CompareArray

Compare le tableau avec un autre tableau.

bool  CompareArray(
   const double&  src[]      // Tableau source
   ) const

Paramètres

src[]

[in]  Référence sur un tableau contenant les éléments sources à comparer.

Valeur de Retour

vrai si les tableaux sont identiques, faux sinon.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayDouble::CompareArray(const double &[])
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
double src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- comparaison avec un autre tableau
   int result=array.CompareArray(src);
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }
