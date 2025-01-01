DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCDealInfoProfit 

Profit

Retourne le résultat financier du deal.

double  Profit() const

Valeur de retour

Résultat financier du deal (dans la devise du compte).

Note

Le deal doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par ticket) ou SelectByIndex (par index).