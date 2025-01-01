//--- exemple d'utilisation de CArrayDouble::CompareArray(const double &[])

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

double src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- comparaison avec un autre tableau

int result=array.CompareArray(src);

//--- supprime le tableau

delete array;

}