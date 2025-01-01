DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardCollections de DonnéesCArrayDoubleMaximum 

Maximum

Retourne l'index du plus grand élément du tableau dans l'intervalle spécifié.

int  Maximum(
   int  start,     // index du début de l'intervalle
   int  count      // nombre d'éléments à traiter
   ) const

Paramètres

start

[in]  Index de départ du tableau.

count

[in]  Nombre d'éléments à traiter.

Valeur de retour

Index du plus grand élément du tableau dans l'intervalle spécifié.