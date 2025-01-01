Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCDealInfoSwap OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Swap Retourne le montant du swap lorsque la position est clôturée. double Swap() const Valeur de retour Montant du swap lorsque la position est clôturée. Note Le deal doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par ticket) ou SelectByIndex (par index). Commision Profit