//--- exemple d'utilisation de CArrayDouble::Delta(double)

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- définit la tolérance de comparaison

array.Delta(0.001);

//--- utilise le tableau

//--- . . .

//--- supprime le tableau

delete array;

}