Easy mt4 to telegram

Jarfac Mt4ToTelegram

Introduction

Jarfac Mt4ToTelegram est un système MT4 conçu pour faciliter la communication en temps réel entre la plateforme MetaTrader 4 et Telegram. Ce script permet aux traders de recevoir des notifications instantanées personnalisables basées sur différents types de transactions, assurant ainsi une réactivité optimale sans avoir à surveiller constamment la plateforme de trading.

Caractéristiques principales

Notifications en temps réel : Recevez des notifications directement sur Telegram dès qu'une action se produit sur MT4.

Support des emoji : Les notifications peuvent inclure des emoji pour une meilleure visualisation.

Paramètres de configuration : Personnalisez vos messages Telegram en fonction de diverses actions de trading (achat, vente, clôture en profit/perte, etc.).

Messages HTML et liens : Intégrez des liens directement dans vos notifications.

Bouton de test : Un bouton est fourni pour tester la fonctionnalité du script directement à partir de MT4.

Calcul automatique des pips : Le script est capable de calculer la différence en pips en fonction de la paire de devises et du type de commande.

Support de plusieurs devises : Le script prend en charge une grande variété de devises et affiche le drapeau correspondant pour chaque paire.

Message de rapport quotidien : Il est possible de le personnaliser et d'ajouter le détail des trades avec {TRADES_DETAILS} et de gérer l'heure d'envoi.

Instructions d'installation

Assurez-vous d'avoir un bot Telegram et de connaître le token et le chatId. Vous devez autoriser WebRequest et ajouter l'URL https://api.telegram.org dans "Outils" → "Options" → "Expert Consultant". Configurez les paramètres externes avec vos propres valeurs, comme le token de votre bot, chatId, messages personnalisés, etc. Exécutez le script et vérifiez que vous recevez les notifications sur Telegram.

Tuto Création d'un bot avec BotFather :

Ouvrez l'application Telegram.

Cherchez "BotFather" dans la barre de recherche de Telegram.

Cliquez sur le chat avec BotFather pour le démarrer.

Étape 2: Créer un nouveau bot

Dans le chat BotFather, tapez ou cliquez sur /newbot .

BotFather vous demandera de donner un nom à votre bot. Entrez le nom souhaité.

Ensuite, il vous sera demandé de créer un nom d'utilisateur pour le bot. Il doit se terminer par "_bot" (par exemple, "monchatbot_bot").

Étape 3: Récupérer votre TOKEN

Une fois que vous avez créé le bot, BotFather vous fournira un TOKEN. Gardez-le secret et ne le partagez pas ! Vous en aurez besoin pour interagir avec l'API Telegram.

2. Trouver le ChatId

Pour obtenir le ChatId, suivez les étapes suivantes : Étape 1: Démarrer votre bot Dans Telegram, recherchez le nom d'utilisateur de votre bot (par exemple, "@monchatbot_bot") et démarrez une conversation avec lui en cliquant sur "Démarrer".

Ouvrez votre navigateur web.

Tapez https://api.telegram.org/bot[VOTRE_TOKEN]/getUpdates en remplaçant [VOTRE_TOKEN] par le TOKEN que BotFather vous a donné.

Vous verrez un retour JSON des messages que votre bot a reçus. Localisez une entrée qui ressemble à "chat":{"id":123456789,"first_name":"VotreNom",... .

L'ID numérique (par exemple, 123456789 ) est votre ChatId. Remarque: Si vous ne voyez pas votre ChatId immédiatement, essayez d'envoyer quelques messages à votre bot via Telegram, puis actualisez la page de l'API. Et voilà ! Vous avez maintenant créé un bot avec BotFather et obtenu le ChatId pour communiquer avec votre bot.



Mode d'emploi

Une fois le script installé et configuré, les notifications seront automatiquement envoyées à Telegram en fonction des actions de trading. Utilisez le bouton de test pour vérifier que tout fonctionne correctement.





