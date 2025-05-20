Tableau de bord MACD Multicurrency Scanner MT5 est un outil complet pour suivre les signaux sur plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de l’indicateur de Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles (MACD). Il organise les signaux dans un format de grille, affichant l’état de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques pour se concentrer sur leurs stratégies.

La version pour MT4 est disponible ici : MACD Multicurrency Scanner MT4

Pour une documentation détaillée, cliquez ici : Documentation

L’outil affiche les signaux basés sur les stratégies MACD suivantes :

Croisement haussier en-dessous de la ligne zéro : Signaux générés lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal vers le haut en-dessous de la ligne zéro, indiquant un potentiel momentum haussier.

Croisement haussier au-dessus de la ligne zéro : Signaux déclenchés lorsque la ligne MACD croise la ligne de signal vers le haut au-dessus de la ligne zéro, suggérant de fortes tendances haussières.

Croisement de la ligne zéro : Signaux activés lorsque la ligne MACD croise la ligne zéro, personnalisable pour identifier les renversements ou les continuations de tendance.

Caractéristiques principales :

Intégration MACD : Prend en charge trois stratégies d’entrée—Croisement haussier en-dessous de la ligne zéro, Croisement haussier au-dessus de la ligne zéro et Croisement de la ligne zéro. Les paramètres MACD, y compris les périodes courte, longue et de signal, sont entièrement personnalisables pour correspondre aux styles de trading individuels.

Alertes de confluence : Met en évidence les signaux de confluence lorsque plusieurs cadres temporels s’alignent dans la même direction, améliorant la fiabilité des configurations de trading.

Alertes personnalisées : Fournit des notifications en temps réel via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push, garantissant que les traders ne manquent aucune opportunité de marché clé.

Conception réactive : S’adapte dynamiquement à toutes les tailles d’écran, affichant les signaux clairement et indiquant combien de bougies se sont écoulées depuis l’apparition de chaque signal.

Personnalisation de l’utilisateur : Offre une flexibilité avec la taille du panneau, les couleurs des signaux et les filtres de cadres temporels, permettant aux traders d’adapter l’outil à leurs exigences spécifiques.

Support multi-symbole : Scanne une large gamme de paires de devises, y compris les majeures, mineures et exotiques, offrant une couverture complète du marché.

Remarque : Le tableau de bord MACD Multicurrency Scanner MT5 est un outil indispensable pour les traders qui utilisent des stratégies MACD, offrant des informations exploitables et une interface intuitive. Il est conçu pour détecter et notifier les signaux potentiels, mais n’exécute pas de trades automatiquement pour l’utilisateur.

Découvrez tous mes produits : https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour du support : https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Intéressé par un essai gratuit de 7 jours ? Contactez-moi via la section de mon profil.



