Référence MQL5 CDealInfo Magic 

Magic

Retourne l'identifiant de l'Expert Advisor ayant exécuté le deal.

long  Magic() const

Valeur de retour

Identifiant de l'Expert Advisor ayant exécuté le deal.

Note

Le deal doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par ticket) ou SelectByIndex (par index).