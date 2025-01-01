Référence MQL5Modèles ONNXOnnxGetInputName
OnnxGetInputName
Retourne le nom de l'entrée d'un modèle par index.
|
string OnnxGetInputName(
Paramètres
onnx_handle
[in] Descripteur d'objet de session ONNX créé via OnnxCreate ou OnnxCreateFromBuffer.
index
[in] Index du paramètre d'entrée, commençant par 0.
Valeur de Retour
Retourne le nom du paramètre d'entrée en cas de succès ; sinon renvoie NULL. Pour obtenir le code d'erreur, appelez la fonction GetLastError.