la probabilité d'ouvrir la position dans la bonne direction de la cassure du range.

There will be also situations that the profit can increase further. For those situations the EA has a build-in alert option (by notification or email) to send a warning if the price reaches a certain amount of profit early, so that you can temporarily switch of the take profit level and let the profits increase further. This can be done in situations when for example the profit already increases quickly after opening a position and trend indicators on a higher time frame show that the trend will probably continue.

Mais sachez que ces situations où le prix continue d'évoluer dans une direction au cours de la journée n'arrivent pas souvent. Et désactiver les paramètres par défaut de l'EA et combiner le trading manuel peut impliquer des risques supplémentaires.

Prêt pour Prop Firm

Les paramètres LOW RISK et EXTRA LOW RISK de cette EA sont adaptés aux défis des Prop Firm challenges. Assurez-vous que le pourcentage maximal equity drawdown est inférieur au prélèvement drawdown autorisé pour le challenge. Et surtout, évitez les jours où les événements d’actualité sont tels que les décisions sur les taux d’intérêt, car la volatilité de ces événements d’actualité provoque un glissement qui peut entraîner des equity drawdown plus que ce qui est fixé comme maximum dans l’EA. De plus, il est recommandé de commencer par les paramètres EXTRA LOW RISK et de passer au LOW RISK une fois que le solde a suffisamment augmenté.

.


Recommandations:

  • Paire de devises : USDJPY
  • Délai : M5
  • Dépôt minimum : 100 $
  • Type de compte : ECN, Raw ou Razor avec des spreads très faibles
  • Il est important d'utiliser des comptes à faible spread pour obtenir les meilleurs résultats
  • Utilisez VPS pour assurer le fonctionnement d'EA 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
  • Effet de levier 1:500 (si vous utilisez des paramètres à haut risque)

Spécifications:

  • Pas de grille ou de système Martingale
  • Chaque transaction est protégée par un Stop Loss
  • Protection supplémentaire possible grâce à la mise en place du prélèvement maximal sur les fonds propres
  • La stratégie d'entrée intègre une cassure quotidienne de la fourchette avec un filtre de tendance
  • La stratégie de sortie intègre un stop suiveur utilisant les valeurs ATR
  • Possibilité de choisir une taille de lot basée sur le risque ou une taille de lot fixe
  • Possibilité d'envoyer une notification/alerte par e-mail à un pourcentage de profit prédéfini
  • Les paramètres par défaut sont déjà corrects pour la plupart des courtiers qui utilisent un GMT/UTC+2 avec l'heure du serveur DST. Si votre courtier a une heure de serveur différente, des ajustements de réglage de l'heure doivent être effectués



DESCRIPTION DES PARAMÈTRES

Réglages de l'heure :

  • Régler l'heure et les minutes de début de la plage
  • Définir l'heure et les minutes de fin de la plage
  • Position de fermeture à l'heure prédéfinie (marche/arrêt)
  • Définir l'heure et les minutes auxquelles la position sera fermée
  • Régler le décalage horaire en heures pour corriger l'heure par rapport à GMT/UTC+2
  • Jours de trading autorisés : activer/désactiver les jours où le trading est autorisé par l'EA

Paramètres de la fourchette de prix:

  • Hauteur maximale de la fourchette de prix
  • Hauteur minimale de la fourchette de prix

Paramètres de transaction :

  • Numéro magique : numéro d'identification EA
  • Taille maximale du spread : si le spread actuel est supérieur à la taille du spread prédéfini, la position ou l'ordre ne sera pas ouvert
  • Mode lot : choisissez de définir la taille du lot en fonction du pourcentage de risque ou d'une taille de lot fixe
  • Pourcentage de risque : Le pourcentage de risque auquel la taille du lot sera calculée
  • Taille de lot fixe : valeur de la taille de lot si une taille de lot fixe est définie en mode lot
  • Stop loss : Définissez le stop loss en points ou si vous remplissez 0, il utilise la distance de portée comme distance de stop loss
  • Nombre de points au-dessus/en dessous de la fourchette pour passer des ordres en attente
  • *Prélèvement maximal sur les capitaux propres: Max. Equity Drawdown (on/off)
  • Pourcentage de perte (tirage sur actions) à partir duquel la position sera automatiquement clôturée
  • Clôturer au pourcentage de take profit prédéfini : pourcentage de profit prédéfini auquel la position sera automatiquement clôturée (on/off)
  • Pourcentage de profit auquel une notification/un e-mail est envoyé : pourcentage prédéfini auquel l'EA envoie une notification ou un e-mail
  • Définir l'heure ou les minutes après lesquelles la notification/l'e-mail ne sera pas envoyé
  • Envoyer une notification lorsque le pourcentage de profit prédéfini est atteint (activé/désactivé)
  • Envoyer un e-mail lorsque le pourcentage de profit prédéfini est atteint (activé/désactivé)

Paramètres de stop suiveur :

  • Activer l'arrêt suiveur (marche/arrêt)
  • Pourcentage de profit à partir duquel le trailing stop commence
  • Multiplicateur ATR : Valeur qui sera multipliée par la valeur ATR (pour définir la distance d'arrêt suiveur)
  • Période de l'ATR : La période utilisée pour calculer l'ATR (plage réelle moyenne)

Paramètres du filtre de tendance :

  • Activer le filtre de tendance (activé/désactivé) S'il est activé, le filtre de tendance ne placera que des ordres d'achat, d'arrêt ou de vente, d'arrêt dans la direction de la tendance.
  • Activez les pending orders OCO (One-Cancels-the-Other) si le filtre de tendance est désactivé
  • Période utilisée pour le filtre de tendance
  • Période de signal utilisée pour le filtre de tendance
**Paramètres du filtre d’actualités :
  • Activer le filtre d’actualités à impact modéré (activé/désactivé) S’il est activé, le filtre d’actualités fermera toute position ouverte ou ordre en attente avant la première publication d’actualités à impact modéré
  • Activer le filtre d’actualités à fort impact (activé/désactivé) S’il est activé, le filtre d’actualités fermera toute position ouverte ou ordre en attente avant la première publication d’actualités à fort impact
  • Nombre de minutes pour clôturer les ordres avant la publication d’actualités
  • ***Utilisez le calendrier économique Forex Factory (on/off) au lieu du calendrier économique MT5 dans le trading en direct
  • Ignorer les actualités contenant le mot que vous placez ici
  • Modifier la fréquence de mise à jour du calendrier de l'usine Forex (en minutes)
  • Sélectionnez les pays à partir desquels les actualités seront utilisées

*Remarque : si vous utilisez le equity drawdown maximum des actions, il doit être vérifié avec le paramètre stop loss. Si le pourcentage de retrait maximal des actions est trop faible, vos positions peuvent être clôturées avant qu'elles n'atteignent l'ordre stop loss et peuvent augmenter vos pertes.

**Remarque : les tests rétrospectifs du filtre d'actualités ne peuvent être effectués qu'avec la version MT5. Le filtre d'actualités pour la version MT4 ne fonctionne que pendant le trading en direct. Ici vous pouvez trouver la version MT5.

***Note : Ajoutez cette URL : "nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml" dans "Autoriser la webrequête" dans le menu : "Outils/Options/Expert Advisors" pour pouvoir utiliser le calendrier Forex Factory.





