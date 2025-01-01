Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCDealInfoEntryDescription OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex EntryDescription Retourne la direction du deal sous forme d'une chaîne de caractères. string EntryDescription() const Valeur de retour Direction du deal sous forme d'une chaîne de caractères. Note Le deal doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par ticket) ou SelectByIndex (par index). Entry Magic