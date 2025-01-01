//--- exemple d'utilisation de CArrayDouble::SearchFirst(double)

#include <Arrays\ArrayDouble.mqh>

//---

void OnStart()

{

CArrayDouble *array=new CArrayDouble;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- ajoute des éléments au tableau

//--- . . .

//--- trie le tableau

array.Sort();

//--- recherche de l'élément

if(array.SearchFirst(100.0)!=-1) printf("Element found");

else printf("Element not found");

//--- supprime le tableau

delete array;

}