Meilleure performance : GBP/JPY (Fonctionne également bien avec EUR/USD, USD/JPY)Horizon temporel : H1Dépôt minimum : 1000 $+ (Recommandé : 2000 $+ pour une marge plus sûre)Description de l'EA :Le Dagon Slayer est un Expert Advisor puissant basé sur le martingale, conçu pour dominer la paire GBP/JPY avec un trading de récupération à la fois agressif et discipliné. Contrairement aux systèmes martingale imprudents, le Dagon Slayer utilise des filtres de tendance intelligents, une taille de lot adaptative et des objectifs de profit quotidiens stricts pour garantir des gains constants tout en minimisant les risques.Pourquoi GBP/JPY ?Haute volatilité = Plus d'opportunités de tradingTendances fortes = Meilleur succès de récupération martingaleSpreads contrôlés (sur de bons courtiers ECN) = Risque de glissement réduitCaractéristiques principales :✔ Moteur optimisé pour GBP/JPY – Logique d'entrée ajustée pour une efficacité maximale sur cette paire.✔ Récupération Martingale Intelligente – Double uniquement dans des scénarios à haute probabilité, pas à l'aveugle.✔ Verrouillage des Profits Quotidiens – Arrête le trading après avoir atteint votre objectif (par exemple, 3%-5% par jour).✔ Bouclier de Capital – L'arrêt d'urgence stop-loss interrompt le trading si la perte dépasse les limites de sécurité.✔ Filtre de nouvelles – Évite de trader pendant les événements économiques à fort impact.Comment ça fonctionne :Entre sur les retournements de RSI et de prix – Évite de courir après des trades perdants inutilement.Augmentez stratégiquement – Augmentez les lots uniquement lorsque le marché montre des signaux de recul clairs.Verrouille les profits et réinitialise – Une fois l'objectif quotidien atteint, il s'arrête jusqu'à la prochaine session.Protection de l'arrêt automatique – Si les pertes dépassent un seuil fixé, le EA se met en pause au lieu de faire sauter le compte.Paramètres recommandés (GBP/JPY) :Niveau de risque : Moyen-Élevé (Meilleur pour les comptes de 1 000 $ et plus)Objectif quotidien : 3%-5% (ajustable)Étapes maximales de Martingale : 3-5 (Empêche une perte extrême)Exigences du courtier : Faibles spreads, ECN/RAW de préférencePerformance et Vérification :📊 Résultats Backtestés : Rendements mensuels de 15%-30% (avec un DD max contrôlé de 20%-30%).💹 Historique en direct : Statistiques Myfxbook/FX Blue disponibles pour une performance vérifiée.Avertissement – Tradez de manière responsable !⚠ La martingale comporte un risque élevé ! N'utilisez que des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre.⚠ Obligatoire : Testez d'abord en démo ! Optimisez les paramètres avant de passer en direct.N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.



