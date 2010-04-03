MACD Multicurrency Scanner MT5

MACD Multicurrency Scanner Dashboard MT5 è uno strumento completo per tracciare segnali su più coppie di valute e timeframe utilizzando l’indicatore di Convergenza/Divergenza delle Medie Mobili (MACD). Organizza i segnali in un formato a griglia, mostrando lo stato di ogni simbolo nei timeframe da M1 a MN1. I trader possono abilitare o disabilitare timeframe specifici per concentrarsi sulle loro strategie.

La versione per MT4 è disponibile qui: MACD Multicurrency Scanner MT4

Per la documentazione dettagliata, clicca qui: Documentazione

Lo strumento mostra segnali basati sulle seguenti strategie MACD:

  • Crossover rialzista sotto la linea zero: Segnali generati quando la linea MACD incrocia verso l’alto la linea di segnale sotto la linea zero, indicando un potenziale slancio rialzista.
  • Crossover rialzista sopra la linea zero: Segnali attivati quando la linea MACD incrocia verso l’alto la linea di segnale sopra la linea zero, suggerendo forti tendenze rialziste.
  • Crossover della linea zero: Segnali attivati quando la linea MACD incrocia la linea zero, personalizzabile per identificare inversioni o continuazioni di tendenza.

Caratteristiche principali:

  • Integrazione MACD: Supporta tre strategie di ingresso—Crossover rialzista sotto la linea zero, Crossover rialzista sopra la linea zero e Crossover della linea zero. I parametri MACD, inclusi i periodi corto, lungo e di segnale, sono completamente personalizzabili per adattarsi agli stili di trading individuali.
  • Avvisi di confluenza: Evidenzia i segnali di confluenza quando più timeframe si allineano nella stessa direzione, migliorando l’affidabilità delle configurazioni di trading.
  • Avvisi personalizzati: Fornisce notifiche in tempo reale tramite pop-up, e-mail o notifiche push, garantendo che i trader non perdano opportunità di mercato chiave.
  • Design reattivo: Si adatta dinamicamente a qualsiasi dimensione dello schermo, mostrando i segnali chiaramente e indicando quante candele fa è apparso ogni segnale.
  • Personalizzazione utente: Offre flessibilità con la dimensione del pannello, i colori dei segnali e i filtri dei timeframe, consentendo ai trader di adattare lo strumento alle loro esigenze specifiche.
  • Supporto multi-simbolo: Scansiona un’ampia gamma di coppie di valute, incluse maggiori, minori ed esotiche, offrendo una copertura di mercato completa.

Nota: Il MACD Multicurrency Scanner Dashboard MT5 è uno strumento indispensabile per i trader che utilizzano strategie MACD, offrendo informazioni utilizzabili e un’interfaccia intuitiva. È progettato per rilevare e notificare segnali potenziali, ma non esegue operazioni automaticamente per l’utente.

Scopri tutti i miei prodotti: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contattami per supporto: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Interessato a una prova gratuita di 7 giorni? Contattami tramite la sezione del mio profilo.


