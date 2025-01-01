DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayDoubleDelta 

Delta

Définit la tolérance de comparaison.

void  Delta(
   double  delta      // Tolérance
   )

Paramètres

delta

[in]  La nouvelle valeur de tolérance de comparaison.

Valeur de Retour

Aucune

Note

Validité de la comparaison lors de la recherche. Les valeurs sont considérées égales si leur différence est inférieure ou égale à la tolérance. La tolérance par défaut est 0.0.

Exemple :

//--- exemple d'utilisation de CArrayDouble::Delta(double)
#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayDouble *array=new CArrayDouble;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Object create error");
      return;
     }
   //--- définit la tolérance de comparaison
   array.Delta(0.001);
   //--- utilise le tableau
   //--- . . .
   //--- supprime le tableau
   delete array;
  }