//---- décrit les formes des données d'entrée et de sortie du modèle

const long ExtOutputShape[] = {1,1};

const long ExtInputShape [] = {1,10,4};

//--- crée le modèle

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model,ONNX_DEBUG_LOGS);

//--- spécifie la forme des données d'entrée

if(!OnnxSetInputShape(handle,0,ExtInputShape))

{

Print("échec, erreur OnnxSetInputShape ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}

//--- spécifie la forme des données de sortie

if(!OnnxSetOutputShape(handle,0,ExtOutputShape))

{

Print("échec, erreur OnnxSetOutputShape ",GetLastError());

OnnxRelease(handle);

return(-1);

}