Guide d'utilisation de formatMessage La fonction formatMessage permet de personnaliser les messages envoyés à Telegram en fonction des détails de la transaction. Chaque message peut contenir des variables qui seront remplacées par des valeurs réelles lors de l'exécution. Variables possibles à utiliser dans votre message : {SYMBOL} : La paire de devises échangées (par exemple : EUR/USD) accompagnée de leurs drapeaux respectifs (par exemple : 🇪🇺🇺🇸). {TICKET} : Le numéro de ticket de la transaction. {TIMEFRAME} : La période temporelle de la transaction (par exemple : M5, H1). {BUYSELL} : Le type de transaction (par exemple : ACHAT, VENTE). {ORDERLOTS} : Le nombre de lots échangés. {OPENPRICE} : Le prix d'ouverture de la transaction. {TAKEPROFIT} : Le prix à partir duquel le profit sera réalisé. {PROFIT%} : Pourcentage de profit réalisé par rapport au solde total du compte. {PROFITPIPS} : Profit ou perte en pips. {PROFITMONEY} : Profit ou perte en termes monétaires (par exemple : 50$). {STOPLOSS} : Le prix à partir duquel la perte sera réalisée. {CLOSINGPRICE} : Le prix de clôture de la transaction. {ORDERCOMMENT} : Commentaires ou remarques associés à la transaction. {TRADES_DETAILS} : Détails spécifiques de la transaction ou des trades effectués. {TRADESD} : Nombre de trades sur la journée. {PROFITMONEYD} : Profits total en $ de la journée. {PROFIT%D} : Profits total en % sur la journée. {MONTH} : Le mois en cours. {LINK1}, {LINK2}, {LINK3} : Liens personnalisables pour diriger l'utilisateur vers des ressources externes. {BR} : Pour créer une nouvelle ligne dans le message. {B} et {/B} : Pour mettre le texte entre ces balises en gras. {U} et {/U} : Pour souligner le texte entre ces balises. {I} et {/I} : Pour mettre le texte entre ces balises en italique.

Exemple d'utilisation : Supposons que vous souhaitiez créer un message avec le format suivant : {U+1F916} {B}TRADE CLOSED{/B} {U+1F916}{BR}---------------{BR}{U+1F44D}{BuySell}:{Symbol}{BR}{U+2705}Prix CLOSE:{ClosingPrice}{BR}{U+1F3C6}{ProfitPips},{ProfitMoney},{Profit%}{U+1F60D}{BR}--------------- Lors de l'exécution, si une nouvelle transaction pour GBPJPY a été cloturé à un prix de cloture de 185.174, le message résultant serait :

🤖 TRADE CLOSED 🤖

---------------

👍 SELL:GBPJPY.4x

✅ Prix CLOSE:185.174

🏆 0.58 pips,14.37 $,0.29% 😍

--------------- Explication des substitutions Emojis: {U+1F600} sera remplacé par 😀 (Grinning Face).

{U+1F602} sera remplacé par 😂 (Face with Tears of Joy).

{U+1F604} sera remplacé par 😄 (Grinning Face with Smiling Eyes).

{U+1F606} sera remplacé par 😆 (Grinning Squinting Face).

{U+1F609} sera remplacé par 😉 (Winking Face).

{U+1F60E} sera remplacé par 😎 (Smiling Face with Sunglasses).

{U+1F60D} sera remplacé par 😍 (Smiling Face with Heart-Eyes).

{U+1F618} sera remplacé par 😘 (Face Blowing a Kiss).

{U+1F61C} sera remplacé par 😜 (Winking Face with Tongue).

{U+1F622} sera remplacé par 😢 (Crying Face).

{U+1F44D} sera remplacé par 👍 (Thumbs Up).

{U+1F44E} sera remplacé par 👎 (Thumbs Down).

{U+274C} sera remplacé par ❌ (Cross Mark).

{U+2705} sera remplacé par ✅ (Check Mark Button).

{U+1F3C6} sera remplacé par 🏆 (Trophy).

{U+1F947} sera remplacé par 🥇 (1st Place Medal).

{U+1F948} sera remplacé par 🥈 (2nd Place Medal).

{U+1F949} sera remplacé par 🥉 (3rd Place Medal).

{U+1F916} sera remplacé par 🤖 (Robot).

{U+1F535} sera remplacé par 🔵 (Blue Circle).

{U+1F534} sera remplacé par 🔴 (Red Circle).

{U+2734} sera remplacé par ✴️ (Eight-Pointed Star).

{U+2747} sera remplacé par ❇️ (Sparkle).

{U+1F4C8} sera remplacé par 📈 (Chart Increasing). Note : Assurez-vous toujours de tester vos messages personnalisés pour vous assurer qu'ils sont correctement formatés avant de les utiliser en direct.



FAQ

Puis-je personnaliser les messages envoyés?

Oui, vous pouvez définir vos propres messages pour chaque type de transaction dans les paramètres externes du script.

Le script prend-il en charge les emojis?

Oui, vous pouvez ajouter des emojis dans vos messages en utilisant le format "{U+Code}". Par exemple, "{U+1F600}" sera remplacé par l'emoji 😀.

Feedback et support

Si vous avez des suggestions, des commentaires ou si vous rencontrez des problèmes avec le script, n'hésitez pas à nous contacter.

Avertissement / Clause de non-responsabilité

Le trading comporte des risques. Bien que ce script vise à améliorer votre expérience de trading, il est essentiel de l'utiliser judicieusement et de comprendre pleinement les implications de chaque action de trading. Nous ne sommes pas responsables des pertes ou des dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de ce script.

Bonne chance avec Jarfac Mt4ToTelegram et votre trading sur MT4!















