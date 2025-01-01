InfoDouble

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type double.

bool InfoDouble(

ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE prop_id,

double& var

) const

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type double (valeur de l'énumération ENUM_DEAL_PROPERTY_DOUBLE).

var

[out] Référence à une variable de type double pour placer le résultat.

Valeur de retour

vrai en cas de succès, faux si la valeur de la propriété n'a pas pu être récupérée.

Note

Le deal doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par ticket) ou SelectByIndex (par index).