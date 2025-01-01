InfoInteger

Retourne la valeur de la propriété spécifiée de type integer.

bool InfoInteger(

ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER prop_id,

long& var

) const

Paramètres

prop_id

[in] Identifiant de la propriété de type integer (valeur de l'énumération ENUM_DEAL_PROPERTY_INTEGER).

var

[out] Référence à une variable de type long pour placer le résultat.

Valeur de retour

vrai en cas de succès, faux si la valeur de la propriété n'a pas pu être récupérée.

Note

Le deal doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par ticket) ou SelectByIndex (par index).