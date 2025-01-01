Validation du modèle dans le Strategy Tester

Les modèles créés pour les opérations sur les marchés financiers peuvent être validés dans le Strategy Tester du terminal MetaTrader 5. Il s'agit de l'option la plus rapide et la plus pratique, qui élimine le besoin d'émuler en plus l'environnement du marché et les conditions de trading.

Pour tester le modèle, créons un Expert Advisor basé sur le code du projet public ONNX.Price.Prediction. Cela nécessitera quelques modifications.

Déplacez la création du modèle vers la fonction OnInit. La session onnx sera fermée dans OnDeinit. Localisez le bloc d'opérations du modèle principal dans le gestionnaire OnTick.

Ajoutez également l'obtention du prix de clôture des deux barres précédentes, qui est nécessaire pour comparer le prix de clôture réel et la prédiction.

Le code Expert Advisor est petit et facile à lire.



const long ExtInputShape [] = {1,10,4}; // forme d'entrée du modèle

const long ExtOutputShape[] = {1,1}; // forme de sortie du modèle

#resource "Python/model.onnx" as uchar ExtModel[];// modèle en tant que ressource



long handle; // handle du modèle

ulong predictions=0; // compteur de prédictions

ulong confirmed=0; // compteur de prédictions réussies

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction d'initialisation de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- vérifications de base

if(_Symbol!="EURUSD")

{

Print("Le symbole doit être EURUSD, test abandonné");

return(-1);

}

if(_Period!=PERIOD_H1)

{

Print("La période doit être H1, test annulé");

return(-1);

}

//--- crée le modèle

handle=OnnxCreateFromBuffer(ExtModel,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- spécifie la forme des données d'entrée

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("Echec de OnnxSetInputShape, erreur ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- spécifie la forme des données de sortie

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("Echec de OnnxSetOutputShape, erreur ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de dé-initialisation de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnDeinit(const int reason)

{

//--- termine l'opération du modèle

OnnxRelease(handle);

//--- calcule et génère des statistiques de prédiction

PrintFormat("Prédictions réussies = %.2f %%",confirmed*100./double(predictions));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction des ticks de l'expert |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

static datetime open_time=0;

static double predict;

//--- vérifie l'heure d'ouverture actuelle de la barre

datetime time=iTime(_Symbol,_Period,0);

if(time==0)

{

PrintFormat("Échec de l'obtention de Time(0), erreur %d", GetLastError());

return;

}

//--- si l'heure d'ouverture n'a pas changé, quitter jusqu'au prochain appel OnTick

if(time==open_time)

return;

//--- obtient les prix de clôture des deux dernières barres terminées

double close[];

int recieved=CopyClose(_Symbol,_Period,1,2,close);

if(recieved!=2)

{

PrintFormat("Echec de CopyClose(2 barres), erreur %d",GetLastError());

return;

}

double delta_predict=predict-close[0]; // changement de prix prévu

double delta_actual=close[1]-close[0]; // changement de prix réel

if((delta_predict>0 && delta_actual>0) || (delta_predict<0 && delta_actual<0))

confirmed++;



//--- calcule le prix de Clôture sur la nouvelle barre pour valider le prix de la barre suivante

matrix rates;

//--- récupère 10 barres

if(!rates.CopyRates("EURUSD",PERIOD_H1,COPY_RATES_OHLC,1,10))

return;

//--- saisie d'un ensemble de vecteurs OHLC

matrix x_norm=rates.Transpose();

vector m=x_norm.Mean(0);

vector s=x_norm.Std(0);

matrix mm(10,4);

matrix ms(10,4);

//--- remplissage des matrices de normalisation

for(int i=0; i<10; i++)

{

mm.Row(m,i);

ms.Row(s,i);

}

//--- normalisation des données d'entrée

x_norm-=mm;

x_norm/=ms;

//--- convertit les données d'entrée normalisées en type flottant

matrixf x_normf;

x_normf.Assign(x_norm);

//--- récupère les données de sortie du modèle ici, c'est-à-dire la prévision de prix

vectorf y_norm(1);

//--- exécute le modèle

if(!OnnxRun(handle,ONNX_DEBUG_LOGS | ONNX_NO_CONVERSION,x_normf,y_norm))

{

Print("Echec de OnnxRun, erreur ",GetLastError());

}

//--- effectue une transformation inverse pour obtenir le prix prédit et le valider sur une nouvelle barre

predict=y_norm[0]*s[3]+m[3];

predictions++; // augmente le compteur de prédictions

Print(predictions,". prédiction fermée = ",predict);

//--- enregistre l'heure d'ouverture de la barre pour la vérifier au prochain tick

open_time=time;

}

Compilez l'Expert Advisor et exécutez les tests pour l'année 2022. Spécifiez EURUSD avec la période H1, qui correspond aux données sur lesquelles le modèle a été formé. Le mode de modélisation des ticks peut être ignoré, puisque le code vérifie l'arrivée d'une nouvelle barre.

Exécutez et vérifiez le résultat dans le journal de test. Il montre qu'un peu plus de 50% des prévisions étaient correctes en 2022.

Si les tests préliminaires du modèle ont généré des résultats satisfaisants, vous pouvez commencer à écrire une stratégie de trading basée sur ce modèle.