DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCDealInfoEntry 

Entry

Retourne la direction du deal.

ENUM_DEAL_ENTRY  Entry() const

Valeur de retour

Direction du deal (valeur de l'énumération ENUM_DEAL_ENTRY).

Note

Le deal doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par ticket) ou SelectByIndex (par index).