Référence MQL5 CDealInfo Swap 

Swap

Retourne le montant du swap lorsque la position est clôturée.

double  Swap() const

Valeur de retour

Montant du swap lorsque la position est clôturée.

Note

Le deal doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par ticket) ou SelectByIndex (par index).