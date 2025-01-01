DocumentationSections
PositionId

Retourne l'identifiant de la position dans laquelle le deal est impliqué.

long  PositionId() const

Valeur de retour

Identifiant de la position dans laquelle le deal est impliqué.

Note

Le deal doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par ticket) ou SelectByIndex (par index).