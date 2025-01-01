- Delta
Delete
Supprime l'élément du tableau situé à la position spécifiée.
|
bool Delete(
Paramètres
pos
[in] Position dans le tableau de l'élément à supprimer.
Valeur de Retour
vrai si réalisé avec succès, faux si l'élément ne peut pas être supprimé.
Exemple :
|
//--- exemple d'utilisation de CArrayDouble::Delete(int)