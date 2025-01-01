Référence MQL5Bibliothèque StandardClasses pour le TradingCDealInfoMagic OrderTimeTimeMscDealTypeTypeDescriptionEntryEntryDescriptionMagicPositionIdVolumePriceCommisionSwapProfitSymbolCommentInfoIntegerInfoDoubleInfoStringTicketSelectByIndex Magic Retourne l'identifiant de l'Expert Advisor ayant exécuté le deal. long Magic() const Valeur de retour Identifiant de l'Expert Advisor ayant exécuté le deal. Note Le deal doit être sélectionné en utilisant les méthodes Ticket (par ticket) ou SelectByIndex (par index). EntryDescription PositionId