Référence MQL5 Bibliothèque Standard Classes pour le Trading CDealInfo EntryDescription 

EntryDescription

Retourne la direction du deal sous forme d'une chaîne de caractères.

string  EntryDescription() const

Valeur de retour

Direction du deal sous forme d'une chaîne de caractères.

Note

Le deal doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par ticket) ou SelectByIndex (par index).