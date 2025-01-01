OnnxGetInputName

Retourne le nom de l'entrée d'un modèle par index.

string OnnxGetInputName(

long onnx_handle,

long index

);

Paramètres

onnx_handle

[in] Descripteur d'objet de session ONNX créé via OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.

index

[in] Index du paramètre d'entrée, commençant par 0.

Valeur de Retour

Retourne le nom du paramètre d'entrée en cas de succès ; sinon renvoie NULL. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.