BounceEdge EA

Un algorithme de trading de retrait conçu avec précision pour le marché des changes.

Performance en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2326381 - aucun fichier défini requis, seuls les paramètres par défaut sont utilisés.

Offre limitée : le prix augmente de 20 % toutes les 10 ventes. Achetez tôt, payez moins cher.


Comment ça marche

BounceEdge EA est un algorithme robuste conçu pour détecter les replis intrajournaliers sur toutes les paires de devises. Il analyse les fluctuations de prix spécifiques à chaque devise et ouvre des positions en prévision d'un retour aux niveaux de prix antérieurs.

Le système est entièrement optimisé pour 28 paires de devises, couvrant toutes les combinaisons d'USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF, AUD et NZD.


Les principales caractéristiques comprennent :

• Exécution séquentielle des transactions pour une entrée en douceur sur le marché.

• Stop Loss commun fixe.

• Take Profit dynamique qui s’ajuste en temps réel aux conditions du marché.

Cette stratégie allie précision, sécurité et efficacité, créant ainsi un potentiel de croissance durable avec des risques contrôlés et en faisant un outil fiable pour les traders visant des résultats stables à long terme.


Instructions d'installation

• Attachez l'EA à la période M5 sur les graphiques suivants : EURGBP, AUDCAD, NZDCHF.

• Assurez-vous que les paramètres de fuseau horaire de l'EA sont corrects. Les valeurs par défaut sont valables pour la plupart des courtiers.

• Maintenir un minimum de 300 $ par paire.

• C’est tout — l’EA gère le reste.

Utilisez BounceEdge comme un système d'inversion simple (transaction unique, SL = TP) ou évolutif grâce à une logique multi-transactions, tout en conservant un contrôle unifié des risques. Les utilisateurs avancés peuvent personnaliser leurs transactions par jour de la semaine ou par créneaux de 3 heures (jusqu'à 8 périodes intrajournalières). Cela vous permet d'identifier les tendances de prix sensibles au temps propres à chaque paire et d'affiner votre stratégie pour des résultats optimaux.


Exigences techniques

• Délai : M5.

• Paires : Toute paire de devises.

• Courtier : Tout compte couvert ; ECN avec des spreads faibles préféré mais pas obligatoire.

• VPS : N’importe quel VPS de base est suffisant.

• Swaps : des taux de swap favorables améliorent les performances à long terme.


Commerce intelligent et sûr

• Les performances passées, qu’elles soient en direct ou rétro-testées, ne garantissent pas les résultats futurs.

• Bien que toutes les paires de devises soient prises en charge, l'utilisation simultanée de plusieurs paires augmente l'exposition totale. Le capital requis est généralement d'au moins 300 $ par paire.

• Les transactions peuvent être conservées pendant des périodes prolongées — assurez-vous que votre courtier propose des conditions de swap favorables.


BounceEdge EA — Votre outil tout-en-un pour un trading en toute confiance. Conçu pour la performance. Optimisé pour la sécurité. Conçu pour les traders qui prennent le marché au sérieux.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé.

Activez votre avantage aujourd'hui.

