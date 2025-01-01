Maximum

Retourne l'index du plus grand élément du tableau dans l'intervalle spécifié.

int Maximum(

int start,

int count

) const

Paramètres

start

[in] Index de départ du tableau.

count

[in] Nombre d'éléments à traiter.

Valeur de retour

Index du plus grand élément du tableau dans l'intervalle spécifié.