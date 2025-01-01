Conversion de Formats

ONNX est un format ouvert qui permet d'utiliser des modèles de différents kits d'outils d'apprentissage automatique. Ce format est pris en charge par de nombreux frameworks, notamment Chainer, Caffee2 et PyTorch.

L'un des outils les plus populaires pour convertir des modèles au format ONNX est ONNXMLToolsde Microsoft.

Les instructions d'installation et d'utilisation d'ONNXMLTools sont disponibles sur le dépôt GitHub. Les kits d'outils suivants sont actuellement pris en charge :

ONNXMLTools peut être installé facilement. Pour plus de détails sur l'installation et des exemples de conversion de modèle, veuillez consulter la page du projet sur https://github.com/onnx/onnxmltools#install.